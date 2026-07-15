Yeliz Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı: Talimatları Haluk Levent verdi

“Beni kullandı” diyen Yeliz Kaya’dan Haluk Levent’e suçlama (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

"BÜTÜN HESAPLARIMI HALUK LEVENT'İN SÖYLEDİĞİ İŞLEMLERİ YAPARAK KULLANDIM"

Savcılık ifadesinde sigortalı bir çalışan olduğunu belirten Kaya, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin Haluk Levent'in talimatıyla yapıldığını iddia etti.

Kaya, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben sigortalı çalışan bir elemanım. Bütün hesaplarımı Haluk Levent'in söylediği işlemleri yaparak kullandım. Berkant Acil ile tek ilişkim yine Haluk Levent'in talimatlarıyla para göndermekten ibarettir. Benim Ahbap'la hiçbir bağlantım yoktur. İç işleyişini bilmiyorum. Ahbap Derneği ile benim hesabım üzerinden yapılan para transferleri tamamen onun talimatı ile yapıldı."