Dünya Kupası'nda finalin adı belli olacak! Yarı finalde tarihi maç: İngiltere - Arjantin
2026 FIFA Dünya Kupası’nda ikinci finalist İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak yarı final karşılaşmasıyla belli olacak. Atlanta Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı mücadele bugün Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Zorlu randevuyu kazanan takım, Fransa’yı 2-0 mağlup eden İspanya ile finalde kozlarını paylaşacak. İşte tarihi rekabette bilinmesi gerekenler ve öne çıkan detaylar...
2026 FIFA Dünya Kupası'nın ikinci finalisti İngiltere-Arjantin yarı finaliyle belli olacak.
Lionel Messi önderliğindeki son şampiyon Arjantin ile Harry Kane ve Jude Bellingham'ın sürüklediği İngiltere, İspanya'nın rakibi olmak için Atlanta'da karşılaşacak.
DÜNYA KUPASI'NDA TARİHİ RANDEVU
İngiltere ile Arjantin, Dünya Kupası tarihinin en dikkat çekici rekabetlerinden birinde yeniden karşı karşıya gelecek.
İki ülke daha önce 1966, 1986, 1998 ve 2002 Dünya Kupalarında kozlarını paylaştı. Diego Maradona'nın 1986'daki "Tanrı'nın Eli" golü, David Beckham'ın 1998'de kırmızı kart görmesi ve İngiltere'nin 2002'de kazandığı karşılaşma rekabetin öne çıkan anları arasında yer aldı.
İki takımın Dünya Kupası'ndaki son karşılaşmasını İngiltere 2002'de David Beckham'ın penaltı golüyle 1-0 kazandı. İngiltere ile Arjantin, 24 yıl sonra yeniden bir Dünya Kupası maçında karşılaşacak.
İNGİLTERE 60 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR
İngiltere, Arjantin'i elemesi halinde 1966'dan sonra ilk kez Dünya Kupası finaline yükselecek.
Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler, turnuvanın eleme aşamasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1, Meksika'yı 3-2 ve Norveç'i uzatmalar sonunda 2-1 mağlup ederek yarı finale geldi.
İngiltere, üç eleme maçında da baskı altında skor üreterek turnuvada geri dönüş gücünü gösterdi. Norveç karşısında geriye düşen İngilizler, Jude Bellingham'ın iki golüyle final yolundaki en kritik engellerden birini geçti.
BELLINGHAM VE KANE'DEN 12 GOL
İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki hücum performansına Jude Bellingham ile Harry Kane damga vurdu.
Bellingham, Meksika ve Norveç karşılaşmalarında üst üste ikişer gol atarak yarı final öncesinde turnuvadaki gol sayısını altıya çıkardı. Real Madridli orta saha; gol, skor katkısı, büyük fırsat, başarılı dripling, sprint ve savunma arkasına koşu verilerinde İngiltere'nin öne çıkan oyuncusu oldu.
Harry Kane de altı golle Bellingham'a eşlik etti. İki oyuncu, İngiltere'nin turnuvada attığı 13 golün 12'sini kaydederek takımın skor yükünü taşıdı.
ARJANTİN ÜST ÜSTE İKİNCİ FİNALİN PEŞİNDE
2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, İngiltere karşısında unvanını koruma yolunda bir adım daha atmak için sahaya çıkacak.
Lionel Scaloni'nin takımı grup aşamasını lider tamamlarken eleme turlarında Yeşil Burun Adaları'nı 3-2, Mısır'ı 3-2 ve İsviçre'yi uzatmalar sonunda 3-1 mağlup etti.
Arjantin, eleme turlarındaki üç karşılaşmada da zorlanmasına rağmen kritik anlarda skor üretmeyi başardı. İsviçre karşısında Julian Alvarez'in uzatma bölümünde attığı gol, son şampiyonu yarı finale taşıyan önemli anlardan biri oldu.
MESSI 8 GOLLE TAKIMINI TAŞIDI
Lionel Messi, yarı final öncesinde sekiz golle Arjantin'in en etkili hücum oyuncusu oldu.
