Başkan Erdoğan'dan fon soruşturmasında üçlü süreç ve kara propaganda mesajı: Sorumlulara gereken yapılacak
Başkan Erdoğan, fon soruşturmasıyla ilgili, "Sorumlulara gereken yapılacak. Hukuki süreçle birlikte, idari ve siyasi süreçler de kararlılıkla sürdürülecek" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısının ana gündem başlıklarından biri fon soruşturması oldu.
Toplantıda soruşturmalar, Fon Koordinasyon Kurulunun çalışmaları, mağduriyetlerin giderilmesi için atılan adımlar değerlendirildi.
Başkan Erdoğan'ın, "Sorumlulara gereken yapılacak. Kara propaganda yapıldığını biliyoruz. Kurulun atacağı adımlar devam edecek. Yargı süreci sürdürülecek. İdari ve siyasi adımlar da bütün kararlılıkla atılacak" değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.
Başkan Erdoğan'ın, elinde bilgi, belge olan varsa bunu yargıya taşıması mesajını verdiği ve "Alnımız ak, başımız dik. Millet ne isterse onu yapacağız. Milletimize mahcup olmayacağız. AK Parti milletin partisidir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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