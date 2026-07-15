15 Temmuz’da ikinci direniş cephesi camilerdi... FETÖ’nün askerleri halkı, sivilleri imam ve müezzinleri hedef aldı
FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz 2016 tarihindeki kanlı darbe girişimi sırasında minarelerden okunan selalar direnişin sembolü haline geldi. Haysiyetini 1 dolara satan hainler millete kurşun sıkarken, FETÖ destekçisi siviller sela okuyan din görevlilerine saldırdı. Ülke genelinde 60 civarında imam ve müezzin darp edildi. Yurdun dört bir yanında cami şalterleri indirildi, din görevlileri taşlı, sopalı ve palalı saldırılara uğradı, ibadethanelerde kan akıtıldı. Tüm baskı ve şiddete rağmen geri adım atmayan din görevlileri, ihanet şebekesine karşı manevi kalkan oluşturarak darbenin bastırılmasında kilit rol üstlendi.
Fetullahçı ihanet şebekesinin 253 vatan evladının canına kıydığı 15 Temmuz darbe gecesinde bir direniş cephesi de camilerde oluşturuldu.
Darbeye karşı halkı selalarla seferber eden imam ve müezzinler FETÖ'cü darbecilere karşı manevi kalkan oluşturdu.
Haysiyetini 1 dolara satan eli kanlı darbeciler ele geçirdikleri savaş uçakları ve tanklarla halka ateş açarken, FETÖ destekçisi siviller de camileri hedef aldı.
İstanbul'dan Tekirdağ'a, Bursa'dan İzmir'e, Konya'dan Muğla'ya, Manisa'dan Şanlıurfa'ya birçok ilde imam ve müezzinler darp edildi.
Din tüccarı FETÖ'cüler ve din düşmanları, 15 Temmuz'da ibadethanelerde kan akıttı.
PALALAR... TEKMELER... TAŞLAR...
15 Temmuz gecesi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan Çentik Camii İmamı Nurdoğan Akın darp edildi. Camiye giderken 15 kişilik grup tarafından yolu kesilen Akın, arkasından hakaretlere maruz kaldı. Saldırganlar caminin şalterini kapattıktan sonra imamı yumrukladı. Yere düşünce de tekmeledi.
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Kutlu Yalvaç Camii Müezzini Mehmet Kuzgun, CHP'li Urla Belediye Meclis Üyesi Lütfi Özbey'in oğlu ve kızı tarafından taşlı saldırıya uğradı.
İstanbul Çapa'daki Mihrişah Hacı Kadın Cami İmamı Adem Tunoğlu, bir kişinin palalı saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar İmam Adem Tunoğlu ve yanındaki polisi yaraladı.
MİNARELER SÜNGÜ KUBBELER MİĞFER
15 Temmuz gecesi darp edilen din görevlilerinden bazıları şunlar:
|İl
|İlçe/Belde
|Cami Adı
|Görevi
|Adı Soyadı
|Ankara
|Keçiören
|Keçiören Camii
|İmam
|İbrahim Tıpırdamaz
|Bolu
|Göynük
|Hacı Mehmet Ericek Cami
|İmam
|Metin Şener
|Kırklareli
|Merkez Dolhan Köyü
|Dolhan Camii
|Vekil İmam
|Hasan Süngü
|Kırklareli
|Karıncak Köyü
|Karıncak Camii
|İmam
|Hamza Er
|Kırklareli
|Kapaklı Köyü
|Kapaklı Camii
|İmam
|H. Hüseyin Ayboğan
|Kırklareli
|B. Mandıra
|15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Camii
|İmam
|Kadir Altıntaş
|Kırklareli
|Vize
|Merkez Camii
|Müezzin
|Murat Şahin
|Kocaeli
|Cebeci Mahallesi
|Cebeci Camii
|İmam
|Mustafa Aydın
|Kocaeli
|Teksen Mah.
|Düzköy Camii
|İmam
|Hasan Ergin
|Konya
|Kutburun Cami
|İmam
|Ali Güleş
|Kütahya
|Arife Adem Camii
|Müezzin
|Hüseyin Aydoğdu
|Mersin
|Davultepe
|Merkez Camii
|İmam
|Ali Koçak
|Muğla
|Turgut Reis
|Akyarlar Camii
|İmam
|Memduh Emek
|Sivas
|Sızır
|Merkez Camii
|İmam
|Mustafa Ceylan
|Tekirdağ
|Çorlu
|Seyit Ali Camii
|İmam
|Mehmet Ali Sarı
|Tekirdağ
|Ergene Vakıflar Mahallesi
|Yukarı Camii
|İmam
|Nurettin Uçar
|Tekirdağ
|Süleymanpaşa
|Gazi Murat Cami
|İmam
|Recai Hatipoğlu
|Zonguldak
|Perşembe Beldesi
|Merkez Camii
|İmam
|Reşit Bayraktar
|Zonguldak
|Çaycuma Güzelkaya Köyü
|Yeşiltepe Camii
|İmam
|Hamza Baş
|Manisa
|Akhisar
|Kayalıoğlu Camii
|İmam
|Hüseyin Dirgi
|Manisa
|Arıgöl
|Aşağıkoçaklar Camii
|İmam
|Ahmet Pala
|Şanlıurfa
|Suruç
|Regaip Camii
|Müezzin
|Necmettin Demirel
|Şanlıurfa
|Suruç
|İsa Yavuz Camii
|İmam
|Ömer Yağmurlu
|İzmir
|Bornova
|Bornova Camii
|İmam
|Halil Karabıyık
|İzmir
|Bornova Merkez
|Yeni Camii
|Müezzin
|Yusuf Dağ
|İzmir
|Urla
|Zeytinalan Camii
|İmam
|M. Hadi Beskisiz