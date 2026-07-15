"Doğu Akdeniz'de işimiz ne?" diyenler FETÖ'cü çıktı! Berat Albayrak tehditlere boyun eğmedi: Enerji keşiflerinin kapısı açıldı
FETÖ, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan politikasına karşın İsrail, Rum ve Yunan'la hareket etti. 15 Temmuz'da milli iradeye pusu kuran alçaklar, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını da hedef aldı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Burası Çok Önemli" isimli kitabında ibretlik bir anekdot paylaştı. 15 Temmuz öncesi "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?" deyip engel çıkaran isimlerin 15 Temmuz'daki ihanet şebekesi içerisinde olduğu ortaya çıktı. Mütefekkir Sadık Albayrak ise yıllar sonra "Berat sondaj gemilerini alırken tehdit edildi" dedi. Nitekim o tehditlere boyun eğilmedi, enerji keşiflerinin kapısı açıldı.
15 Temmuz 2016'da milli iradeye pusu kuran Pensilvanya güdümlü FETÖ'cü alçakların hedefinde Türkiye'nin enerji bağımsızlığı da vardı.
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin egemenlik hakkını savunan milli tezlerin önüne en büyük engeli Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanan FETÖ'cü hainler çıkardı.
FETÖ, SİYONİST-RUM LOBİSİYLE SAF TUTTU... MAVİ VATAN'A ENGEL ÇIKARDI
Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2016'da henüz darbe girişimi yaşanmadan önce yapılan kritik toplantının arka planını anlattı.
O gün "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?" diyenlerin 15 Temmuz'daki darbeci kadrodan olduğunu söyledi.
Albayrak 2023 yılında yayımlanan "Burası Çok Önemli!" isimli kitabında o süreci böyle anlattı:
"Rum kesimi, Doğu Akdeniz'i parsel parsel dağıtırken biz hızlıca toplantı yaptık. Enerji Bakanlığı, Dışişleri, Genelkurmay oradaydı. Ama askeriyedeki bazı şahıslar, 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?' diye açıkça karşı çıktı. O toplantıda Türkiye'nin gemisi olmadığını, parası bulunmadığını öne sürenler vardı."
Buna karşın Albayrak ve ekibi ise, "Gemimiz de var, paramız da!" diyerek direnci kırdı. Albayrak, "Kim ne derse desin Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceğimizi ifade ettik ve kesinlikle geri adım atmadık" sözleriyle tarihe not düştü.
"DOĞU AKDENİZ'DE NE İŞİMİZ VAR?" DİYENLER FETÖ'CÜ ÇIKTI
Bu toplantılardan kısa bir zaman sonra 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi yaşandı.
Berat Albayrak, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yararına olan tezlere karşı çıkan ekibin ihanet şebekesi içerisinde yer aldığını açıkladı. Albayrak, "Çokça ibretlik ve dramatik bir şekilde bu toplantılardan kısa bir zaman sonra, 15 Temmuz'un hemen ertesinde, o itirazları yapan isimlerden bazılarının ihanet şebekesinin içerisinden olduğu ortaya çıktı." dedi.
İSRAİL-FETÖ-RUM-YUNAN ORTAKLIĞI
FETÖ, Türkiye'nin Mavi Vatan ve enerjide bağımsızlık hamlelerine engel çıkararak siyonist, Rum ve Yunan lobisiyle müşterek hareket etti.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı en çok İsrail ve Yunanistan'ı panikletiyor. Nitekim Türkiye'nin Libya ile yaptığı MEB anlaşması İsrail ve Yunanistan'ın başını çektiği "EASTMED"in çöküşü olarak nitelendiriliyor.
Öte yandan Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde petrol ve doğal gaz arama gemilerini alırken tehdit edildiği ortaya çıktı.
SADIK ALBAYRAK AÇIKLADI: "BERAT ALBAYRAK TEHDİT EDİLDİ"
Geçtiğimiz yıl SABAH'tan Yavuz Donat'a demeç veren gazeteci, yazar ve mütefekkir Sadık Albayrak, "Berat, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken petrol ve doğalgaz arama gemilerini alırken tehdit edildi. Sayın Cumhurbaşkanı, 'Yerli ve milli' dedi... Bu kavramın ve siyasetin sonu, 15 Temmuz darbe girişimine kadar gitti" açıklamasında bulundu. Albayrak, Türkiye'nin enerji ve savunmada izlediği milli politikanın en çok Batı'yı rahatsız ettiğini vurguladı.
TEHDİTLERE BOYUN EĞMEDİ, ENERJİ KEŞİFLERİNİN KAPISI AÇILDI
Ancak gösterilen milli ve vatanperver iradeyle tehditlere boyun eğilmedi. Berat Albayrak'ın Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında ilk sondaj gemisi 2017'de Norveç'ten satın alındı.
Sıfır fiyatı yaklaşık 1 milyar dolar olan gemi, başarılı pazarlıklarla sadece 154 milyon dolara alındı. Bu gemi Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğalgaz keşfi yapan Fatih gemisiydi.
15 TEMMUZ SONRASI FİNANSAL KUŞATMA
Albayrak'ın dikkat çektiği bir diğer detay ise, darbe sonrası başlayan finansal kuşatma oldu. Swap mekanizması üzerinden Türkiye'ye ekonomik saldırılar düzenlendi.
Yurt dışı yatırımcıların TL'ye yüklü şekilde girip dövize dönme hazırlığı, finansal darbenin göstergesiydi.
Albayrak bu tabloyu şu sözlerle anlattı:
"Yeri gelmişken, yurt dışı yerleşiklerin net swap pozisyonlarının 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminin hemen ardından hızla artarak 10 milyar dolar seviyesinden 2017 sonunda 60 milyar dolar seviyesine kadar yükseldiğine dikkat çekmek istiyorum! Sanki silah gücüyle ulaşılamayan siyasi değişimi finansal saldırılarla elde etmek için yeni bir kurgu hazırlanıyor ve yüklü miktarda TL her an dövize dönmeye hazır şekilde kısa vadeli swap hesaplarında bekletiliyordu."