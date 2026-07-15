Darbenin sivil imamlarından Hakan Çiçek'in ailesi de ABD'de örgütün kasasından yaşamını sürdürenlerden. Çocukların okul ve eğitim masraflarına kadar örgüt darbeci Hakan Çiçek'in ailesini finanse ediyor.

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün ailesinin oturduğu New Jersey'deki ev de FETÖ'nün yönetimi tarafından örgütün parası ile alındı. Hattı işlemleri Adil Öksüz'ün ABD'de yaşayan kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım gerçekleştirdi.

Tuncay Opçin'in ABD'dek evi

FETÖ MENSUPLARININ YOLLADIĞI PARALARLA TİCARET YAPIYORLAR

FETÖ'nün mahrem yöneticileri ABD'de örgütün finansmanı ile çeşitli ticari faaliyetler yürütüyor. Bilişim şirketleri, mobilya ve gıda işlerine kadar çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyorlar. ABD'de yaşayan üst düzey mahrem imamlar Temel Alsancak, Osman Hilmi Özdil, Hamza Sevinç, Özcan Aytuluner, İsmail Kokuroğlu gibi isimler kurdukları şirketlerle burjuva hayatı sürüyor. FETÖ'nün finansmanı ile kurdukları şirketlerini gizleyen bu isimler refah içindeki yaşamlarına devam ediyorlar.

ÜST DÜZEYE 10 BİN DOLAR MAAŞ

FETÖ'nün ABD'de yaşayan yöneticileri örgütten maaş da alıyor. Tavan maaş miktarı 10 bin dolar, en düşük maaş ise 2 bin 500 dolar. Maaş miktarı kademeye göre değişiklik gösteriyor. En yüksek maaşı alanların başında ise örgütün sekreterya olarak adlandırılan İcra Heyeti'nde yer alan 12 isim ve 40 kişilik İstişare Heyeti'nin bazı üyeleri var.

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel