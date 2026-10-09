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Real'in yıldızı adım adım Fener'e! Transferde dev rakip: İşte ödenecek rakam

Ocak ayı transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin transferdeki rakibi Juventus olurken, Faslı yıldız için 10 milyon euronun üzerinde maaş teklif edileceği öne sürüldü.

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Real'in yıldızı adım adım Fener'e! Transferde dev rakip: İşte ödenecek rakam

Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapmayı planlıyor.

Sarı-lacivertlilerin kanat transferindeki öncelikli hedeflerinden biri Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz oldu.

Ancak 27 yaşındaki futbolcuyla İtalyan devi Juventus da yakından ilgileniyor.

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JUVENTUS'UN EN BÜYÜK RAKİBİ FENERBAHÇE

İtalyan basını, Brahim Diaz transferinde Fenerbahçe ile Juventus arasında yaşanan rekabete geniş yer ayırdı.

Haberlerde, "Juventus'un en büyük rakibi Fenerbahçe" ifadeleri kullanılırken, iki kulübün de ocak ayında oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

İtalyan basını duyurdu: Juventus'un en büyük rakibi Fenerbahçe - 2

Real Madrid'de istediği süreleri bulamadığı için ayrılmaya sıcak baktığı öne sürülen Faslı futbolcu için Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içerisinde girişimlere başlamayı planladığı aktarıldı.

Juventus'un ise transfer yarışında geri kalmamak adına görüşmeleri hızlandırmak istediği kaydedildi.

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FENERBAHÇE'DEN 10 MİLYON EUROYU AŞAN TEKLİF İDDİASI

İtalyan basınında yer alan haberde, Türk kulüplerinin transfer bütçelerinin Juventus açısından önemli bir engel oluşturabileceği vurgulandı.

Fenerbahçe'nin, İtalyan ekibinin karşılayabileceğinden daha yüksek mali şartlar sunma ihtimalinin Juventus cephesinde endişeye neden olduğu ifade edildi.

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Haberde ayrıca Fenerbahçe'nin Brahim Diaz'ı ikna etmek için 10 milyon euronun üzerinde maaş teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Sarı-lacivertlilerin, ocak ayında gerçekleştirmeyi planladığı kanat transferi için Real Madrid ve oyuncunun temsilcileriyle temas kurmayı hedeflediği belirtildi.

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