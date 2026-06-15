Kılıçdaroğlu "grubu" arındırıyor! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine "sadık vekiller" | Murat Emir'e ihraç mı?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki CHP grubunda elini güçlendirmek ve Özgür Özel'in oluşturduğu "paralel genel merkez" düzenini kırmak için harekete geçti. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkanvekilliği görevleri için yeni atamalar yapacak. Takvim.com.tr'nin CHP içinden edindiği bilgilere göre; Kılıçdaroğlu'nun masasında Sevda Erdan Kılıç, İnan Akgün Alp, Mustafa Adıgüzel ve Barış Bektaş gibi isimler var. Özel'in yerine Faik Öztrak düşünülürken; Murat Emir'in de grup başkanvekilliği sıfatının düşürüleceği söyleniyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" sonrası arınma süreci başladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önce MYK'sını belirledi ardından Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk etti.
İSMİ ŞAİBELERLE ANILAN 9 İSMİN BİLETİNİ KESTİ
Bu kapsamda grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın ile milletvekilleri Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un ihracı istendi.
Buna ek olarak Başarır ve Günaydın'ın grup başkanvekilliği görevi düştü.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN "GRUP" HAMLESİ
Takvim.com.tr'nin CHP içindeki kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkanvekilliği görevleri için yeni atamalar yapacak.
Bilindiği üzere önceki iki haftadır salı günleri "grup toplantısı" krizi yaşanıyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis'teki grup salonunda Genel Merkez'in onayı dışında grup toplantıları düzenledi.
9 Haziran'daki grup toplantısı için hem Kılıçdaroğlu hem Özel, Meclis Grup Salonu'nu işaret etti. TBMM önünde olaylar çığırından çıkınca Kılıçdaroğlu, toplantıyı Genel Merkez'e çekti. "Hesap sormazsam namerdim" çıkışıyla CHP'yi arındıracağını bir kez daha ilan etti.
TAKVİM'İN KULİSİNİ GENEL MERKEZ DOĞRULADI
İşte Meclis önünde böyle bir senaryo yaşanmaması için yeni grup başkanvekillerinin Kılıçdaroğlu tarafından atanması bekliyor.
Takvim.com.tr'nin edindiği bu kulisi CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat da doğruladı.
Fırat, "Genel Başkanın salı günü gidip grupta konuşması, çok yüksek olasılıkla pazartesi (bugün) grup başkan vekillerine ilişkin bir atama yapılacak, bir yazı gönderilecek" açıklamasını yaptı.
KILIÇDAROĞLU'NUN MASASINDAKİ 4 İSİM
Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki CHP grubunda elini güçlendirmek ve Özgür Özel'in oluşturduğu "paralel genel merkez" düzenini kırmak için yaptığı hamlede İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve Konya Milletvekili Barış Bektaş gibi isimler ön plana çıkıyor.
Grup Başkanvekilliği için Sevda Erdan Kılıç'a parti içinde "garanti" gözüyle bakılırken; Kılıçdaroğlu, ismi zikredilen diğer isimlerin arasından seçim yapacak.
ÖZEL'İN YERİNE ÖZTRAK
CHP'de Özgür Özel'in yerine grup başkanlığı için düşünülen isim ise Faik Öztrak.
MURAT EMİR'İN GRUP BAŞKANVEKİLLİĞİ DÜŞÜYOR MU?
Öte yandan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'dan sonra Murat Emir'in de grup başkanvekilliğinin düşürüleceği konuşuluyor.
Eğer Emir, "grup başkanvekili" sıfatıyla 16 Haziran'daki grup toplantısı için Kılıçdaroğlu yerine Özgür Özel'in adını bildirirse Genel Merkez'in bunu "disiplin" suçu olarak değerlendirmesi bekleniyor.
Sürece müteakip Murat Emir'in de kesin ihraç talebiyle YDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.