Fener’in Faslı yıldızı Nesyri kafa golüyle maça damgasını vurdu!

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri mükemmel bir gole imza attı. Tecrübeli golcü 57. dakikada Szymanski'nin yaptığı ortaya penaltı noktasından yükselerek yaptığı sert kafa vuruşuyla takımının üçüncü golünü attı.



Yıldız forvetin attığı gol için sosyal medyada "Kafayla füze attı" yorumları yapıldı. Ayrıca bu sezon Avrupa kupalarının grup/lig ve sonrası aşamalarında Fenerbahçe formasıyla 5 gole ulaşan 27 yaşındaki golcü Tuncay şanlı ve Deivid de Souza'dan sonra bunu başaran 3. isim olmayı başardı. Yıldız oyuncu bu sezon çıktığı 31 maçta tam 21 gole ulaştı.



TAKIM OLARAK İYİYDİK

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic açıklamalarda bulundu. Tadic,"Bütün takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Her şeyi birlikte yaptık. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk maçı tamamladık. Anderlecht zorlu bir takım. Şimdi bir sonraki maça odaklanacağız ve bu şekilde devam edeceğiz" dedi.Onu oynattığım süreçte tecrübe edindi ve her geçen gün daha iyi bir seviyeye geldiği de tartışmasız bir gerçek. Yusuf ayaklarını sağlam basmalı. Çok zeki. Ancak kendisini daha da geliştirecek. Buna inanıyorum" dedi.

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