Galatasaray'dan TFF’ye "VAR" tepkisi!

Galatasaray, Süper Lig'de son oynanan ve Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maçta Sarı-Kırmızılılar'ın lehine verilen penaltı pozisyonundaki VAR kayıtlarının açıklanması sebebiyle TFF'ye tepki gösterdi.



VAR müdahalesiyle pozisyonun incelemeye davet edilmemesine rağmen kayıtların açıklanmasına tepki gösteren Galatasaray, TFF'den 46 pozisyon için talepte bulunduklarını bildirdi.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Ekli listede belirtilen 46 pozisyona ait ham VAR kayıtlarının ivedilikle kamuoyuna açıklanmasını vekaleten talep ederiz. Aksi takdirde, TFF'nin tarafsız davranma yükümlülüğünü ilkesini ihlal edeceğini ve futbolun adil yönetimine gölge düşüreceğini önemle hatırlatırız" denildi.



GALATASARAY 3-0 HÜKMEN GALİP

PFDK yarım kalan G.Saray-Adana Demirspor maçının kararını açıkladı. Buna göre o maçta sahadan çekilen Adana Demirspor hükmen mağlup sayıldı ve 3 puanı silindi. Böylece ligde lider durumda bulunan Galatasaray puanını 60'a çıkarırken Adana Demirspor 2 puana indi.

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