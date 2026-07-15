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Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’e 90 milyon liralık suçlama

Ahbap Derneği’ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Sevda Kurt, Haluk Levent’in kendisinden farklı tarihlerde milyonlarca lira borç aldığını öne sürdü. Kurt, yaklaşık 90 milyon lira zarara uğradığını savunurken, dosyaya banka dekontları, senetler, WhatsApp yazışmaları ve para transfer belgelerinin girdiği öğrenildi.

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Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’e 90 milyon liralık suçlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren Sevda Kurt'un emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Dosyaya giren belgelerde, milyonlarca liralık para trafiğine ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı.

Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi ortaya çıktı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi ortaya çıktı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

YARDIM ÇAĞRISININ ARDINDAN TANIŞTIĞINI SÖYLEDİ

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında ifade veren Kurt, Haluk Levent ile 2022 yılında tanıştığını anlattı.

Kurt, tanışıklıklarının Ahbap'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bir yardım çağrısının ardından başladığını, ekonomik durumunu öğrenen Levent'in kısa süre sonra kendisinden borç istemeye başladığını öne sürdü.

Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’e 90 milyon liralık suçlama-3

MİLYONLARCA LİRALIK TRANSFER İDDİASI

Kurt, 2022 yılında Emrah Gödeliner'in hesabına milyonlarca liralık para transferi yaptığını söyledi.

Alacağını tahsil edemediğini belirten Kurt, eski parasını kurtarabilmek amacıyla Mart 2025'te Yeliz Kaya'nın hesabına 70 milyon lira daha gönderdiğini ileri sürdü. Kurt, bu transfer karşılığında 92 milyon liralık senet aldığını ifade etti.

Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’e 90 milyon liralık suçlama-4

SABAH 05.00'TE ARADIĞINI İDDİA ETTİ

Kurt'un ifadesine göre Haluk Levent, 29 Ekim 2025 sabahı saat 05.00'te kendisini aradı.

Levent'in hakkında yakalama kararı bulunduğunu ve mahkeme veznesine para yatırmaması hâlinde tutuklanacağını söylediğini öne süren Kurt, bu beyan üzerine 9 milyon 400 bin lirayı Yeliz Kaya'nın hesabına gönderdiğini anlattı.

Kurt, para transferinin ardından Levent'e ulaşamadığını iddia etti.

Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’e 90 milyon liralık suçlama-5

1 MİLYON 750 BİN DOLARLIK TUTANAK ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturma kapsamında Kurt'un adresinde yapılan aramalarda, 1 milyon 750 bin doların "Ahbap Derneği'nin saha faaliyetlerinde kullanılmak üzere" borç alındığına ilişkin imzalı tutanak ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca banka dekontları ve para transfer belgelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kurt ise söz konusu paraları Ahbap Derneği'ne değil, Haluk Levent'e şahsi borç olarak verdiğini savundu.

Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt’un ifadesi ortaya çıktı: Haluk Levent’e 90 milyon liralık suçlama-6

MASAK HAREKETLERİ VE WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYADA

Dosyada, MASAK tarafından tespit edilen milyonlarca liralık hesap hareketleri, banka dekontları ve WhatsApp yazışmaları da inceleme konusu oldu.

Kurt, toplamda yaklaşık 90 milyon lira zarara uğradığını belirterek şu ifadeyi kullandı:

"Beni yardımseverliğimden vurarak bu parayı elimden aldı."

İNCELEMELER SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada banka hareketleri, senetler, dijital materyaller ve şüpheliler arasındaki para trafiğine ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

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