39 yaşındaki Arjantinli yıldız, kariyerinde ilk kez İngiltere'ye karşı bir Dünya Kupası maçına çıkacak. Messi'nin gol üretiminin yanı sıra duran toplar, son paslar ve hücum organizasyonlarındaki rolü Arjantin'in turnuvadaki en önemli silahını oluşturdu.
Arjantin, Messi'nin yanı sıra Julian Alvarez, Lautaro Martinez, Enzo Fernandez ve Alexis Mac Allister'dan da skor katkısı aldı. Son şampiyon, eleme aşamasındaki üç maçında toplam dokuz gol atarken rakiplerine beş gol izni verdi.
İKİ TAKIM DA UZATMADAN GELİYOR
İngiltere ve Arjantin, çeyrek final karşılaşmalarında 120 dakika mücadele etti.
İngiltere, Norveç'i Jude Bellingham'ın uzatmada attığı golle 2-1 mağlup ederken Arjantin de İsviçre karşısındaki 3-1'lik galibiyeti uzatma bölümünde aldı. İki takımın da fiziksel yükü yüksek çeyrek final maçlarının ardından yarı finale çıkması, kadro derinliğini önemli hale getirdi.
İNGİLTERE'DE RICE VE O'REILLY HAZIR
İngiltere'de Norveç karşılaşmasında rahatsızlığı nedeniyle devre arasında oyundan çıkan Declan Rice, Arjantin maçı öncesinde takımla çalışmalara katıldı.
Nico O'Reilly de yaşadığı arka adale problemine rağmen yarı finalde görev yapabilecek duruma geldi. Jarell Quansah cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Jordan Henderson ise sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
Thomas Tuchel'in karşılaşmaya Jordan Pickford, Reece James, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon ve Harry Kane'den oluşan kadroyla başlaması bekleniyor.
ORTA SAHADA KRİTİK MÜCADELE
Karşılaşmanın belirleyici alanlarından biri orta saha olacak.
İngiltere, Rice ve Anderson'ın fiziksel gücüyle Arjantin'in merkezde kurduğu pas bağlantılarını kesmeye çalışacak. Bellingham ise ceza sahasına yaptığı koşular ve ikinci toplardaki etkinliğiyle Arjantin savunmasını zorlayacak.
Arjantin'de Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister ve Rodrigo De Paul'un topa sahip olma, pres ve Messi'ye alan açma görevleri öne çıkacak. Arjantin'in merkezde daha dar oynayan yapısı, İngiltere'nin Saka ve Gordon üzerinden kanatları kullanmasına alan bırakabilir. Arjantin ise topu kazandıktan sonra Messi ve Alvarez üzerinden İngiliz savunmasının arkasına gitmeyi hedefleyecek.
MESSI İLE BELLINGHAM KARŞI KARŞIYA
Yarı final, Arjantin'in 10 numarası Lionel Messi ile İngiltere'nin 10 numarası Jude Bellingham'ın mücadelesine de sahne olacak.
Messi, tecrübesi ve sekiz gollük performansıyla Arjantin'in liderliğini üstlenirken Bellingham, arka arkaya oynanan eleme maçlarında attığı kritik gollerle İngiltere'yi yarı finale taşıdı.
Harry Kane'in ceza sahasındaki bitiriciliği, Julian Alvarez'in hareketliliği ve iki takımın duran top gücü karşılaşmanın diğer önemli başlıkları arasında yer alıyor.
TUCHEL GEÇMİŞE DEĞİL MAÇA ODAKLANDI
İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, karşılaşma öncesinde iki ülke arasındaki tarihî rekabetin takım üzerindeki baskıyı artırmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
Tuchel, oyuncularının geçmiş karşılaşmalar yerine Arjantin'in mevcut oyununa ve yarı final planına odaklandığını belirtti. Alman teknik adam, Messi'nin etkisini kabul ederken İngiltere'nin kendi oyununu sahaya yansıtmak istediğini ifade etti.
İngiltere 60 yıl sonra Dünya Kupası finaline yükselmek, son şampiyon Arjantin ise üst üste ikinci kez kupanın son maçına çıkmak için mücadele edecek. Atlanta'daki yarı finalin galibi, 19 Temmuz'da İspanya'nın karşısına çıkacak.
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