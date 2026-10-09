Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı "Organize İşler: Karun Hazinesi" filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağustos ayında yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını kapatan Tatlıtuğ, bu kararının arkasında özel bir sebep olmadığını belirtti. Sosyal medyadan uzaklaşmasının ardında dramatik bir hikâye aranmaması gerektiğini vurgulayan oyuncu, bu süreci şu sözlerle anlattı:

"Canım sıkıldı, canım öyle istedi, kapattım. Bunun altını dramatik bir hikâyeye bağlamaya gerek yok. Açık ve net konuşayım. Onun yerine gittim, iki düzine kitap aldım, bol bol kitap okudum."