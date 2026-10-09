Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri netleşti! İşte maç programı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirildi. Toplam 72 takımın katıldığı kura çekiminin ardından 36 eşleşme belirlendi. Karşılaşmalar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonu 3. eleme turu kura çekimi tamamlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından İstanbul Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen organizasyonda takımların rakipleri belli oldu.
Eşleşmeler şu şekilde:
Sakaryaspor - Bursa Yıldırımspor
Elazığspor - Erciyes 38 Futbol
Kastamonuspor - Erzincan FY
Etimesgut - Gaziantep FK
Sarıyer - Ayvalıkgücü
Ağrı 1970 - İstanbulspor
Balıkesirspor - Arnavutköy Bld.
Fethiyespor - Eyüpspor
Düzcespor - Isparta 32 Spor
Eskişehir - Iğdır FK
Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat Spor
Adana 01 - Kütahyaspor
Yeni Mersin İY - Muş Spor
Pazarspor - Aliağa
Alanyaspor - 12 Bingölspor
İnegölspor - Sebat Spor
Serik Spor - Hakkari Zap
Orduspor - Van Spor
Ankara Demirspor - Gemlik
Gençlerbirliği - Karaköprü
Karabük İY - İskenderunspor
Ankaraspor - Kırklarelispor
Menemen - Karacabey
Ümraniyespor - Sinopspor
Şanlıurfaspor - Gölcükspor
İnegöl Kafkas - Kahramanmaraş İstiklal
Silivrispor - Beyoğlu Yeniçarşı
Kasımpaşa - Çorlu Spor 1947
Fatih Karagümrük - Somaspor
Adana Adaletgücü - MKE Ankaragücü
Bitlis 1916 - Kayserispor
Kars 36 - Antalyaspor
Boluspor - Karşıyaka
52 Orduspor - 1461 Trabzon
Güzide Gebze - Malatya Yeşilyurt
68 Aksaray - Eskişehir Anadolu
72 TAKIMIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekiminde toplam 72 takım yer aldı. İkinci eleme turunu geçmeyi başaran 31 ekibin yanı sıra turnuvaya doğrudan bu aşamadan katılan 41 takım da kuraya dahil edildi.
Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda 36 eşleşme oluştu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda rakiplerini mağlup eden takımlar, adlarını 4. eleme turuna yazdıracak.
TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu kupa takvimine göre Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşmaları 27, 28 ve 29 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak.
Üç güne yayılan turda toplam 36 karşılaşma yapılacak ve kazanan 36 takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turuna yükselecek.