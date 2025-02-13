SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Dusan Tadic kulübeye!

Morinho'nun Dusan Tadic yerine Fenerbahçe kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Anderson Talisca'ya şans tanıyacağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
Dusan Tadic kulübeye!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Anderlecht maçı öncesi hücum hattında önemli bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. Portekizli çalıştırıcının forvet bölgesinde Youssef En Nesyri ve Edin Dzeko ikilisine görev vereceği ve bu oyuncuların arkasında Dusan Tadic yerine Fenerbahçe kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Anderson Talisca'ya şans tanıyacağı öğrenildi.

    Tadic'in ikinci yarıda süre alması bekleniyor. Mourinho'nun Anderlecht maçında En Nesyri ve Dzeko ikilisinin arkasında Talisca'ya görev vermesi ve Tadic'i yedek soyundurması bekleniyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’de şaibeli kurultayın ardından bir de şaibeli yerel seçimler iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan bomba sözler: Aday olmak isteyen milyon dolarlar verdi
    İBB hakkında yasa dışı bahis iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr’de anlattı: Önümüzdeki günlerde göreceğiz....
    Binance
    Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?
    CANLI TAKİP | Başkan Erdoğan Malezya ve Endonezya’ın ardından Pakistan’da
    Trump ve Putin telefonda görüştü: Ölümleri durdurma konusunda anlaştık
    Hem erken emeklilik hem de para iadesi: Borçlanma yapanlar dikkat! Vergi indirimi ile ne kadar ödeme geri alınır?
    Tek tıkla hesaplı alışveriş: Bakanlığın zincir market fiyat karşılaştırma sitesi açıldı! TAKVİM tek tek araştırdı
    Napoli’nin gözü Barış Alper Yılmaz’da! İtalyan temsilcisi AZ Alkamaar maçında milli yıldızı takibe alacak
    Galatasaray - Adana Demirspor maçında penaltıyı kim verdi? TFF VAR kayıtlarını açıkladı
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan A Haber özel yayınında flaş açıklamalar
    AK Parti’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan Müsavat Dervişoğlu’na sert tepki: Akıl dışı bir yaklaşımdır
    DEM Partili Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Türkiye’nin size ihtiyacı var
    Putin’den ilk temas: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
    Emeklilere bayram ikramiyesi artışı geliyor! Çalışma yapılacak: Kritik tarih belli oldu | 3 formül masada
    Beşar Esad’ın oğlu Hafız devrim gecesini anlattı X hesabı patladı! Rusya’ya nasıl kaçtılar?
    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!
    Galatasaray’da mecburi rotasyon! AZ maçı 11’i belirlendi
    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi
    Bakan Bayraktar’dan Türkmen gazı açıklaması: 20 yıl sonra bir ilk!