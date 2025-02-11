Akyazı fırtınası: Trabzonspor evindeki son 4 maçı da galip bitirdi

Trabzonspor'a huzur geri geldi. Bordo-Mavililer Kayserispor beraberliğinin ardından Eyüpspor'u 1-0 yenerek ligde 9. sıraya çıktı. 3. dakikada Vezo, Banza ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası Eyüpspor'un 6'da Thiam'la kullandığı penaltı atışında top direkten döndü. Dönen topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.33'te Visca'nın vuruşunda Berke topu kornere çeldi.

NWAKAEME'DEN ASIST

İkinci yarının 50.dakikasında Thiam'ın yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti. 59'da Nwakaeme'nin pasında Lundstram sağ ayağıyla topa gelişine vurarak Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 62'de Thiam'ın vuruşunda top auta gitti. 67'de Emre Mor'un vuruşunda top direkten döndü. Başka gol olmayınca Trabzonspor maçtan 1-0 galip ayrıldı.



Fırtına savunmasıyla farkediliyor. Bordo-Mavililer ligde oynadığı son 4 karşılaşmada kalesinde gol yüzü görmedi. Antalyaspor'u 5-0, Sivasspor'u da 4-0'lık skorlarla geçen Trabzonspor geçtiğimiz hafta da deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Karadeniz ekibi dün de Eyüpspor karşısında filelerinde gol görmedi. Bu başarıda yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken kaleci Uğurcan başrol oynadı. Milli eldiven defanstaki arkadaşlarına da kurtarışlarıyla güven verdi.

ZUBKOV&MUSTAFA İLKLERİ YAŞADI

Trabzonspor'un yeni transferleri Zubkov ve Mustafa Eskihellaç, yeni takımlarında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. İskenderunspor ile oynanılan maçın ikinci yarısında görev alan Zubkov, lig maçında ilk 11'de forma giydi. Mustafa ise Emre'nin yokluğunda ilk 11'de oynadı.



"EREN ELMALI TAKIMDA KALACAK"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Eyüpspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, Eren Elmalı konusunda, "G.Saray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Eren kalacak" dedi. Güneş Eyüp maçıyla ilgili olarak da, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İkinci yarı iyi oynadık" diye konuştu.