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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi en düşük seviyesinde: 225 baz puana indi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 225 baz puana inerek 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine geriledi.

Giriş Tarihi:
Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi en düşük seviyesinde: 225 baz puana indi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 225 baz puana inerek 26 Şubat'tan itibaren en düşük seviyesine geriledi.

CDS NE DEMEK?

CDS (Credit Default Swap / Kredi Temerrüt Takası), bir ülkenin veya şirketin borcunu ödeyememe riskine karşı alınan sigortanın maliyetidir. Buna göre, CDS yükselirse risk algısı artar, CDS düşerse risk algısı azalır. Yani piyasa, Türkiye'nin önümüzdeki 5 yılda borcunu ödeyememe ihtimalini geçmiş aylara göre daha düşük görüyor.

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Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi en düşük seviyesinde: 225 baz puana indi-2 Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi en düşük seviyesinde: 225 baz puana indi-3 Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi en düşük seviyesinde: 225 baz puana indi-4
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