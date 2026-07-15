Başkan Erdoğan’dan TBMM’de yeni FETÖ uyarısı: Tehlike hâlâ devam ediyor gardımızı düşürmeyeceğiz!

O gece istiklaline ve istikbaline sahip çıkan, şanlı direnişe imza atan, esarete boyun eğmeyeceğini dünyaya ilan eden her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. İstiklalimiz, bekamız, geleceğimiz uğruna baş verse dahi baş eğmeyen yiğitleri şükranla anacağız. Aynı kalpten duygularla milletin temsilcileri olarak milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinizi tebrik ediyor ve minnettarlığımı ifade ediyorum. O gece milletimiz iradesine sahip çıkmak için meydanlarda, sokaklarda, köprülerde nasıl mücadele verdiyse milletin temsilcileri de burada tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direndi.

Meclisimiz, demokrasi ve millet iradesine yönelik tehditlere karşı dik durdu. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen Gazi Meclis, 15 Temmuz'da da emperyalizmin maşalarına geçit vermedi. "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" düsturuna bir kez daha sahip çıkan, millî irade düşmanlarını püskürten üyeleriyle iftihar ediyoruz. Meclisimizin necip mensuplarının aynı kararlılıkla, millî iradeye yönelik tehditlere karşı tam dayanışma içinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Üzerinden 10 sene de geçse o gece hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi planları için fırsat kolluyor, ellerine geçen her fırsatı bu millete düşmanlık için kullanıyor.

MÜCADELEDE GARDIMIZI DÜŞÜRMEYECEĞİZ

Türkiye'yi karalayıp lobi yürüterek yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar. Her türlü yalanı söyleyerek Türk milletiyle hesabı olanların paçasına yapışarak yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni ardına koymuyorlar. Algı faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhlarıyla şahsiyetlerini de 1 dolara satanlar, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkâr olmayı sürdürüyorlar.

Elebaşının 10 bin km ötede ölüsünün gizli bir çukura gömülmesi elbette motivasyonlarını kırmıştır. Ama tehlike hâlâ devam etmektedir. Demokrasinin imkânlarını kullanıp güç devşiren, kendi insanına silah doğrultan bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. Unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Tetikte olup örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir."

Programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski Başbakan Binali Yıldırım da yer aldı

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel