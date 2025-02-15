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Avrupa Ligi ondan sorulur: Mourinho 1.92 puan ortalama ile en başarılı hocalar arasında!

Mourinho Avrupa Ligi’nde 6 ayrı takımla 69 maça çıktı. 1.92 puan ortalaması yakalayan Portekizli teknik adam en başarılı hocalar arasında. Listede 3. sırada yer alan 62 yaşındaki çalıştırıcı Anderlecht maçıyla toplam 132 puana ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025
Avrupa Ligi ondan sorulur: Mourinho 1.92 puan ortalama ile en başarılı hocalar arasında!

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    Fenerbahçe'nin teknik patronu Jose Mourinho eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla Avrupa Ligi olan bu turnuvada Benfica; Porto, Manchester United, Tottenham ve Roma'yla da boy gösterdi. Portekizli hoca bu organizasyonda istatistikleri ile dikkat çekiyor. 62 yaşındaki çalıştırıcı Avrupa Ligi'nde 6 ayrı takımla 69 maça çıktı. 1.92 puan ortalaması yakalayan Portekizli teknik adam en başarılı hocalar arasında listede 3. sırada yer alırken toplamda 132 puan topladı.

    İLK SIRADA EMERY VAR
    Listenin ilk sırasında İspanyol Unai Emery (2.09) yer alırken onu vatandaşı Rafa Benitez (2.07) takip ediyor. Valverde 4 dördüncü; (1.87) Jorge Jesus, (1.86) beşinci ve Spalletti (1.84) altıncı basamakta bulunuyor. Sarı-Lacivertliler son 16'ya adını yazdırmak için play-off turunda Anderlecht karşısına çıkmıştı. Mourinho tecrübesi ile ilk maçta 3-0'lık galibiyeti getirdi. Porto; Manchester United ve Roma'yı finale taşıyan tecrübeli teknik adam, sadece 2022-23 finalini Roma'dayken penaltılarla La Liga takımı Sevilla'ya kaybetmişti.

    Portekizli çalıştırıcı Fenerbahçe'nin başındaki son 13 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi. 34 gol atan Mourihho'nun öğrencileri 2025 yılını Süper Lig ve Avrupa'da namağlup geçiriyor. UEFA Avrupa Ligi'nde turun kapısını aralayan F.Bahçe'nin zaferi Belçika basınında "Anderlecht Türkiye'de tokat yedi!" diye yankılandı.

    ANDERLECHT TOKAT YEDİ!
    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy'de Anderlecht'i 3-0 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın ardından Belçika basınında çarpıcı ifadeler yer aldı. 7sur7 "Anderlecht Türkiye'de tokat yedi.

    Tartışmalı hakem kararları ve Anderlecht için kabus gibi bir akşam" ifadelerini kullanırken Lesoir ise "Anderlecht, İstanbul cehenneminde acı bir yenilgi aldı. Avrupa Ligi'nden elenme ihtimalleri çok yüksek" sözlerini haberine taşıdı. Sporza da "Anderlecht, Fenerbahçe karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Avrupa hedeflerini bir kenara kaldırmış gibi görünüyor" yorumunda bulundu.

    DZEKO'NUN ELİ KIRILDI
    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Anderlecht'i 3-0 mağlup ederken takımın ikinci golünü kaydeden Kaptan Edin Dzeko'dan kötü haber geldi. 75. dakikada yerini yeni transfer Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'ya bırakan Edin Dzeko'nun elinde kırık olduğu öğrenildi. Yapılan kontrollerden sonra durumu belli olan 38 yaşındaki futbolcu, sahaya özel bir bandajla çıkacak. Bu sezon 35 maça çıkan Bosna Hersekli forvet 19 gol attı.

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