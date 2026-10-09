Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında katılımcılarla bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Katılımcı ülkelerde yaşayanlara şahsı ve millet adına selamlarını ileten Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'nin Türkiye ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi, zirve kapsamında yapılan panel ve istişarelerin somut ve uygulanabilir neticelere vesile olması temennisinde bulundu.

Uluslararası insancıl hukuku, enerji dönüşümü hukuku, dijital dünyada uluslararası adalet, göç ve sorumluluk paylaşımı gibi hem güncel hem de kapsamlı meseleleri ihtiva eden bu oturumları çok kıymetli bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu anlamda iki gün boyunca fikir ve görüşlerini ifade eden, değerlendirmeleriyle zirveye katkı veren tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. 'Adaletin geleceği insanlık için ortak sorumluluk' temasıyla tertiplenen bu zirvenin adalet, hukuk devleti ve uluslararası işbirliği alanlarında ortak bir zemin oluşturmasını, farklı hukuk sistemleri arasındaki diyalog ve etkileşimi güçlendirmesini, hukuk diplomasisi faaliyetlerine yeni bir ivme kazandırmasını canıgönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.