Yeliz Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı: Talimatları Haluk Levent verdi
Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya, banka hesaplarından taşınmaz devirlerine kadar tüm işlemleri Levent’in talimatıyla yaptığını öne sürdü. Çeklerdeki imzaların kendisine ait olmadığını iddia eden Kaya, “Beni kendi borçları yüzünden yaktı” dedi.
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Kaya, banka hesaplarındaki işlemleri Haluk Levent'in yönlendirmesiyle yaptığını, çeklerdeki imzaların kendisine ait olmadığını ve bazı taşınmazları Levent'in borçlu olduğu kişilere devrettiğini öne sürdü.
"BÜTÜN HESAPLARIMI HALUK LEVENT'İN SÖYLEDİĞİ İŞLEMLERİ YAPARAK KULLANDIM"
Savcılık ifadesinde sigortalı bir çalışan olduğunu belirten Kaya, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin Haluk Levent'in talimatıyla yapıldığını iddia etti.
Kaya, ifadesinde şunları söyledi:
"Ben sigortalı çalışan bir elemanım. Bütün hesaplarımı Haluk Levent'in söylediği işlemleri yaparak kullandım. Berkant Acil ile tek ilişkim yine Haluk Levent'in talimatlarıyla para göndermekten ibarettir. Benim Ahbap'la hiçbir bağlantım yoktur. İç işleyişini bilmiyorum. Ahbap Derneği ile benim hesabım üzerinden yapılan para transferleri tamamen onun talimatı ile yapıldı."
"ÇEKLERDEKİ İMZALARI HALUK LEVENT ATTI"
Adına düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaların kendisine ait olmadığını ileri süren Kaya, söz konusu imzaların Haluk Levent tarafından atıldığını öne sürdü.
Kaya, "Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları Haluk Levent benim imzam olarak kendisi attı. Hatta attığı imza benim imzam bile değil. Zaten bu yüzden çekleri piyasadan topladılar" dedi.
"TAŞINMAZLARI ONUN BORÇLU OLDUĞU KİŞİLERE DEVRETTİM"
Taşınmaz devirlerine ilişkin de beyanda bulunan Kaya, işlemleri Haluk Levent'in yönlendirmesiyle gerçekleştirdiğini savundu.
Kaya, "Taşınmazları Haluk Levent'in borçlu olduğu Esin Önder Çağlayan'a devrettim. Onun söylediği başka kişilere de devrettim. Devrettiğim kişileri tanımıyorum ama onlara borçlu olduğunu söylemişti. Kendi üzerine alamadığı için benim üzerime aldı. Beni kullanmış oldu" diye konuştu.
"ONUN YÜZÜNDEN BANKALARA BORÇLANDIM"
Yaşadığı maddi sıkıntılara da değinen Kaya, Haluk Levent'in borçları nedeniyle kendisinin mağdur olduğunu iddia etti.
Kaya, "Ben çok zor durumdayım, tutukluyum. Haluk Levent beni kendi borçlarından dolayı yaktı. Onun yüzünden bankalara borçlandım, kredi kartlarım tükendi" ifadelerini kullandı.