Sarı-Kanaryaların genç yıldızı Anderlecht maçına damga vurdu!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek Anderlecht maçında gösterdiği performansla gecenin kahramanı oldu. 19 yaşındaki futbolcu Mourinho'nun en önemli isimlerinden biri olurken dünkü maçta kariyerindeki ilk asisti yaptı.



UEFA'DA 63. GALİBİYET

Fenerbahçe, Anderlecht'i mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 63. galibiyetini elde etmiş oldu. Sarı-Lacivertliler'in Avrupa Ligi'nde 45 mağlubiyeti, 37 beraberliği bulunuyor.



F.BAHÇE'DE 4 DEĞİŞİKLİK

MOURINHO, son oynanan Alanyaspor maçı 11'inden 4 değişikliğe gitti. Çağlar Söyüncü'nün yerine Yusuf Akçiçek, Levent Mercan ile Oğuz Aydın'ın yerine Sofyan Amrabat ve Bright Osayi-Samuel görev aldı. Youssef En-Nesyri ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı.



TARAFTARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

BU sezon lig ve Avrupa kupalarında oynanan maçlarda taraftarın itici gücü olan sarı-lacivertliler, Belçika ekibiyle oynanan maça da yoğun ilgi gösterdi. Tıklım tıklım dolan Saracoğlu tribünlerinde taraftarlar futbolcuları tek tek tribüne çağırarak maça hazırladı.



Sarı-Lacivertli futbolcu ayrıca 2. golün hazırlayıcısı olurken Anderlecht karşısında 2 şutu da direkten döndü. Yusuf Akçiçek dünkü karşılaşmada 1 asist, 3 tehlikeli engelleme, 1 şut engelleme yaparken girdiği toplam 12 ikili mücadelenin 6'sını kazandı.



53 kez topla buluşan genç oyuncu yüzde 89 pas isabet ortalaması sağladı. Ayrıca 1 kilit pas veren başarılı oyuncu Anderlecht karşısında maça damgasını vuran isim oldu.

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