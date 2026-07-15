Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’e 90 milyon liralık suçlama

SABAH 05.00'TE ARADIĞINI İDDİA ETTİ Kurt'un ifadesine göre Haluk Levent, 29 Ekim 2025 sabahı saat 05.00'te kendisini aradı. Levent'in hakkında yakalama kararı bulunduğunu ve mahkeme veznesine para yatırmaması hâlinde tutuklanacağını söylediğini öne süren Kurt, bu beyan üzerine 9 milyon 400 bin lirayı Yeliz Kaya'nın hesabına gönderdiğini anlattı. Kurt, para transferinin ardından Levent'e ulaşamadığını iddia etti.

1 MİLYON 750 BİN DOLARLIK TUTANAK ELE GEÇİRİLDİ Soruşturma kapsamında Kurt'un adresinde yapılan aramalarda, 1 milyon 750 bin doların "Ahbap Derneği'nin saha faaliyetlerinde kullanılmak üzere" borç alındığına ilişkin imzalı tutanak ele geçirildi. Aramalarda ayrıca banka dekontları ve para transfer belgelerinin bulunduğu öğrenildi. Kurt ise söz konusu paraları Ahbap Derneği'ne değil, Haluk Levent'e şahsi borç olarak verdiğini savundu.