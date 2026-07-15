Haluk Levent'ten "Ahbap" kazığı! 2,1 milyar TL tokatlayıp "kandırdım" dedi: Esin Önder Çağlayan'ın tam ifadesi çıktı





70 MİLYON DOLARA KARŞILIK SADECE 35 MİLYON DOLARLIK 68 TAŞINMAZ ALDIM



Esin Önder Çağlayan, Levent'e verdiği yaklaşık 70 milyon dolarlık borca karşılık kendisine toplam 68 taşınmaz devredildiğini söyledi. Bu taşınmazlardan 62-63'ünün Yeliz Kaya, 5-6'sının ise Zafer Yay tarafından devredildiğini belirten Çağlayan, taşınmazların ekspertiz değerinin toplam 35 milyon dolar olduğunu savundu.



Çağlayan'ın beyanına göre verdiği para, aldığı taşınmazların değerinin yaklaşık iki katına ulaştı. Taşınmazların hâlen kendi adına kayıtlı olduğunu ve üçüncü kişilere devredilmediğini ileri sürdü.



Ancak soruşturma tutanağındaki bazı tapu hareketlerinde taşınmazların önce Çağlayan'a, ardından yeniden Yeliz Kaya'ya devredildiği; daha sonra ise başka kişilere geçtiği tespitlerine yer verildi.



YELİZ KAYA'YA 1 MİLYAR 26 MİLYON LİRA GÖNDERDİ



Mali incelemelerde Esin Önder Çağlayan ile Yeliz Kaya arasındaki yüksek tutarlı para trafiği de ortaya konuldu. Tespitlere göre Yeliz Kaya'dan Çağlayan'a 22 Aralık 2023 ile 24 Şubat 2026 tarihleri arasında toplam 136 milyon 900 bin lira gönderildi.



Çağlayan'dan Yeliz Kaya'ya ise 21 Kasım 2023 ile 25 Haziran 2026 tarihleri arasında toplam 1 milyar 26 milyon 70 bin 952 lira aktarıldı.



Aradaki yüksek farkın sorulması üzerine Çağlayan, "Bu para transferlerinin tamamını aslında Haluk Levent ile gerçekleştirdim" savunmasını yaptı. Kaya'nın Haluk Levent'in asistanı ve muhasebecisi olduğunu, tüm paraları Levent'in isteği üzerine bu hesaba gönderdiğini söyledi.



59 TAŞINMAZIN 58'İ YELİZ KAYA VE ZAFER YAY'DAN DEVRALINDI



Tapu kayıtlarının genel incelemesinde Esin Önder Çağlayan'ın aktif ve pasif toplam 59 farklı taşınmaz kaydının bulunduğu belirtildi. Bunlardan 46'sının Yeliz Kaya'dan, 5'inin ise Ahbap Derneği'nin kurucularından olduğu belirtilen Zafer Yay'dan devralındığı tespit edildi.



Ayrıca 7 taşınmazın Yeliz Kaya'dan alındıktan sonra yeniden Kaya'ya devredildiği ifade tutanağına yansıdı. Böylece toplam 59 taşınmazın 58'inin Yeliz Kaya ve Zafer Yay üzerinden edinildiği kaydedildi.



Taşınmaz hareketlerinin büyük bölümünün Ekim 2025 ile Mayıs 2026 arasındaki kısa dönemde yoğunlaşması da Çağlayan'a soruldu.



Çağlayan, taşınmaz edinme niyeti bulunmadığını, Haluk Levent'ten alacağını tahsil edebilmek için bu taşınmazları almak zorunda kaldığını savundu.



BAŞARAN'A AİT TAŞINMAZLAR GÜNLER İÇİNDE ÇAĞLAYAN'A GEÇTİ



Soruşturmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri, Başaran Yatırım Holding ve bağlantılı şirketlere ait olduğu belirtilen 22 taşınmazın devir zinciri oldu.



Tespitlere göre bazı taşınmazlar önce Yeliz Kaya adına tescil edildi, bir ila dört gün gibi kısa süreler içinde Esin Önder Çağlayan'a veya yöneticisi olduğu Globus Savunma ve Kanat Savunma şirketlerine devredildi.



İstanbul, Karaman ve Trabzon'daki taşınmazları kapsayan işlemlerde, Yeliz Kaya'dan önceki maliklere tapu devir tarihlerinde herhangi bir para gönderilmediği yönünde tespitlere yer verildi.



Çağlayan ise Başaran Holding veya yetkilileriyle herhangi bir bağlantısı olmadığını, taşınmazların daha önce kime ait olduğunu bilmediğini ve hepsini Haluk Levent'in borcuna karşılık aldığını savundu.





TAPU DEVRİ VAR, SATIŞ ÖDEMESİ YOK



İfade tutanağında farklı taşınmaz grupları için benzer mali tespitler sıralandı. Bazı taşınmazların Yeliz Kaya'ya devredildiği tarihlerde eski maliklere herhangi bir para çıkışı bulunmadığı, Çağlayan'a devredildiği tarihlerde de Kaya'ya taşınmaz satışı açıklamalı ödeme yapılmadığı kaydedildi.



Bunun yerine Esin Önder Çağlayan'dan Yeliz Kaya'ya "borç olarak gönderilen" veya "geri ödenmek üzere borç" açıklamalarıyla yüksek miktarda para aktarıldığı belirlendi.



Çağlayan, satış bedeliyle eşleşmeyen bu transferlerin tamamına ilişkin benzer bir savunma yaptı:



"Bu para transferleri aslında benim Haluk Levent'e borç olarak gönderdiğim paralardır."



208 MİLYON LİRALIK "BORÇ" AÇIKLAMALI TRANSFER



Yeliz Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde, Kasım 2025 içerisinde Esin Önder Çağlayan'dan farklı tarihlerde toplam 208 milyon 602 bin 700 lira gönderildiği belirlendi. İşlemlerin açıklama bölümlerinde "borç olarak gönderilen" ifadelerinin bulunduğu, buna karşılık tapu bedeline ilişkin açık bir açıklamaya rastlanmadığı belirtildi. Pendik, Antalya, Sakarya ve İstanbul'daki çok sayıda taşınmazın devir tarihleriyle para transferlerinin yakın zamanlı olduğu; ancak işlemlerin tapu satış bedeli olarak değil, borç şeklinde kaydedildiği ifade tutanağında yer aldı.