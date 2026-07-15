Galatasaray 10 numarasını arıyor! Adaylar 2'ye indi: Enciso ve Brahim Diaz!
Dries Mertens tarzı bir 10 numara ile kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Bruno Fernandes transferinde ilerleme sağlayamayınca rotasını Julio Enciso ve Brahim Diaz'a çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim iki yıldız için temaslarını sürdürüyor.
Dries Mertens'in ayrılığının ardından 10 numara bölgesini güçlendiremeyen Galatasaray, transfer çalışmalarında önceliği bu bölgeye verdi.
Sarı-kırmızılı yönetim, yeni sezonda hücum organizasyonlarını yönlendirecek ismi kadroya katmak için alternatifler üzerinde yoğun mesai harcıyor.
ENCISO İÇİN YÜKSEK BONSERVİS ENGELİ
Galatasaray'ın ilk hedeflerinden biri olan Julio Enciso için girişimler devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Paraguaylı futbolcu için Strasbourg'a 25 milyon euroluk teklif sundu.
Ancak Fransız kulübü, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisini 60 milyon euro olarak belirledi.
Paraguay Milli Takımı'nda sergilediği performansla dikkat çeken Enciso'nun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun +4 yabancı oyuncu kriterine uygun olması da Galatasaray açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor.
Yönetim, iki kulüp arasındaki bonservis farkını azaltabilecek formüller üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
BRAHIM DIAZ LİSTEYE GİRDİ
Galatasaray'ın gündemine giren son isim ise Real Madrid forması giyen Brahim Diaz oldu.
İspanyol ekibiyle sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan 26 yaşındaki Faslı futbolcunun, teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni sezon planlamasında yer almadığı öne sürüldü.
Sarı-kırmızılı yönetimin, Brahim Diaz transferi için yaklaşık 20 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı belirtildi.
Galatasaray, Bruno Fernandes görüşmelerinden sonuç alınamaması halinde 10 numara transferini Enciso veya Brahim Diaz seçeneklerinden biriyle tamamlamayı hedefliyor.