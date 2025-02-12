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Çifte rekor! Galatasaray hem yaz hem kış transferinde kesenin ağzını sonuna kadar açtı

Bonservis ve kira bedeli olarak verilen 61.5 milyon Euro, kulüp tarihinin en yüksek harcaması olarak kayıtlara geçti. 27 milyon Euro’luk ara transfer harcaması da Galatasaray tarihinin rekoru oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025
Çifte rekor! Galatasaray hem yaz hem kış transferinde kesenin ağzını sonuna kadar açtı

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    Ara transferde bombaları üst üste patlatan Galatasaray çok önemli 5 ismi kadrosuna katarak taraftarının yüzünü güldürdü. Bu sezon hem Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşıp 5. yıldızı takmak hem de Avrupa Ligi'nde üst turlara yükselmek isteyen Sarı-Kırmızılılar kesenin ağzını sonuna kadar açtı.

    Yaz ve kış transfer döneminde tam 12 oyuncuyu kadrosuna katan yönetim bonservis ve kira ödemesi olarak tam 61.5 milyon Euro'luk yükümlülüğün altına girdi. Bu rakam, Galatasaray'ın bir sezon içinde transfere harcadığı en yüksek para olarak kayıtlara geçti.

    Bonservisine 18 milyon Euro ödenen Gabriel Sara zirvede yer alırken, 40 milyon Euro'luk oyuncu satışı da yapıldı ve bu sezon yaklaşık eksi 21.5 milyon Euro bakiye ile kapatıldı.

    Sarı- Kırmızılılar bir rekor da ara transferde kırdı. Kadroya dahil edilen 7 isim için bonservis ve kira ödemesi olarak 27 milyon Euro'luk yükümlülüğün altına girildi. Bu para da kulüp tarihinin ara transferdeki rekoru oldu.

    Daha önceki rekor 46 milyon Euro ile 2022-23 sezonunda kırılmıştı. Galatasaray ara transferde aldığı oyuncular içinde en yüksek ödemeyi 8 milyon Euro ile Carlos Cuesta için Belçika'nın Genk kulübüne yaptı.

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