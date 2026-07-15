"Doğu Akdeniz'de işimiz ne?" diyenler FETÖ'cü çıktı! Berat Albayrak tehditlere boyun eğmedi: Enerji keşiflerinin kapısı açıldı

O gün "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?" diyenlerin 15 Temmuz'daki darbeci kadrodan olduğunu söyledi.





Albayrak 2023 yılında yayımlanan "Burası Çok Önemli!" isimli kitabında o süreci böyle anlattı:



"Rum kesimi, Doğu Akdeniz'i parsel parsel dağıtırken biz hızlıca toplantı yaptık. Enerji Bakanlığı, Dışişleri, Genelkurmay oradaydı. Ama askeriyedeki bazı şahıslar, 'Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?' diye açıkça karşı çıktı. O toplantıda Türkiye'nin gemisi olmadığını, parası bulunmadığını öne sürenler vardı."

Buna karşın Albayrak ve ekibi ise, "Gemimiz de var, paramız da!" diyerek direnci kırdı. Albayrak, "Kim ne derse desin Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceğimizi ifade ettik ve kesinlikle geri adım atmadık" sözleriyle tarihe not düştü.