Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya'yı susturamadılar! Başkan Erdoğan tarihi çağrıyı A Haber'den yaptı: Biz ölümüne
FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, milli iradenin sesini kısmak isteyen cuntacıların hedefi olan Turkuvaz Medya’daki o tarihi direniş bir kez daha hafızalarda tazelendi. Barbaros Bulvarı’nı kapatıp binayı kurşun yağmuruna tutan darbecilere karşı bir an bile susmayan A Haber, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz ölümüne! Siz de dik durun" çağrısını milyonlara ulaştırarak karanlık geceyi aydınlatan ve tarihi direnişin fitilini ateşleyen en önemli kalelerden oldu.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece İstanbul Balmumcu'daki Turkuvaz Medya binasını hedef alan darbeciler, kurşunlama ve baskın girişimleriyle yayınları susturmak istedi. Ancak A Haber gece boyunca kesintisiz yayın yaptı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısını milyonlara ulaştırarak milli direnişin simgelerinden biri oldu. 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve binlerce silahla millete bomba yağdıran hainler, o karanlık gecede sadece devlet kurumlarını değil, halkın haber alma özgürlüğünü de hedef aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN MİLYONLARI SOKAĞA ÇAĞIRDI
Yerli ve milli yayıncılığın kalesi Turkuvaz Medya, cuntacıların kurşunlarına ve baskın girişimlerine rağmen yayınlarını bir an bile kesmedi.
TARİHİ KONUŞMAYI A HABER'DEN YAPTI
15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris'te bulunan Başkan Erdoğan ile birlikte A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sözü Başkan Erdoğan'a bıraktı. Başkan Erdoğan'ın ekran başındaki milyonlara seslenerek yaptığı "Biz ölümüne!" çağrısı, halkı meydanlara dökerek tarihi direnişin fitilini ateşledi.
Başkan Erdoğan o tarihi konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşama doğru silahlı grubumuzun içindeki bir grup azınlığın maalesef bir ayaklanma hareketi karşısında ülkemizin değişik yerlerinde sıkıntı meydana geldi. Teröre karşı da şu anda ciddi bir tedbir alınmış vaziyette. Tüm ekibimizle şu an bir çalışma içindeyiz.
Demokratik parlamenter sisteme inanmış bir ülke olarak. Şahsın bu ülkede başkomutandır. Başkomutan olarak Cumhur'un yüzde 52 oyla seçmiş olduğu bir cumhurbaşkanı olarak böyle bir adımın atılmasını ben duymuş değilim. Komutan arkadaşlarımızla bugüne kadar bu işi güçlenerek getirdik. Silahlı kuvvetlerin imkanları milletin imkanlarıyla elde edildi.
Milletin silahıyla milleti vurmak ancak bir üst aklın ancak bu paralel yapının yapacağı bir iştir. Bunlar bu ülkeye ele geçireceğini sanıyor. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Tüm milletimizi meydanlara ve havalimanlarımıza davet ediyorum. Yargıya da haber veriyorum. Adımlar hemen atılmalı ve süreç başlatılmalı.
"BİZ ÖLÜMÜNE! SİZ DE DİK DURUN"
Korsan bildirilere kesin olarak milletimiz inanmasın. Bunlara prim vermesinler. Milletimiz bizim açıklamalarımızı takip etsin. Bu olaylar Ankara ve İstanbul ağırlıklı gözüküyor ama her şeyi aşacağız. Biz ölümüne siz dik durun yeter ki..."
TURKUVAZ MEDYA DARBEYE DİRENDİ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısını milyonlara ulaştıran A Haber ekibi, o gece namluların gölgesinde verilen destansı mücadeleyi tanıklıklarıyla anlattı.
Darbe girişiminin başladığı ilk saatlerde İstanbul'un en kritik güzergahlarından biri olan Barbaros Bulvarı, cuntacı askerler tarafından mesken tutuldu. Yolu trafiğe kapatan hainlerin asıl hedefi ise Turkuvaz Medya binasıydı. Atv, AHaber ile Sabah ve Takvim gazetelerinin bulunduğu binayı hedef seçen hainler içeri girmek istedi. Direnişle karşılaşan FETÖ'cüler camlara kurşun yağdırdı.
Gece boyunca Sabah ve Takvim gazetesi çalışanları binada nöbet tutup haberleri gazete sayfalarına yetiştirirken A Haber de kesintisiz yayınına devam etti.
Başkan Erdoğan, Banu El'in sunduğu yayına katılarak millete seslendi. Direnişin kıvılcımını yakan Başkan Erdoğan'ın çağrısı ile milyonlarca vatandaş geri dönmeye düşünmeden meydanlara koştu. Şehit olmayı göze alan vatandaşlar tankların önüne geçerek hain planı bozdu. 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, A Haber o gece olduğu gibi bugün de milli iradenin sesi olmaya, Türkiye'nin istiklaline göz dikenlere karşı hakikati haykırmaya devam ediyor.
Turkuvaz Medya Grubu'nu susturmak ve işgal etmek için gözü dönmüş şekilde yola çıkan darbeci askerler, vatan sevdalısı Servet Asmaz'ı (44) göğsünden vurarak şehit etti. Ancak ne kurşunlar ne de tanklar bu sesin kısılmasına yetmedi.
Milyonların şehitlerin acısını kalbine gömerek tuttuğu vatan nöbetleri, hem içteki hainlere hem de dış dünyadaki şer odaklarına verilmiş en ağır tokat olarak tarihe geçti.
O GECEYİ ANLATTILAR
A Haber'de o gece yayını kesintisiz sürdüren gazeteciler yaşananları ise şöyle anlattılar:
Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok: "Kanala geldiğimizde bir heyecan vardı ama telaş yoktu. Mesaisi biten arkadaşlarımız bile görev yerini terk etmedi. Kendi halkını esir almaya çalışan bu cunta yapılanmasına karşı sabaha kadar görev başındaydık"
A Haber Sunucusu Cemil Barlas: "Teröristler bizim stüdyoları bulamadılar. Daha önce helikopter yollamışlar, o bir tane FETÖ'cü kadın pilot bina üzerinde dolanmış ancak inecek yer bulamayınca bir otobüs asker yollamışlar.
Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş: "Balmumcu'daki ek binamıza doğru giderken darbecilerin tanklarıyla karşılaştık. Gözümüzün önünde bir vatandaşın motosikletini ezdiler. Kuruma ulaştığımızda ışıklar söndürülmüştü ama yayınlar tüm hızıyla devam ediyordu.
A News Koordinatörü Orhan Sali: "A Haber'i basmaya gelen çok sayıda sözde asker vardı. O gece sabaha kadar yayın yaptık. Türk halkı bu darbenin bastırıldığını bizden duydu ve bu haber insanlara büyük bir özgüven aşıladı.
Ankara Muhabiri İlter Yeşiltaş: "Adeta bir insan seli vardı. Binlerce insan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Esenboğa'ya gelebileceğini öngörerek yollara düşmüştü, havalimanına ulaşmak imkansızdı.
A Haber Spikeri Tahir İnan: "Onlarca insan o gece orada şehit oldu ama kimse yılmadı. Milyonlarca Ankaralı Genelkurmay ve Meclis önüne akın etti.
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