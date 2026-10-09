Trump perşembe günü sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını ve iki ülkenin "yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini" belirtti.

Üç uçak gemisinin yakında Orta Doğu'da bulunacak olmasının büyük bir güç yığınağı oluşturacağı belirtilirken Pentagon, Trump'ın talimatıyla İran'ın insansız hava aracı ve füze cephaneliğini, enerji tesislerini ve diğer askeri üslerini vurmaya yönelik planlar hazırladı.

ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: EPA

TRUMP BEŞ TEKLİFİ VETO ETTİ

Yetkililerin belirttiğine göre, son aylarda Trump'ın ulusal güvenlik ekibi ve Pentagon, kendisine ya İran'a ya da Yemen merkezli İran destekli bir milis güç olan Husilere yönelik büyük çaplı saldırılar için beş teklif sundu. Trump her seferinde bu planları veto etti.

CAMP DAVID'DE TOPLANTI

Ancak iddiaya göre Trump bir kez daha saldırı seçenekleri talep etti. Konuyla ilgili bilgilendirilen kişilere göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğindeki üst düzey ulusal güvenlik yetkilileri, geçen cuma günü Camp David'de yapılan bir toplantıda planları ele aldı. Planlar, yaklaşık üç gün sürecek kısa ve yoğun bir harekat etrafında şekilleniyor.

Saldırıların odak noktasının İran'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu'nun savaşın ilk aşamasından bu yana büyük kısmını yeniden inşa ettiği füze ve insansız hava aracı cephaneliği olacağı belirtiliyor. Diğer hedefler arasında İran enerji tesisleri ile Devrim Muhafızları komuta merkezleri ve karargahları yer alabilir.

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