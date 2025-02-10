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Galatasaray sağ bek transferini bitirmek için son sürat bastırıyor!

Cimbom transferin bitimine sayılı günler kala Frankowski için girişimlerini hızlandırdı. Bu futbolcu olmadığı takdirde Juan Luis Sanchez ve Arnau Martinez de listede yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025
Galatasaray sağ bek transferini bitirmek için son sürat bastırıyor!

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    Galatasaray ara transferin son günlerinde düğmeye bastı... Sarı- Kırmızılılar özellikle sağ bek transferine yoğunlaşırken listenin en başına Polonyalı oyuncu Przemyslaw Frankowski'yi aldı. Fransa'nın Lens takımında forma giyen 29 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle renklerine bağlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Lens'le görüşmelerine hız verdiği ve pazarlıkların tam gaz sürdüğü gelen bilgiler arasında.

    B VE C PLANI DA HAZIR
    Sarı-Kırmızılılar bu oyuncuda bir sonuç alamadığı takdirde B ve C planlarını da belirlemiş durumda. Listede yer alan ikinci isim olan Juan Luis Sanchez için de temaslar sürüyor. Galatasaray'ın 21 yaşındaki oyuncu için bonuslarla birlikte 11 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. Listedeki üçüncü isim olan Girona'lı Arnau Martinez için de nabız yoklayan Cimbom bu oyuncuyu da şimdilik aportta bekletiyor. 2 oyuncu olmadığı takdirde Martinez'e gidilecek.

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