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15 Temmuz’da ikinci direniş cephesi camilerdi... FETÖ’nün askerleri halkı, sivilleri imam ve müezzinleri hedef aldı

FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz 2016 tarihindeki kanlı darbe girişimi sırasında minarelerden okunan selalar direnişin sembolü haline geldi. Haysiyetini 1 dolara satan hainler millete kurşun sıkarken, FETÖ destekçisi siviller sela okuyan din görevlilerine saldırdı. Ülke genelinde 60 civarında imam ve müezzin darp edildi. Yurdun dört bir yanında cami şalterleri indirildi, din görevlileri taşlı, sopalı ve palalı saldırılara uğradı, ibadethanelerde kan akıtıldı. Tüm baskı ve şiddete rağmen geri adım atmayan din görevlileri, ihanet şebekesine karşı manevi kalkan oluşturarak darbenin bastırılmasında kilit rol üstlendi.

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15 Temmuz’da ikinci direniş cephesi camilerdi... FETÖ’nün askerleri halkı, sivilleri imam ve müezzinleri hedef aldı

Fetullahçı ihanet şebekesinin 253 vatan evladının canına kıydığı 15 Temmuz darbe gecesinde bir direniş cephesi de camilerde oluşturuldu.

Darbeye karşı halkı selalarla seferber eden imam ve müezzinler FETÖ'cü darbecilere karşı manevi kalkan oluşturdu.

Haysiyetini 1 dolara satan eli kanlı darbeciler ele geçirdikleri savaş uçakları ve tanklarla halka ateş açarken, FETÖ destekçisi siviller de camileri hedef aldı.

Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden 15 Temmuz ihanetinde, minarelerden yükselen selalar darbecilerin planlarını bozdu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)Türkiye tarihinin en karanlık gecelerinden 15 Temmuz ihanetinde, minarelerden yükselen selalar darbecilerin planlarını bozdu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

İstanbul'dan Tekirdağ'a, Bursa'dan İzmir'e, Konya'dan Muğla'ya, Manisa'dan Şanlıurfa'ya birçok ilde imam ve müezzinler darp edildi.

Din tüccarı FETÖ'cüler ve din düşmanları, 15 Temmuz'da ibadethanelerde kan akıttı.

PALALAR... TEKMELER... TAŞLAR...

15 Temmuz gecesi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan Çentik Camii İmamı Nurdoğan Akın darp edildi. Camiye giderken 15 kişilik grup tarafından yolu kesilen Akın, arkasından hakaretlere maruz kaldı. Saldırganlar caminin şalterini kapattıktan sonra imamı yumrukladı. Yere düşünce de tekmeledi.

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Kutlu Yalvaç Camii Müezzini Mehmet Kuzgun, CHP'li Urla Belediye Meclis Üyesi Lütfi Özbey'in oğlu ve kızı tarafından taşlı saldırıya uğradı.

Müezzine saldıran şahıs CHPli ismin oğlu çıktı!Müezzine saldıran şahıs CHPli ismin oğlu çıktı!
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İstanbul Çapa'daki Mihrişah Hacı Kadın Cami İmamı Adem Tunoğlu, bir kişinin palalı saldırısına maruz kaldı. Saldırganlar İmam Adem Tunoğlu ve yanındaki polisi yaraladı.

İhanet gecesinde sela okuyan 60 civarında imam ve müezzin, darbe destekçilerinin fiziki saldırısına uğrayarak yaralandı.İhanet gecesinde sela okuyan 60 civarında imam ve müezzin, darbe destekçilerinin fiziki saldırısına uğrayarak yaralandı.

MİNARELER SÜNGÜ KUBBELER MİĞFER

15 Temmuz gecesi darp edilen din görevlilerinden bazıları şunlar:

İlİlçe/BeldeCami AdıGöreviAdı Soyadı
AnkaraKeçiörenKeçiören Camiiİmamİbrahim Tıpırdamaz
BoluGöynükHacı Mehmet Ericek CamiİmamMetin Şener
KırklareliMerkez Dolhan KöyüDolhan CamiiVekil İmamHasan Süngü
KırklareliKarıncak KöyüKarıncak CamiiİmamHamza Er
KırklareliKapaklı KöyüKapaklı CamiiİmamH. Hüseyin Ayboğan
KırklareliB. Mandıra15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler CamiiİmamKadir Altıntaş
KırklareliVizeMerkez CamiiMüezzinMurat Şahin
KocaeliCebeci MahallesiCebeci CamiiİmamMustafa Aydın
KocaeliTeksen Mah.Düzköy CamiiİmamHasan Ergin
Konya Kutburun CamiİmamAli Güleş
Kütahya Arife Adem CamiiMüezzinHüseyin Aydoğdu
MersinDavultepeMerkez CamiiİmamAli Koçak
MuğlaTurgut ReisAkyarlar CamiiİmamMemduh Emek
SivasSızırMerkez CamiiİmamMustafa Ceylan
TekirdağÇorluSeyit Ali CamiiİmamMehmet Ali Sarı
TekirdağErgene Vakıflar MahallesiYukarı CamiiİmamNurettin Uçar
TekirdağSüleymanpaşaGazi Murat CamiİmamRecai Hatipoğlu
ZonguldakPerşembe BeldesiMerkez CamiiİmamReşit Bayraktar
ZonguldakÇaycuma Güzelkaya KöyüYeşiltepe CamiiİmamHamza Baş
ManisaAkhisarKayalıoğlu CamiiİmamHüseyin Dirgi
ManisaArıgölAşağıkoçaklar CamiiİmamAhmet Pala
ŞanlıurfaSuruçRegaip CamiiMüezzinNecmettin Demirel
ŞanlıurfaSuruçİsa Yavuz CamiiİmamÖmer Yağmurlu
İzmirBornovaBornova CamiiİmamHalil Karabıyık
İzmirBornova MerkezYeni CamiiMüezzinYusuf Dağ
İzmirUrlaZeytinalan CamiiİmamM. Hadi Beskisiz

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