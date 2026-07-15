15 Temmuz'da "Turkuvaz" irade! TAKVİM kurşunların altında manşeti attı: FETÖ'cü alçaklar bedelini çok ağır ödeyecek
15 Temmuz 2016'da Turkuvaz Medya dik durdu, millet destan yazdı. FETÖ'cü alçaklar medya grubumuza yönelik "toplu infaz" talimatı verirken, TAKVİM kurşunların gölgesinde "BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER" manşetini attı. Hem gazetemiz hem de dijital yayınlarımız milli duruş sergiledi. 15 Temmuz'dan günümüze FETÖ ihanetini satır satır yazdık, takiyyecilerin foyasını ortaya çıkardık. Yenikapı ruhunu "BÖLÜNMEDİK BİRLEŞTİK KORKMADIK DEVLEŞTİK" sözleriyle tarihe not düştük.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti.
Zilletini, millete pusu kurduğu o hain gecede FETÖ'cülerin en kritik hedeflerinden biri de milli duruş sergileyen Turkuvaz Medya Grubu'ydu.
İşgal için yola çıkan darbeciler, "Alabildiğinizce mühimmat alın, Turkuvaz'ı basacağız, size silah çekenlere karşılık verin" talimatı verdi.
O dönem Balmumcu'da bulunan gazete binamız FETÖ'cüler tarafından kurşunlandı. Servet Asmaz isimli vatandaşımız şehit oldu. Turkuvaz'ı işgal planını darbeci Yüzbaşı İsmail Menderes Sema yönetti.
Direnenlerin vurulması talimatını, cuntacı Hakim Albay Muharrem Köse verdi.
FETÖ'cülerin Turkuvaz Medya'da toplu infaz hazırlığında olduğu belirlendi.
TAKVİM Gazetesi ve Takvim.com.tr, o gece milli iradenin yanında saf tuttu. Tarihi manşetler ve habercilik refleksiyle gerçeği haykırdı.
KURŞUNLARIN ALTINDA MANŞETİ ATTIK: BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER!
O gece kurşunların gölgesinde attığımız ilk manşet "BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER" oldu.
FETÖ'YE TOKADI MİLLET İNDİRDİ
Başkomutan Erdoğan'ın "Milletime çağrı yapıyorum; Meydanlara çıkın. Türkiye bu tür ayaklanmalarla ucuza satılacak bir ülke değildir ve Pensilvanya'dan da yönetilecek bir ülke değildir" sözlerini manşete taşıyıp FETÖ'ye esas tokadı millet indirdiğini yazdık.
Takvim.com.tr, 15 Temmuz gecesi kesintisiz bir şekilde yayınlarını sürdürdü. Tankın gücünün, halkın gücünü yenemeyeceğini yazdı.
15 Temmuz sonrası demokrasi nöbetinin önemi vurgulayan haberlerimizin yanı sıra FETÖ'ye yönelik sıklaştırılan operasyonlara ve darbe girişiminin karanlık noktalarına yayınlarımızla ışık tuttuk.
Takiyyeci alçakların foyasını yine Takvim.com.tr ortaya çıkardı.
BİRLEŞTİK, DEVLEŞTİK!
15 Temmuz sonrası tesis edilen Yenikapı ruhu "BÖLÜNMEDİK BİRLEŞTİK KORKMADIK DEVLEŞTİK" manşetiyle vücut buldu.