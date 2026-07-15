CHP'li Hüseyin Can Güner'in ifadesi çıktı! Çankaya'da "adrese teslim ihale" oyunu deşifre oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. 24 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen aralarında Çankaya Belediye Başkanı Güner'in de bulunduğu şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklanırken, 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Takvim.com.tr soruşturmanın detaylarını gün yüzüne çıkarmıştı.

SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik "suç örgütü kurma", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında dosyaya yeni ayrıntılar girdi. Soruşturma belgelerinde, 12 firmanın teklif verdiği ihalenin iptal edildiği, ihale yetkilisinin görevden alındığı, yerine atanan ismin ilk işleminin ihaleyi iptal etmek olduğu yönündeki ifadeler ile ihale sürecine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı.

12 FİRMALI İHALE NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, daha önce gerçekleştirilen bazı ihalelere daha az sayıda firma katılmasına rağmen iptal kararı verilmezken, 12 firmanın teklif sunduğu ihalenin "yükleniciler arasında yeterli rekabetin sağlanamadığı" gerekçesiyle iptal edildiği belirlendi.

Dosyada, bu ihalenin yaklaşık maliyetin yalnızca yüzde 0,71 altında sonuçlandığı, buna karşılık daha az katılımlı ihalelerin devam ettirildiği bilgisi de yer aldı.

Bu soruya "Benim о dönemde herhangi bir bilgim ve ilgim bulunmamaktadır" diye cevap veren Güner, ifadesinde, "İhalenin iptal sürecinde herhangi bir dahli bulunmadığını belirterek 12 firmanın teklif vermesine rağmen yalnızca 4 teklifin geçerli sayıldığını, yaklaşık maliyetin yalnızca yüzde 0,71 altında kalan tekliflerin rekabet koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edildiğini söyledi. Bu ihale diğerinden aylık yaklaşık 4 milyon 500 bin lira daha düşük sonuçlanmıştır. Kaldı ki bu zorunlu nedenle yapılan geçici ihale olup buda iptal edilseydi çöp toplama işlemi yapılamazdı. diye cevap verdi. 1 Firmalı ihale neden iptal edilmedi? sorusuna da, "bu ihale diğerinden aylık yaklaşık 3 milyon liradan düşük sonuçlanmıştır. Kaldı ki bu zorunlu nedenle yapılan geçici ihale olup buda iptal edilseydi çöp toplama işlemi yapılamazdı" dedi.

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İHALE TAMAMLANDI, YETKİLİ DEĞİŞTİ İDDİASI

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan ihale komisyonu üyesi Tunç Emre Taşçıoğlu, komisyonun ihaleyi mevzuata uygun şekilde tamamladığını ve sürecin yalnızca ihale yetkilisinin onayını beklediğini anlattı.

Taşçıoğlu, Ali Yalçın'ın onay vermesinden önce görevden alındığını, yerine Bora Özel'in ihale yetkilisi olarak görevlendirildiğini ve kısa süre sonra ihalenin iptal edildiğini ifade etti. Taşçıoğlu ifadesinde, "İhaleyi iptal ettirecek bir gerekçe yoktu" dedi.

"ALİ YALÇIN BÖYLE BİR İHALEYİ İPTAL ETMEZDİ"

İfadesinde ihale sürecinin hukuka uygun yürütüldüğünü savunan Taşçıoğlu, "Bizim yaptığımız ihalede kamu yararı gözetildi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlendi" ifadelerini kullandı. Taşçıoğlu ayrıca, "Ali Yalçın böyle bir ihaleyi iptal etmezdi" değerlendirmesinde bulunarak görev değişikliğinin gerekçesini bilmediğini söyledi.



"İLK İŞLEMİ İHALEYİ İPTAL ETMEK OLDU"

Dosyada ifadesi bulunan Mali Hizmetler Uzmanı Songül Ulusal da ihale sürecinin ardından belediyede yaşanan görev değişikliklerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Ulusal, "Bora Özel'in ihale yetkilisi olarak göreve başladıktan sonra yaptığı ilk işlemin söz konusu ihaleyi iptal etmek olduğunu" öne sürdü. İptal gerekçesi olarak ise yaklaşık maliyet ile kazanan teklif arasındaki farkın düşük olduğunun kendilerine aktarıldığını söyledi.

SATIN ALMA BİRİMİNDE DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Ulusal ifadesinde, ihale sürecinin ardından önce Mali Hizmetler Müdürü ile ihale yetkilisinin görevden alındığını, daha sonra satın alma biriminde görev yapan çalışanların da dilekçe vererek birimden ayrıldığını iddia etti. Aynı ifadede, kendisinin de görev değişikliği sonrası Fen İşleri Müdürlüğü'nde görevlendirildiğini belirtti.

AYNI HİZMET İÇİN YENİ İHALE HAZIRLIĞI

Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, iptal edilen ihale süreci devam ederken aynı hizmet alımı için yeniden ihale hazırlıklarına başlandığı da tespit edildi. Dosyada bu sürecin neden başlatıldığına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

ÖNCEKİ YÜKLENİCİ YENİ İHALEYE ÇAĞRILMADI

İnceleme dosyasında, daha önce aynı hizmet alımını üstlenen ve iptal edilen ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olan Norm Sanayi Ürünleri İmalat ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin pazarlık usulüyle gerçekleştirilen yeni ihale sürecine davet edilmediği de yer aldı. Bu durumun gerekçesi soruşturma kapsamında incelenen başlıklar arasında gösterildi.