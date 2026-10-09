Başkan Erdoğan'dan uluslararası sisteme eleştiri ve Gazze mesajı: Sürdürülebilir değil!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, güven ve itibar erozyonuna uğrayan mevcut uluslararası sistemin artık sürdürülebilir olmadığını vurguladı. BM başta olmak üzere küresel mekanizmaların yetersizliğine dikkati çeken Erdoğan, Gazze'deki katliamlar ile bölgesel çatışmaları hatırlatarak, "Bu, tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için insanlık testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut besleyenleri yarı yolda bırakmaz." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu.
Erdoğan, konuşmasında katılımcılarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.
Katılımcı ülkelerde yaşayanlara şahsı ve millet adına selamlarını ileten Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'nin Türkiye ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi, zirve kapsamında yapılan panel ve istişarelerin somut ve uygulanabilir neticelere vesile olması temennisinde bulundu.
Uluslararası insancıl hukuku, enerji dönüşümü hukuku, dijital dünyada uluslararası adalet, göç ve sorumluluk paylaşımı gibi hem güncel hem de kapsamlı meseleleri ihtiva eden bu oturumları çok kıymetli bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu anlamda iki gün boyunca fikir ve görüşlerini ifade eden, değerlendirmeleriyle zirveye katkı veren tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. 'Adaletin geleceği insanlık için ortak sorumluluk' temasıyla tertiplenen bu zirvenin adalet, hukuk devleti ve uluslararası işbirliği alanlarında ortak bir zemin oluşturmasını, farklı hukuk sistemleri arasındaki diyalog ve etkileşimi güçlendirmesini, hukuk diplomasisi faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmasını canıgönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
EŞİTLİĞİN TERK EDİLDİĞİ YERDE ADALET OLMAZ
Başkan Erdoğan, zirveye başarıyla ev sahipliği yapan Adalet Bakanlığı ile Adalet Bakanı'nı ve ekibini gönülden tebrik ettiğini dile getirerek organizasyona emeği geçenlere de tebriklerini ve takdirlerini iletti.
Bir hususun altını çizmek istediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Şu anda farklı ülkelerden, farklı bölgelerden gelen konuklarımızla bu tarihi salonda bir aradayız. Vatandaşı olduğumuz devletlerin, mensubu olduğumuz milletlerin birbirinden farklı anayasaları, hukuk sistemleri, yasal ve idari mevzuatları var. Aynı şekilde burada temsil edilen her devletin, her milletin kendine has bir hukuk geleneği, kuralları, manzumesi, birbirinden farklı teamülleri var. Fakat yasama süreçlerimiz, yargılama usullerimiz, hukuku tatbik etme biçimlerimiz ne kadar farklı olursa olsun adalet dediğimizde hepimizin zihninde beliren düşünce zannediyorum aynıdır. Adalet, haklıya hakkının teslim edilmesidir. Adalet, güçsüzün güçlüye ezdirilmemesidir. Adalet, mazlumu zalimden koruma kudretidir. Adalet, devletin üzerine bina edildiği temeldir. Bu yönüyle adalet, insanlığın ortak hedefi, ortak ideali, ortak mefkuresidir."
''Gazze tüm dünya için bir insanlık testidir”
Erdoğan, "Şu gerçeklerin hepimiz çok net farkındayız, vicdan ve hakkaniyetin terk edildiği yerde adalet olmaz. Kanun önünde eşitliğin göz ardı edildiği bir hukuk sisteminde adalet olmaz. Aynı şekilde mükafat ve mücazat dengesinin iyi kurulmadığı, hak ve özgürlüklerin giderek aşındığı bir ortamda adalet, kendisine yer bulamaz. Bu hususların her biri tüm aktörleriyle ve kurumlarıyla uluslararası sistem için de geçerlidir." değerlendirmesinde bulundu.
Gazze'deki İsrail zulmüne dikkat çeken Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Hepsinden önemlisi Gazze'de siviller dünyanın gözü önünde vahşice öldürülüyor. 75 binden fazla Gazzeli katledildi. Savaşta bile dokunulmaması gereken okullar, hastaneler ve diğer yerler bombalanıyor.
Kendini uluslararası hukuktan üstün gören soykırım şebekesi nedeniyle Gazze dünyanın en büyük toplama kampına döndü. Geçtiğimiz yıl tesis edilen ateşkes İsrail tarafından delindi. Kudüs'teki kutsal mekanlar saldırıya uğradı.
İSRAİL HUZURU TEHDİT EDİYOR
İsrail, bölgenin huzurunu ve barışını kendisi için tehdit olarak görüyor.
Bu, tüm dünya için bir insanlık testidir. Hepimiz için insanlık testidir. Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama kendisine umut besleyenleri yarı yolda bırakmaz.
Biz tüm bunlar karşısında 'Dünya 5'ten Büyüktür' diyoruz."