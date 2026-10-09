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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri netleşti! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi, TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirildi. Toplam 72 takımın katıldığı kura çekiminin ardından 36 eşleşme belirlendi. Karşılaşmalar 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri netleşti! İşte maç programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonu 3. eleme turu kura çekimi tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından İstanbul Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen organizasyonda takımların rakipleri belli oldu.

Eşleşmeler şu şekilde:

Sakaryaspor - Bursa Yıldırımspor

Elazığspor - Erciyes 38 Futbol

Kastamonuspor - Erzincan FY

Etimesgut - Gaziantep FK

Sarıyer - Ayvalıkgücü

Ağrı 1970 - İstanbulspor

Balıkesirspor - Arnavutköy Bld.

Fethiyespor - Eyüpspor

Düzcespor - Isparta 32 Spor

Eskişehir - Iğdır FK

Kocaelispor - Mazıdağı Fosfat Spor

Adana 01 - Kütahyaspor

Yeni Mersin İY - Muş Spor

Pazarspor - Aliağa

Alanyaspor - 12 Bingölspor

İnegölspor - Sebat Spor

Serik Spor - Hakkari Zap

Orduspor - Van Spor

Ankara Demirspor - Gemlik

Gençlerbirliği - Karaköprü

Karabük İY - İskenderunspor

Ankaraspor - Kırklarelispor

Menemen - Karacabey

Ümraniyespor - Sinopspor

Şanlıurfaspor - Gölcükspor

İnegöl Kafkas - Kahramanmaraş İstiklal

Silivrispor - Beyoğlu Yeniçarşı

Kasımpaşa - Çorlu Spor 1947

Fatih Karagümrük - Somaspor

Adana Adaletgücü - MKE Ankaragücü

Bitlis 1916 - Kayserispor

Kars 36 - Antalyaspor

Boluspor - Karşıyaka

52 Orduspor - 1461 Trabzon

Güzide Gebze - Malatya Yeşilyurt

68 Aksaray - Eskişehir Anadolu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri netleşti! İşte maç programı-2
72 TAKIMIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekiminde toplam 72 takım yer aldı. İkinci eleme turunu geçmeyi başaran 31 ekibin yanı sıra turnuvaya doğrudan bu aşamadan katılan 41 takım da kuraya dahil edildi.

Gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda 36 eşleşme oluştu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda rakiplerini mağlup eden takımlar, adlarını 4. eleme turuna yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri netleşti! İşte maç programı-3

TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu kupa takvimine göre Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşmaları 27, 28 ve 29 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak.

Üç güne yayılan turda toplam 36 karşılaşma yapılacak ve kazanan 36 takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turuna yükselecek.

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