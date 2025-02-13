Beşiktaş yeni yıldızı Keny Arroyo imza töreni sonrası konuştu!

Beşiktaş yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo için imza töreni düzenledi. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Ekvadorlu kanat oyuncusu Arroyo,"Beşiktaş, benim için bir hayaldi. 10 numaralı formanın sorumluluğunun bilincindeyim. Korkum yok, sahaya çıktığımda göreceksiniz" açıklamasını yaptı.

Arroyo, "Türkiye'deki defans oyuncularının sert olduğunu biliyorum. Hızlı ve çevik olursanız, onları kırarsınız. Çevikliğime ve hızıma güveniyorum" dedi. Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo ise "Hayalimi gerçekleştirmemde yardımcı olanlara teşekkür ederim. Biz buraya kazanmaya ve başarılı olmaya geldik" dedi. Ricardo,"Orta sahada bütün pozisyonlarda görev alabilirim. Ole Gunnar Solskjaer'in verdiği görev neyse, yaparım" ifadelerini kullandı.