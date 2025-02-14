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Fırtına maç öncesi yoğun mesaide: Mendy, Lundstram ve Ozan için yeni bir formül aranıyor!

Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş, Nwakaeme’nin yokluğunda Zubkov’u kanada çekerken orta sahada ise Batista Mendy; Lundstram ve Ozan Tufan üçlüsünden biri ilk 11’de olmayacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025
Fırtına maç öncesi yoğun mesaide: Mendy, Lundstram ve Ozan için yeni bir formül aranıyor!

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    Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma öncesi Şenol Güneş, mecburi ve taktiksel değişiklikler yapacak. Güneş, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olan Nwakaeme'nin yokluğunda Zubkov'u kanata çekmeyi düşünüyor.

    Cham ise ilk 11'e geri dönecek. Tecrübeli teknik adamı orta sahada zorlu bir karar bekliyor. Eyüpspor maçına ilk 11'de başlayan Umut Güneş'in takımdan ayrılması ve kart cezası biten Batista Mendy'nin geri dönmesiyle orta sahada önemli bir değişiklik olacak.

    Son 2 lig maçında gol atan Lundstram'ı kesmek istemeyen 72 yaşındaki hoca, Mendy'yi de kadroya katmak istediği için farklı bir çözüm arıyor. Güneş'in, Mendy ve Lundstram'ı birlikte oynatması veya bu 2 isimden birini kulübeye çekerek yanlarına Ozan Tufan'ı eklemesi bekleniyor.

    EN BÜYÜK APTALLIKTI
    Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Vahid Halilhodzic flaş açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, Bordo-Mavili takımı çalıştırdığı ikinci dönem için, "Hayatımın en büyük aptallığıydı. Milan ve M.City beni istiyordu. Ama Trabzonspor'a söz vermiştim" dedi.

    KARTAL'A ÖZEL PLAN
    Trabzonspor, yarın Beşiktaş ile oynayacağı derbi için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fırtına deplasmandaki maça sağlam bir orta saha ile çıkmak istiyorYeni transferlerden Danylo Sikan da ilk 11'i zorlayan isimler arasında yer alıyor. Folcarelli'nin ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Fransız oyuncu hazır bir şekilde takıma katıldı.

    BANZA BEŞİKTAŞ'I GÖZÜNE KESTİRDİ
    Krallık yarışında 18 golle Başakşehir'in forveti Piatek'in ardından 2. sırada yer alan Simon Banza, Beşiktaş maçını sabırsızlıkla bekliyor. Banza, derbide gol atması halinde Bordo-Mavili formayla İstanbul'un 3 büyük takımını da boş geçmemiş olacak.Böylece aynı sezon içinde gol atan Sörloth'tan sonra bunu başaran ilk forvet olacak.

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