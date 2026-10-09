İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın önceki gün AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle AK Parti'ye geçmesinin yankıları sürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetini taktığı Cemil Tugay'ın, törende yaptığı konuşmada "En iyi siyasetin hizmet olduğunu anladım" diyerek AK Parti saflarına katılması, kentte yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. AK Parti belediyeciliği ile ilk kez tanışacak olan İzmirliler, değişimden umutlu.

'HİZMETSİZLİK DÖNEMİ BİTTİ'

İzmirli vatandaşlar, yıllardır toplanmayan çöpler, su baskınları, bozuk yollar, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve kötü kokudan bıktıklarını dile getirerek, yeni dönemin kronik sorunlardan kurtarılması için bir fırsat olduğunu dile getirdi. Yıllardır kentin kangrene dönüşmüş sorunlarıyla iç içe yaşamak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, "Hizmetsizlik dönemi bitti. İzmir kaybettiği yılları, yerel yönetim-hükümet iş birliği ile hizmete dönüştürüp telafi edecektir" dedi.

'BİZ HİZMET İSTİYORUZ'

Hasan Alak: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini olumlu buluyorum. Çünkü İzmir'in bugüne kadar bir türlü çözülemeyen Körfez kirliliği, altyapı yetersizliği, kenar mahallelerin hâlâ doğal gazla buluşturulamaması gibi kronikleşmiş sorunları var. Bunlar gerçekten İzmir'de yaşam standartlarını düşürüyor. Ulaşım sorunu hakeza. Hükümetle uyumlu bir yerel yönetim her zaman vatandaş açısından daha iyidir. Şimdi CHP'deki gelişmeleri görüyoruz. Biz hizmet istiyoruz. Herhangi bir ideolojik çekişme istemiyoruz. Tek derdimiz İzmir'in gelişmesi ve yaşam standartlarının yükselmesi.

'ÇOK YERİNDE BİR KARAR'

Hülya Cican: İzmir bence hizmetle tanışacak ve hizmete doyacak diye düşünüyorum. Çünkü İzmir çok geri kalmış. Herkes İzmir'i büyük bir köye benzetiyor. Ben de aynı görüşteyim. Bakıyorsunuz trafik sorunu var, çarpık kentleşme var, çöp sorunu var, Körfez kirliliği var, o kadar çok sorun var ki kentte. Say say bitmez. Bence Cemil Bey'in AK Parti'ye katılması çok yerinde ve isabetli bir karar olmuş. Bu birlikteliğin İzmirlilere hizmet olarak yansıyacağını düşünüyorum.