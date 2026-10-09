141 kişinin fonlardan 100 milyar 676 milyon TL, 73 şirket ya da kurumun ise 86 milyar 977 milyon TL kâr elde ettiği belirlendi. Tespit edilen isimler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirildi. TMSF, bu isimlere ulaşarak haksız kazanç sağlanan 187 milyar 653 milyon TL'nin gönüllü iade hesaplarına aktarılmasını isteyecek.

Bu listedekilerin Tera, Pusula, Hedef'in fonlarından toplam 187 milyar 653 milyon TL fahiş kazanç elde ettiği saptandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, ilk incelemelere göre 141 gerçek kişi ile 73 şirketin rekor kazanç sağladığı saptandı. Fonlardan 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan 214 kişilik liste çıkarıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon hakkında açıklamalarda bulundu (Foto: AA)

TMSF bünyesinde oluşturulan fona aktarılacak olan bu para da fon mağdurlarına verilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında özellikle fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yapan isimlere odaklanıldığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek belirlendi.

Soruşturma dosyasına giren verilere göre, 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon kâr ettiği belirlendi.

100 milyon üzeri kâr sağlayan 141 kişinin 100 milyar 676 milyon, 73 kurumun ise 86 milyar 977 milyon kazanç sağladığı tespit edildi.