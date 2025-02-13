Dusan Tadic kulübeye!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Anderlecht maçı öncesi hücum hattında önemli bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. Portekizli çalıştırıcının forvet bölgesinde Youssef En Nesyri ve Edin Dzeko ikilisine görev vereceği ve bu oyuncuların arkasında Dusan Tadic yerine Fenerbahçe kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Anderson Talisca'ya şans tanıyacağı öğrenildi.

Tadic'in ikinci yarıda süre alması bekleniyor. Mourinho'nun Anderlecht maçında En Nesyri ve Dzeko ikilisinin arkasında Talisca'ya görev vermesi ve Tadic'i yedek soyundurması bekleniyor.