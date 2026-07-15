Televizyon tarihine damga vuran fenomen yarışma "Var Mısın Yok Musun", yeni bölümleriyle ekranlardaki yerini alıyor. Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un enerjik sunumuyla yeniden hayat bulan yarışma programında, hem şans hem de strateji aynı anda devrediyor. İzleyicisine soluksuz anlar yaşatan program; bu akşam 20. bölümüyle ATV ekranlarında yerini alacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacıyı bir araya getiren programda, heyecan ve risk her geçen saniye katlanarak artıyor. Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve ATV'den alınmıştır.) BÜYÜK ÖDÜL TAM 5 MİLYON TL! Yarışmacıların en büyük hedefi, kutularında saklı olan ya da bankanın sunduğu tekliflerle ulaşabilecekleri 5 milyon TL'lik büyük ödülü kazanabilmek. Her turun sonunda banka, yarışmacıların önünde duran gizemli kutuyu satın alabilmek adına stratejik hamleler yaparak tekliflerde bulunuyor. Kırmızı ve mavi kutular tek tek açıldıkça, yarışmacıların alması gereken risk oranı da doğru orantılı olarak büyüyor.