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Galatasaray'ın 4 yediği AZ Alkmaar'ın kadro fiyatı şoke etti!

AZ Alkmaar, transfere 4.8 milyon Euro harcarken, G.Saray 61.6 milyon Euro’luk harcama yaptı. Hollanda ekibinde yıllık maaşlar, Icardi’nin 6 aylık maaşına denk geliyor

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025
Galatasaray’ın 4 yediği AZ Alkmaar’ın kadro fiyatı şoke etti!

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    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 gibi farklı bir skorla kaybetti. İki takım arasındaki ekonomik uçurum gözlerden kaçmadı. Temsilcimiz Galatasaray'ın değeri 277.5 milyon Euro. AZ'nin ise 78 milyon Euro... AZ Alkmaar kış transfer sezonunda oyuncu almazken Galatasaray, Morata ile birlikte birçok yıldız oyuncuyu önemli bedellerle kadrosuna kattı. Hollanda ekibi transfere 4.8 milyon Euro harcadı. Galatasaray ise 61.6 milyon Euro'luk harcama yaptı.

    TOPLAM MAAŞLARI 5.3 MİLYON EURO
    Galatasaray'ın 4 yediği AZ Alkmaar'ın oyuncularının toplam maaşı Mauro Icardi'nin 6 aylık kazancı kadar. Bütün kadronun yıllık net kazancı 5.3 milyon Euro. En çok kazanan oyuncuları 500 bin Euro ile Troy Parrot. Teun Koopmeiners ise 200 bin Euro kazanıyor. Sven Mijnans'ın maaşı 310 bin Euro. Galatasaray savunmasını perişan eden Ernest Poku ise sadece 40 bin Euro kazanıyor. Bu arada AZ Alkmaar, Türk takımlarına (Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor, Galatasaray) karşı oynadığı 9 maçta hiç kaybetmedi.

    YILDIZLAR ÇARE OLMADI
    Yıldızlar topluluğu Galatasaray, Avrupa'da final hedefi ile yola çıktığı sezonda AZ Alkmaar karşısında beklenmedik bir yenilgi aldı. Rövanş maçı 20 Şubat'ta Rams Park'ta oynanacak.

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