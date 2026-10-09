Deniz Dörtyol ʺArtan parayı Emrah Bağdatlı, Özge Bağdatlı ve Güldem Şık'ın yönlendirdiği yerlere teslim ettimʺ dedi (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



İHALEDEN ÖNCE İHALE FİYATLARINI VERDİLER: ARTAN PARA EMRAH BAĞDATLI'NIN YÖNLENDİRDİĞİ YERE GİTTİ



Sanık Dörtyol, ihalelere ilişkin fiyat bilgilerinin önceden kendisine verildiğini iddia ederek, "Metin Bal ihaleden bir gün önce, birkaç gün önce tüm ihale fiyatlarını içeren çalışma dosyalarını bana teslim ettiler. Bu fiyatlardan ihaleye girmem gerektiğini bana bildirdiler. Daha sonrasında ise aktif iş yapmak için Kültür AŞ'den haber beklerken onaylanan projelerin sadece faturasını keseceğimi, şirkete gelecek olan paraları da yönlendirecekleri kişiye ve alt aracılara teslim etmem gerektiğini bildirdiler. Bu duruma karşı çıkmaya çalışsam da tehdit edildim. Çok ağır sözleşmeler ve cezai şartların bulunması sebebiyle de bu sistemde kalmaya mecbur bırakıldım. Her ay sonu Metin Bal'dan bana fatura kesmem için liste, bu faturaya karşılık da resmi tedarikçi ödemesi gönderilirdi. Artan paranın da Emrah Bağdatlı, Özge Bağdatlı ve Güldem Şık'ın yönlendirdiği diğer yerlere teslimini sağladım" şeklinde konuştu.

"HANGİ İHALELERE NE TEKLİF VERECEĞİMİ HEP BANA WHATSAPP ÜZERİNDEN BİLDİRİR"

Dörtyol, "Medya AŞ tarafı sistem kişileri olarak Murat Ongun, Emrah Bağdatlı, Fatoş Pınar Türker, Sibel Karakurt, Fatoş Ayık. Bu taraf için beni Fatoş Ayık'a yönlendirdi Emrah Bağdatlı. Kendisiyle yüz yüze hiç tanışmadım, hiç Medya AŞ'ye gitmedim. Hep WhatsApp üzerinden iletişim kurduk. Fatoş Ayık hangi ihalelere ne teklif vereceğimi hep bana WhatsApp üzerinden bildirir, ben de buna göre ne denirse yapıyordum." diye konuştu.