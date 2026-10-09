Ancak 27 yaşındaki futbolcuyla İtalyan devi Juventus da yakından ilgileniyor.

Sarı-lacivertlilerin kanat transferindeki öncelikli hedeflerinden biri Real Madrid 'in Faslı yıldızı Brahim Diaz oldu.

Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe , orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapmayı planlıyor.

JUVENTUS'UN EN BÜYÜK RAKİBİ FENERBAHÇE

İtalyan basını, Brahim Diaz transferinde Fenerbahçe ile Juventus arasında yaşanan rekabete geniş yer ayırdı.

Haberlerde, "Juventus'un en büyük rakibi Fenerbahçe" ifadeleri kullanılırken, iki kulübün de ocak ayında oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.