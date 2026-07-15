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Takvim yazdı Özgür Özel teyitledi: CHP’yi bölecek partinin ismini açıkladı tarihi duyurdu

Şaibeli kurultay davasından çıkan mutlak butlan kararının ardından liderlik koltuğundan olduğu CHP’yi bölüp parçalamak için İmamoğlu vesayetinde harekete geçen Özgür Özel, Takvim’in aktardığı kulis bilgilerini tek tek doğrulayarak yeni parti hazırlıklarını ilan etti. Özel, CHP’yi bölmek için kurucular kurulu, tüzük ve parti programı gibi temel hazırlıkların yapıldığını dile getirdi. Yedek parti için de çalışma yapıldığı bilgisini doğrulayan Özgür Özel, parti ismini “Yeni Parti” olarak açıkladı. Özel yürütülen çalışmaların, temmuz ayının bitimiyle birlikte resmi kimliğe bürüneceğinin sinyalini verdi.

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Takvim yazdı Özgür Özel teyitledi: CHP’yi bölecek partinin ismini açıkladı tarihi duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölme planı resmen devreye konuldu. Silivri tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde hareket ettiği belirtilen Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP'yi parçalayacak yeni partinin kurulacağı tarihi ve ismini açıkladı. Takvim.com.tr'nin haftalardır aktardığı kulis bilgilerini tek tek teyit eden Özgür Özel, kuruluş zamanı olarak "Temmuz sonu Ağustos başını" işaret ederken, parti ismini Yeni Parti olarak açıkladı.

TEMMUZ SONU CHP'YE HANÇER

Özgür Özel, fondaş Sözcü TV yayınında yaptığı açıklamada, CHP'yi bölecek parti hazırlığına ilişkin, "Bu konudaki hazırlıklar yapılıyor yani tüzük yazılıyor, program yazılıyor, işte kurucular kuruluna karar veriliyor, birtakım hazırlıklar falan yapılıyor, onunla ilgili ama temmuz ayının bitimi, ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır." diye konuştu.

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15 GÜNE BÖLÜYORUZ

Hukuki sürecin devam ettiğini aktaran Özel, parti kuruluş aşamasında 10 veya 15 günlük işi kaldığını belirtti.

Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından izlenecek yol haritasını anlatan Özel, "Bunların hepsi bir hafta, 10 gün, 15 günlük işler. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. İl başkanlarıyla, bu atanmış kayyumcularla değil, seçilmiş il başkanlarımla konuşacağım, parti meclisimizle konuşacağız. Ona göre koordineli, eş zamanlı birkaç işi birlikte zaten yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

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YENİ PARTİYİ BİLE BÖLECEK

Yeni oluşumun yanı sıra alternatif planların devrede olduğunu söyleyen Özel, "Bir yandan bir grup arkadaşımız yeni parti kurulumuyla ilgili, bir grup arkadaşımız mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgili her ihtimale karşı o zaman da anlatmıştım bir hazırda parti lazım baskın seçim olursa seçime girmek için, görüşmeler falan yapıldı o konudaki hazırlıklar yapılıyor." dedi.

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İSİM BULAMADIKLARI YENİ PARTİNİN İSMİNİ DUYURDU

Kurulacak partinin ismi ve logosuna dair merak edilenleri cevaplayan Özel, genel kabul gören ismin belirdiğini aktardı. İsim belirleme sürecinin milletin takdirinde olduğunu öne süren Özel, "Çok isim dolaşıyor. Millet belirliyor, ben henüz belirlemedim ama isim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı genel olarak. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo da çalışılıyor. Şimdilik 'Yeni Parti' diyelim." diye konuştu.

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