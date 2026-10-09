Kıvanç Tatlıtuğ'dan Brad Pitt'e! Ünlüler sosyal medyaya neden sırt çevirdiler?
Yerli ve yabancı ünlüler sosyal medyadaki zorbalığa, linç kültürüne ve çirkinliğe rest çekti. Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ da hesabını kapatıp, sanal dünyaya kilit vurdu
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, rol aldığı "Organize İşler: Karun Hazinesi" filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ağustos ayında yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram ve X hesaplarını kapatan Tatlıtuğ, bu kararının arkasında özel bir sebep olmadığını belirtti. Sosyal medyadan uzaklaşmasının ardında dramatik bir hikâye aranmaması gerektiğini vurgulayan oyuncu, bu süreci şu sözlerle anlattı:
"Canım sıkıldı, canım öyle istedi, kapattım. Bunun altını dramatik bir hikâyeye bağlamaya gerek yok. Açık ve net konuşayım. Onun yerine gittim, iki düzine kitap aldım, bol bol kitap okudum."
SCARLETT JOHANSSON BASKILARA DİRENİYOR
Güzel oyuncu Scarlett Johansson, Hollywood yapımcılarının PR ve tanıtım baskılarına rağmen sosyal medyadan uzak duruyor. Katıldığı talk şovlarda sosyal medyanın kendi kırılgan ruh yapısına hiç uygun olmadığını söyleyen Johansson, 10 dakika bile baksa başkalarının hayatına özenip depresyona girebileceğini belirterek sosyal medyadan uzak duruyor.
ELIZABETH OLSEN LİNÇ KAMPANYASINA UĞRADI
Marvel evreninde Wanda Maximoff karakterini canlandıran ünlü oyuncu Elizabeth Olsen, sosyal medyada oldukça popülerdi. Ancak rol arkadaşı Chadwick Boseman hayatını kaybettiğinde, Instagram'da anında "yas paylaşımı" yapmadığı gerekçesiyle takipçileri tarafından büyük bir linç kampanyasına uğradı.
İnsanların acılarını bile sosyal medyada şova dönüştürmesini yapay bulduğunu söyleyen Olsen, 2020 yılında hesabını kapattı.
DAISY RIDLEY BİR GECEDE SİLDİ
Star Wars serisinin başrol oyuncusu Daisy Ridley, Instagram'ı aktif kullanan, set arkası videoları ve samimi anlarını paylaşan bir isimdi. Ancak platformda silah kontrolüyle ilgili yaptığı toplumsal bir paylaşımın ardından ağır siber zorbalık ve hakaretlere maruz kaldı.
"Ben bu iğrençliğe katlanmak zorunda değilim" diyerek milyonluk hesabını bir gecede tamamen sildi. Yıllardır da sosyal medyaya geri dönmedi.
BRAD PITT "BANA BİR ŞEY KATMAZ"
Sosyal medyanın kendisine hiçbir şey katmayacağını savunan efsane aktör Brad Pitt, "Bana verebileceği hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum" diyerek tüm platformları en başından beri reddediyor.
Menajerlerinin sahte hesap dolandırıcılarına karşı sürekli "Brad'in hesabı yoktur" açıklaması yapmasına rağmen Pitt, sosyal medyadan uzak durmayı tercih ediyor.
KENAN İMİRZALIOĞLU AÇMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Dijital dünyaya en başından beri mesafeli olan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz dönemde hiçbir resmi hesabı olmadığını belirterek, "Hiç açmayı da düşünmüyorum, bu benim şahsi tercihim" sözleriyle sosyal medyaya kapılarını kapatmıştı.
HABER: GÖKHAN KAYA