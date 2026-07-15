Dünya Kupası'nda finalin adı belli olacak! Yarı finalde tarihi maç: İngiltere - Arjantin

Lionel Messi önderliğindeki son şampiyon Arjantin ile Harry Kane ve Jude Bellingham'ın sürüklediği İngiltere, İspanya'nın rakibi olmak için Atlanta'da karşılaşacak.

İngiltere, üç eleme maçında da baskı altında skor üreterek turnuvada geri dönüş gücünü gösterdi. Norveç karşısında geriye düşen İngilizler, Jude Bellingham'ın iki golüyle final yolundaki en kritik engellerden birini geçti.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler, turnuvanın eleme aşamasında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1, Meksika'yı 3-2 ve Norveç'i uzatmalar sonunda 2-1 mağlup ederek yarı finale geldi.

İki takımın Dünya Kupası'ndaki son karşılaşmasını İngiltere 2002'de David Beckham'ın penaltı golüyle 1-0 kazandı. İngiltere ile Arjantin, 24 yıl sonra yeniden bir Dünya Kupası maçında karşılaşacak.

İki ülke daha önce 1966, 1986, 1998 ve 2002 Dünya Kupalarında kozlarını paylaştı. Diego Maradona'nın 1986'daki "Tanrı'nın Eli" golü, David Beckham'ın 1998'de kırmızı kart görmesi ve İngiltere'nin 2002'de kazandığı karşılaşma rekabetin öne çıkan anları arasında yer aldı.

İngiltere ile Arjantin, Dünya Kupası tarihinin en dikkat çekici rekabetlerinden birinde yeniden karşı karşıya gelecek.

Ezri Konsa

BELLINGHAM VE KANE'DEN 12 GOL

İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki hücum performansına Jude Bellingham ile Harry Kane damga vurdu.

Bellingham, Meksika ve Norveç karşılaşmalarında üst üste ikişer gol atarak yarı final öncesinde turnuvadaki gol sayısını altıya çıkardı. Real Madridli orta saha; gol, skor katkısı, büyük fırsat, başarılı dripling, sprint ve savunma arkasına koşu verilerinde İngiltere'nin öne çıkan oyuncusu oldu.

Harry Kane de altı golle Bellingham'a eşlik etti. İki oyuncu, İngiltere'nin turnuvada attığı 13 golün 12'sini kaydederek takımın skor yükünü taşıdı.

ARJANTİN ÜST ÜSTE İKİNCİ FİNALİN PEŞİNDE

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, İngiltere karşısında unvanını koruma yolunda bir adım daha atmak için sahaya çıkacak.

Lionel Scaloni'nin takımı grup aşamasını lider tamamlarken eleme turlarında Yeşil Burun Adaları'nı 3-2, Mısır'ı 3-2 ve İsviçre'yi uzatmalar sonunda 3-1 mağlup etti.

Arjantin, eleme turlarındaki üç karşılaşmada da zorlanmasına rağmen kritik anlarda skor üretmeyi başardı. İsviçre karşısında Julian Alvarez'in uzatma bölümünde attığı gol, son şampiyonu yarı finale taşıyan önemli anlardan biri oldu.