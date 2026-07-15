ABD Temsilciler Meclisi kalıcı yaz saati tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi, saatlerin yılda iki kez değiştirilmesine son vererek yaz saati uygulamasını kalıcı hâle getirmeyi öngören yasa tasarısını 117’ye karşı 308 oyla kabul etti. Senatoya gönderilen düzenlemeye Başkan Donald Trump da destek verirken, Türkiye’de temelleri Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde atılan kalıcı yaz saati uygulaması sayesinde Ekim 2016-Mart 2025 döneminde 13 milyar kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlandı.
ABD Temsilciler Meclisi, ülkede uzun süredir tartışılan yaz saati uygulamasına ilişkin kritik bir karara imza attı.
Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, yaz saati uygulamasını kalıcı hâle getiren ve yılda iki kez yapılan saat değişikliğini sona erdirmeyi öngören "Güneş Işığını Koruma Yasası" 117'ye karşı 308 oyla kabul edildi.
Tasarı, yasalaşması için ABD Senatosuna gönderildi. Senatodan da geçmesi ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanması hâlinde, ülkenin büyük bölümünde saatler kasım ayında standart saate dönmek üzere bir saat geri alınmayacak.
EYALETLERE MUAFİYET HAKKI
Düzenleme kapsamında, hâlihazırda yaz saati uygulamasına geçmeyen veya kalıcı standart saati benimseyen eyaletlerin yıl boyunca yaz saati uygulamasından muaf kalmasına izin verilecek.
Yaz saati uygulamasını kullanmayan Hawaii ve Arizona'nın mevcut düzenlemeyi sürdürebileceği belirtiliyor.
DESTEKÇİLERİ EKONOMİK HAREKETLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİ
Tasarıyı destekleyen milletvekilleri, saatlerin yılda iki kez değiştirilmesinin uyku düzenini bozduğunu, trafik kazalarına ve iş kazalarına katkıda bulunduğunu savundu.
Saatlerin yıl boyunca bir saat ileride tutulmasının akşam saatlerinde daha fazla gün ışığı sağlayacağı, insanların dışarıda daha uzun süre vakit geçirmesine imkân tanıyacağı ve özellikle kış aylarında ekonomik hareketliliği artıracağı ifade edildi.
KIŞ AYLARINDA KARANLIK SABAH TARTIŞMASI
Tasarıya karşı çıkanlar ise kalıcı yaz saati uygulamasının kış aylarında güneşin bir saat daha geç doğmasına yol açacağına dikkati çekti.
Bu durumun öğrencilerin karanlıkta okula gitmesine; işe gidenlerin, çiftçilerin ve inşaat işçilerinin gün doğmadan çalışmaya başlamasına neden olabileceği belirtildi.
Bazı bölgelerde güneşin kış aylarında sabah 09.00'a kadar doğmayabileceği uyarısında bulunuldu.
TRUMP'TAN TASARIYA TAM DESTEK
ABD Başkanı Donald Trump, yılda iki kez yapılan saat değişikliklerine son verilmesi çağrısında bulunarak tasarıya güçlü destek verdi.
Beyaz Saray, düzenlemenin saat değişikliklerinden kaynaklanan zaman kaybını, zahmeti ve maliyetleri ortadan kaldıracağını savundu.
Trump daha önce yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Partinin saat değişikliklerini sona erdirecek bir düzenlemenin çıkarılması için yoğun şekilde çalışacağını belirtmişti.
SENATODA MUHALEFETLE KARŞILAŞABİLİR
Temsilciler Meclisinden geniş bir çoğunlukla geçen tasarının Senatodaki geleceği ise henüz netlik kazanmadı.
Arkansas Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton başta olmak üzere bazı senatörler, kalıcı yaz saatinin özellikle kış aylarında çocukları ve sabah erken saatlerde işe gidenleri olumsuz etkileyeceğini savunuyor.
ABD Senatosu, Mart 2022'de yaz saati uygulamasının kalıcı hâle getirilmesini oy birliğiyle kabul etmiş ancak tasarı Temsilciler Meclisinde görüşülmediği için yasalaşamamıştı.
TÜRKİYE'DE TEMELİ BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILMIŞTI
Türkiye, ABD'de henüz yasama süreci devam eden kalıcı yaz saati uygulamasını 2016 yılında hayata geçirdi.
Uygulamanın temelleri, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak tarafından atıldı. Saatlerin kış aylarında geri alınmasına son verilmesiyle gün ışığından daha uzun süre yararlanılması ve enerji tüketiminin azaltılması hedeflendi.
Berat Albayrak, uygulamanın ilk yılında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada yaklaşık 540 milyon liralık tasarruf sağlandığının belirlendiğini açıklamıştı.
13 MİLYAR KİLOVATSAAT TASARRUF
Kalıcı yaz saati uygulaması, Türkiye'nin enerji tasarrufunda önemli bir kazanıma dönüştü.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ekim 2016 ile Mart 2025 arasındaki dönemde yaklaşık 13 milyar kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlandığını açıkladı.
Söz konusu tasarrufun güncel elektrik fiyatlarıyla ekonomik karşılığının yaklaşık 27 milyar liraya ulaştığı bildirildi.