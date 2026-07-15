15 Temmuz'da "Turkuvaz" irade! TAKVİM kurşunların altında manşeti attı: FETÖ'cü alçaklar bedelini çok ağır ödeyecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Zilletini, millete pusu kurduğu o hain gecede FETÖ'cülerin en kritik hedeflerinden biri de milli duruş sergileyen Turkuvaz Medya Grubu'ydu.

Turkuvaz Medya Grubu yönetim binası FETÖ'cü alçaklar tarafından işgal edilmek istendi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşivi'nden alındı) O dönem Balmumcu'da bulunan gazete binamız FETÖ'cüler tarafından kurşunlandı. Servet Asmaz isimli vatandaşımız şehit oldu. Turkuvaz'ı işgal planını darbeci Yüzbaşı İsmail Menderes Sema yönetti.

TAKVİM hain gecede milletin yanında saf tuttu: BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER



TAKVİM Gazetesi ve Takvim.com.tr, o gece milli iradenin yanında saf tuttu. Tarihi manşetler ve habercilik refleksiyle gerçeği haykırdı.



KURŞUNLARIN ALTINDA MANŞETİ ATTIK: BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER!



O gece kurşunların gölgesinde attığımız ilk manşet "BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER" oldu.

ʺMİLLETTEN FETÖ'YE TOKATʺ başlıklı manşetimiz



FETÖ'YE TOKADI MİLLET İNDİRDİ



Başkomutan Erdoğan'ın "Milletime çağrı yapıyorum; Meydanlara çıkın. Türkiye bu tür ayaklanmalarla ucuza satılacak bir ülke değildir ve Pensilvanya'dan da yönetilecek bir ülke değildir" sözlerini manşete taşıyıp FETÖ'ye esas tokadı millet indirdiğini yazdık.