Başkan Erdoğan’dan TBMM’de yeni FETÖ uyarısı: Tehlike hâlâ devam ediyor gardımızı düşürmeyeceğiz!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle TBMM'de düzenlenen anma törenine katıldı. FETÖ'cü hainlerin milletten yedikleri sillenin intikamı için fırsat kolladığına dikkat çeken Erdoğan, "Ruhlarıyla şahsiyetlerini de 1 dolara satanlar, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkâr olmayı sürdürüyorlar." dedi. Örgütün elebaşının ölümünün ardından tehlikenin geçmediğini ve hainlerin hala fırsat kolladığını belirten Erdoğan, mücadeleden geri adım atılmayacağını vurgulayarak, "Tetikte olup örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz." ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle TBMM'de düzenlenen anma törenine katıldı.''Asla gardımızı düşürmeyeceğiz''
ŞEHİTLER İÇİN KUR'AN TİLAVETİ
Başkan Erdoğan'ı TBMM'ye gelişinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş karşıladı. Meclis'te şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Sayın TBMM Başkanı, siyasi partilerimizin genel başkanları, vekiller, muhterem misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
15 Temmuz destanının seneidevriyesinde Gazi Meclis'te sizlerle olmanın bahtiyarlığı içindeyim. 10 yıl önce olduğu gibi bugün de biriz, beraberiz. Hep birlikte tek yürek ve tek bileğiz. Hain darbe teşebbüsünün 10. yılında millî iradeyi müdafaa ederken şehit olan 253 kahramanımızı rahmetle yâd ediyorum. Darbecilerin kurşunlarına göğüslerini siper eden gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum.
O gece istiklaline ve istikbaline sahip çıkan, şanlı direnişe imza atan, esarete boyun eğmeyeceğini dünyaya ilan eden her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İstiklalimiz, bekamız, geleceğimiz uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri şükranla anacağız. Aynı kalpten duygularla milletin temsilcileri olarak milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi tebrik ediyor ve minnettarlığımı ifade ediyorum. O gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl mücadele verdiyse milletin temsilcileri de burada tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direndi.
Meclisimiz, demokrasi ve millet iradesine yönelik tehditlere karşı dik durdu. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen Gazi Meclis, 15 Temmuz'da da emperyalizmin maşalarına geçit vermedi. "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" düsturuna bir kez daha sahip çıkan, millî irade düşmanlarını püskürten üyeleriyle iftihar ediyoruz. Meclisimizin necip mensuplarının aynı kararlılıkla, millî iradeye yönelik tehditlere karşı tam dayanışma içinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Üzerinden 10 sene de geçse o gece hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi planları için fırsat kolluyor, ellerine geçen her fırsatı bu millete düşmanlık için kullanıyor.
MÜCADELEDE GARDIMIZI DÜŞÜRMEYECEĞİZ
Türkiye'yi karalayıp lobi yürüterek yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü yalanı söyleyerek Türk milletiyle hesabı olanların paçasına yapışarak yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Algı faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhlarıyla şahsiyetlerini de 1 dolara satanlar, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkâr olmayı sürdürüyorlar.
Elebaşının 10 bin km ötede ölüsünün gizli bir çukura gömülmesi elbette motivasyonlarını kırmıştır. Ama tehlike hâlâ devam etmektedir. Demokrasinin imkânlarını kullanıp güç devşiren, kendi insanına silah doğrultan bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. Unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Tetikte olup örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir."