Takvim yazdı Özgür Özel teyitledi: CHP’yi bölecek partinin ismini açıkladı tarihi duyurdu

YENİ PARTİYİ BİLE BÖLECEK

Yeni oluşumun yanı sıra alternatif planların devrede olduğunu söyleyen Özel, "Bir yandan bir grup arkadaşımız yeni parti kurulumuyla ilgili, bir grup arkadaşımız mevcut bir siyasi partinin hazırda bulundurulmasıyla ilgili her ihtimale karşı o zaman da anlatmıştım bir hazırda parti lazım baskın seçim olursa seçime girmek için, görüşmeler falan yapıldı o konudaki hazırlıklar yapılıyor." dedi.