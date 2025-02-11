PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Akyazı fırtınası: Trabzonspor evindeki son 4 maçı da galip bitirdi

Bordo-Mavili takım Eyüpspor önünde ilk yarı zorlandı. Konuk ekip 6’da Thiam’la bir penaltı kaçırdı. 2.yarı açılan Fırtına 59’da Lundstram’ın golüyle çok önemli bir engeli geçti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Akyazı fırtınası: Trabzonspor evindeki son 4 maçı da galip bitirdi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Trabzonspor'a huzur geri geldi. Bordo-Mavililer Kayserispor beraberliğinin ardından Eyüpspor'u 1-0 yenerek ligde 9. sıraya çıktı. 3. dakikada Vezo, Banza ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR uyarısı sonrası Eyüpspor'un 6'da Thiam'la kullandığı penaltı atışında top direkten döndü. Dönen topu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.33'te Visca'nın vuruşunda Berke topu kornere çeldi.

    NWAKAEME'DEN ASIST
    İkinci yarının 50.dakikasında Thiam'ın yaptığı kafa vuruşunda top auta gitti. 59'da Nwakaeme'nin pasında Lundstram sağ ayağıyla topa gelişine vurarak Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 62'de Thiam'ın vuruşunda top auta gitti. 67'de Emre Mor'un vuruşunda top direkten döndü. Başka gol olmayınca Trabzonspor maçtan 1-0 galip ayrıldı.

    Fırtına savunmasıyla farkediliyor. Bordo-Mavililer ligde oynadığı son 4 karşılaşmada kalesinde gol yüzü görmedi. Antalyaspor'u 5-0, Sivasspor'u da 4-0'lık skorlarla geçen Trabzonspor geçtiğimiz hafta da deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Karadeniz ekibi dün de Eyüpspor karşısında filelerinde gol görmedi. Bu başarıda yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken kaleci Uğurcan başrol oynadı. Milli eldiven defanstaki arkadaşlarına da kurtarışlarıyla güven verdi.

    ZUBKOV&MUSTAFA İLKLERİ YAŞADI
    Trabzonspor'un yeni transferleri Zubkov ve Mustafa Eskihellaç, yeni takımlarında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. İskenderunspor ile oynanılan maçın ikinci yarısında görev alan Zubkov, lig maçında ilk 11'de forma giydi. Mustafa ise Emre'nin yokluğunda ilk 11'de oynadı.

    "EREN ELMALI TAKIMDA KALACAK"
    Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Eyüpspor maçından sonra açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, Eren Elmalı konusunda, "G.Saray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Eren kalacak" dedi. Güneş Eyüp maçıyla ilgili olarak da, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İkinci yarı iyi oynadık" diye konuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan Malezya’da! Resmi törenle karşılandı
    CANLI | Hamas tarih vererek duyurdu: Gazze’de rehine takası ertelendi!
    Takas Bank
    Doktorlara 13 milyarlık reçete! Maliye’nin radarına takıldılar
    Emekli maaşı farkları hesaplara yatıyor! SGK tarihi açıkladı | Kim ne kadar alacak?
    Emeklilikte yeni dönem: Ekim 2008’den önce sigortalı olanlar dikkat! Engelliler için neler değişti? Nasıl aylık bağlanacak?
    Özgür Özel’e deprem turisti çıkışı | AK Partili Hüseyin Yayman: CHP geleneğinde var
    Yine Buruk yine rekor! Galatasaray Teknik Direktörü başardığı ilklere bir yenisini ekleyecek
    Mahkemelik olan CHP kurultayında kara para gölgesi! 50 milyon dolarlık şaibe İmamoğlu başrolde... Dövizci açtırıp balya balya taşıttı
    Afyonkarahisar’da fabrika yangını! Ekipler bölgede: Ölü ya da yaralı var mı?
    Trabzon evinde kral! Trabzonspor - Eyüpspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
    Gabar’da günde 75 bin varil petrol üretimi! Bakan Ali Yerlikaya rakamlarla açıkladı
    Ferdi Tayfur’a böbreğini para karşılığı mı verdi? Timur Turanbayburt ilk kez konuştu: Babama düşman ettiler
    Fenerbahçe’den son gün harekatı! Ezeli rakibin eski yıldızı listede
    Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde zam krizi: Ayinler süresiz askıya alındı
    CHP’deki şaibeli kurultay iddialarına soruşturma! Para karşılığı oy kullandırıldı: Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifade verecek
    CHP’deki 3’lü zirveden at pazarlığı çıktı! Ön seçime girmem diyen Mansur Yavaş Centilmenlik Anlaşması önerdi: 100 bin imza toplayacak
    Przemyslaw Frankowski resmen Galatasaray’da! Yıldız futbolcunun maliyeti belli oldu
    TAKVİM günler önce duyurmuştu! DEM Parti İmralı heyeti IKBY’ye gidiyor
    CHP’nin muadil 6’lı masası erken dağıldı! Mansur Yavaş ön seçime katılmıyor: Özgür Özel ve İmamoğlu’na Ben sizinle olmam mesajı