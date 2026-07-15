ABD Temsilciler Meclisi kalıcı yaz saati tasarısını kabul etti

Tasarı, yasalaşması için ABD Senatosuna gönderildi. Senatodan da geçmesi ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanması hâlinde, ülkenin büyük bölümünde saatler kasım ayında standart saate dönmek üzere bir saat geri alınmayacak.

Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, yaz saati uygulamasını kalıcı hâle getiren ve yılda iki kez yapılan saat değişikliğini sona erdirmeyi öngören "Güneş Işığını Koruma Yasası" 117'ye karşı 308 oyla kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi, ülkede uzun süredir tartışılan yaz saati uygulamasına ilişkin kritik bir karara imza attı.

Yaz saati uygulamasını kullanmayan Hawaii ve Arizona'nın mevcut düzenlemeyi sürdürebileceği belirtiliyor.

Düzenleme kapsamında, hâlihazırda yaz saati uygulamasına geçmeyen veya kalıcı standart saati benimseyen eyaletlerin yıl boyunca yaz saati uygulamasından muaf kalmasına izin verilecek.

ABD’de kalıcı yaz saati için kritik karar: Tasarı Temsilciler Meclisinden geçti (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

DESTEKÇİLERİ EKONOMİK HAREKETLİLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

Tasarıyı destekleyen milletvekilleri, saatlerin yılda iki kez değiştirilmesinin uyku düzenini bozduğunu, trafik kazalarına ve iş kazalarına katkıda bulunduğunu savundu.

Saatlerin yıl boyunca bir saat ileride tutulmasının akşam saatlerinde daha fazla gün ışığı sağlayacağı, insanların dışarıda daha uzun süre vakit geçirmesine imkân tanıyacağı ve özellikle kış aylarında ekonomik hareketliliği artıracağı ifade edildi.

KIŞ AYLARINDA KARANLIK SABAH TARTIŞMASI

Tasarıya karşı çıkanlar ise kalıcı yaz saati uygulamasının kış aylarında güneşin bir saat daha geç doğmasına yol açacağına dikkati çekti.

Bu durumun öğrencilerin karanlıkta okula gitmesine; işe gidenlerin, çiftçilerin ve inşaat işçilerinin gün doğmadan çalışmaya başlamasına neden olabileceği belirtildi.

Bazı bölgelerde güneşin kış aylarında sabah 09.00'a kadar doğmayabileceği uyarısında bulunuldu.