Galatasaray 10 numarasını arıyor! Adaylar 2'ye indi: Enciso ve Brahim Diaz!

Julio Enciso

ENCISO İÇİN YÜKSEK BONSERVİS ENGELİ

Galatasaray'ın ilk hedeflerinden biri olan Julio Enciso için girişimler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Paraguaylı futbolcu için Strasbourg'a 25 milyon euroluk teklif sundu.

Ancak Fransız kulübü, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini 60 milyon euro olarak belirledi.