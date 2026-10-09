Aynı karşılaşmada ciddi faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart gören ve 2 maç men cezası alan Ugochukwu da Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek. Öte yandan hafta içindeki antrenmanların bir bölümüne katılan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina ile bireysel çalışmalarını sürdüren Wilfried Singo'nun oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY 38 MAÇTIR SAHASINDA KAYBETMİYOR Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 38 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. İç sahadaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında alan Galatasaray, ardından çıktığı 38 lig maçında 30 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.



KASIMPAŞA LİGİN TEK NAMAĞLUP TAKIMI Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, Süper Lig'de ilk 6 hafta sonunda mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Lacivert-beyazlı ekip, Trabzonspor, Başakşehir, Amed Sportif Faaliyetler ve Konyaspor ile berabere kalırken Çorum FK ve Gençlerbirliği karşısında galibiyet elde etti. İstanbul temsilcisi bu maçlarda 7 gol atıp 5 gol yedi.



GALATASARAY İLE KASIMPAŞA 45. KEZ KARŞILAŞACAK İki İstanbul ekibi, Süper Lig tarihinde 45. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 44 karşılaşmada Galatasaray 27, Kasımpaşa ise 8 galibiyet elde etti. Taraflar 9 maçta eşitliği bozamadı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 90, Kasımpaşa ise 49 gol kaydetti.