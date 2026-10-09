Fonlarda 187 milyar 653 milyon TL’lik kazanç! Bakan Gürlek açıkladı: Haber alıp satış yaptılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon fahiş kâr elde ettiğini saptadı. İsimler TMSF'ye bildirildi. TMSF, bu isimlere ulaşarak 187 milyar 653 milyon liralık haksız kazancın gönüllü iade edilmesini isteyecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, ilk incelemelere göre 141 gerçek kişi ile 73 şirketin rekor kazanç sağladığı saptandı. Fonlardan 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan 214 kişilik liste çıkarıldı.
Bu listedekilerin Tera, Pusula, Hedef'in fonlarından toplam 187 milyar 653 milyon TL fahiş kazanç elde ettiği saptandı.
141 kişinin fonlardan 100 milyar 676 milyon TL, 73 şirket ya da kurumun ise 86 milyar 977 milyon TL kâr elde ettiği belirlendi. Tespit edilen isimler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) bildirildi. TMSF, bu isimlere ulaşarak haksız kazanç sağlanan 187 milyar 653 milyon TL'nin gönüllü iade hesaplarına aktarılmasını isteyecek.
TMSF bünyesinde oluşturulan fona aktarılacak olan bu para da fon mağdurlarına verilecek.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında özellikle fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yapan isimlere odaklanıldığını söyledi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, fon şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde 100 milyonun üzerinde kazanç sağlayan isimler tek tek belirlendi.
Soruşturma dosyasına giren verilere göre, 141'i gerçek kişi, 73'ü de tüzel kişi olan 214 kişinin 3 fondan toplam 187 milyar 653 milyon kâr ettiği belirlendi.
100 milyon üzeri kâr sağlayan 141 kişinin 100 milyar 676 milyon, 73 kurumun ise 86 milyar 977 milyon kazanç sağladığı tespit edildi.
TERA VE PUSULA'DA REKOR KAZANÇ
Soruşturma detaylarına göre, Tera fonlarından 102 gerçek kişi yaklaşık 28 milyar TL, 38 tüzel kişi ise yaklaşık 62 milyar 77 milyon TL kazanç elde etti. Pusula fonlarından ise 19 gerçek kişi yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişi ise yaklaşık 10 milyar TL kâr sağladı.
Hedef Portföy'ün fonlarından ise 20 gerçek kişi yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel kişi ise yaklaşık 14 milyar 900 milyon TL kazanç elde etti.
TMSF'YE LİSTE GÖNDERİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespit edilen bu isimleri TMSF'ye bildirdi. TMSF'nin, listede yer alan kişilere paranın iadesi hususunda resmî bildirim yapmaya başladığı ve toplanan bu paraların mağdurlar için oluşturulan hesaplarda toplanacağı öğrenildi.
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek, dev soruşturmaya ilişkin özel açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, fon soruşturmasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda büyük bir titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.
Soruşturma sürecinde yapay zekâ sistemlerinden de destek alındığını belirten Bakan Gürlek, özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde fonlardan satış gerçekleştiren kişilerin mercek altına alınarak soruşturmaya dâhil edildiğini açıkladı.
HABER ALIP SATTILAR
Yapılan incelemelerde, söz konusu kişilerin fonlardan önceden haberli olarak ve kendilerine verilen bilgiler doğrultusunda çıkış yaptıkları saptandı. Soruşturmanın bu kritik bulgular ışığında genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.
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