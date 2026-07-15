Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece İstanbul Balmumcu'daki Turkuvaz Medya binasını hedef alan darbeciler, kurşunlama ve baskın girişimleriyle yayınları susturmak istedi. Ancak A Haber gece boyunca kesintisiz yayın yaptı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısını milyonlara ulaştırarak milli direnişin simgelerinden biri oldu. 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve binlerce silahla millete bomba yağdıran hainler, o karanlık gecede sadece devlet kurumlarını değil, halkın haber alma özgürlüğünü de hedef aldı.

Başkan Erdoğan 15 Temmuz gecesi A Haber'e bağlanarak vatandaşları darbeye karşı durmaya çağırdı

BAŞKAN ERDOĞAN MİLYONLARI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Yerli ve milli yayıncılığın kalesi Turkuvaz Medya, cuntacıların kurşunlarına ve baskın girişimlerine rağmen yayınlarını bir an bile kesmedi.

TARİHİ KONUŞMAYI A HABER'DEN YAPTI

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris'te bulunan Başkan Erdoğan ile birlikte A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sözü Başkan Erdoğan'a bıraktı. Başkan Erdoğan'ın ekran başındaki milyonlara seslenerek yaptığı "Biz ölümüne!" çağrısı, halkı meydanlara dökerek tarihi direnişin fitilini ateşledi.

Başkan Erdoğan o tarihi konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşama doğru silahlı grubumuzun içindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketi karşısında ülkemizin değişik yerlerinde sıkıntı meydana geldi. Teröre karşı da şu anda ciddi bir tedbir alınmış vaziyette. Tüm ekibimizle şu an bir çalışma içindeyiz.

Demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülke olarak. Şahsın bu ülkede başkomutandır. Başkomutan olarak Cumhur'un yüzde 52 oyla seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir adımın atılmasını ben duymuş değilim. Komutan arkadaşlarımızla bugüne kadar bu işi güçlenerek getirdik. Silahlı kuvvetlerin imkanları milletin imkanlarıyla elde edildi.

Milletin silahıyla milleti vurmak ancak bir üst aklın ancak bu paralel yapının yapacağı bir iştir. Bunlar bu ülkeye ele geçireceğini sanıyor. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Tüm milletimizi meydanlara ve havalimanlarımıza davet ediyorum. Yargıya da haber veriyorum. Adımlar hemen atılmalı ve süreç başlatılmalı.

"BİZ ÖLÜMÜNE! SİZ DE DİK DURUN"

Korsan bildirilere kesin olarak milletimiz inanmasın. Bunlara prim vermesinler. Milletimiz bizim açıklamalarımızı takip etsin. Bu olaylar Ankara ve İstanbul ağırlıklı gözüküyor ama her şeyi aşacağız. Biz ölümüne siz dik durun yeter ki..."