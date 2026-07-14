Haluk Levent ifadesinde resmen itiraf etti: Usulsüzlük yaptım! Ahbap Derneği'nde neler döndü?

Ahbap Derneği altında Haluk Levent'in milyonluk vurgunları ortaya çıktı.

İstanbul merkezli yürütülen dev yolsuzluk ve kara para aklama operasyonunda, Ahbap Derneği kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent ile birlikte toplam 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonrası ise yapılan usulsüzlükler çorap söküğü gibi geldi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in ifadesi ise ilk kez A Haber canlı yayında kamuoyu ile paylaşıldı.

Gözaltına alınan Haluk Levent'in ilk ifadesi ortaya çıktı!

Haluk Levent'in ifadesi şöyle:

"Sosyal medyada bulunan şahsi hesaplarımdan canlı olarak açıkladım ama tahmin ediyorum ki 2023 yılı deprem dönemi için 4.300.000.000 TL civarında bir para geldiğini hatırlıyorum. Rakamlarda ufak değişiklikler olabilir. Şu anda net olarak hatırlamıyorum. Net rakamı muhasebe kayıtları bilir.

Bu paranın 4 milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık.

Tüm faturalar 2023 mali denetimi içerisinde İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası'nda mevcuttur. Ayrıca 2024 ve 2025 mali raporlarının denetimi yine İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası'nda mevcuttur.

Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesinde yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır. Özellikle kaçak-göçek olmasın diye hepsinin faturası ve teslim tesellüm belgeleri Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Adana valiliklerinde kayıtlıdır

Benim burada olmamın sebebi, 2026 yılında başlayan bir durumla alakalıdır. Ben Ahbap Derneği'ne kazanç sağlamak amacıyla şu anki fiyatıyla 150 milyon Türk lirası tutarında olan 20 adet taşınmazı, 80 milyon Türk lirası karşılığında Ahbap Derneği'ne vermek istedim. Bununla ilgili Ahbap Derneği karar defterinde Yönetim Kurulu kararı aldırdı.

80 milyon benim paramdır, karşılığında Ahbap'ın dairesi vardır. 20 adet daire, 3 ay kadar önce Çerkezköy Tapu Dairesi'nden Ahbap Derneği adına başvurumuz yapıldığı halde alınamamıştır. Bunun sebebi, bizlere Ahbap Genel Kurulu yapılarak ardından İl Dernekler Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak hemen akabinde tapu işlemlerinin yapılacağı" söylendi. Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptığımı kabul ediyorum. Yeliz Kaya'nın hesaplarını ben yönettim. Kendi adıma banka hesabı kullanmıyorum.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel