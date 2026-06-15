Kılıçdaroğlu "grubu" arındırıyor! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine "sadık vekiller" | Murat Emir'e ihraç mı?

CHP'de Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın grup başkanvekillikleri düştü (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı) İSMİ ŞAİBELERLE ANILAN 9 İSMİN BİLETİNİ KESTİ Bu kapsamda grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın ile milletvekilleri Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer ve Burhanettin Bulut'un ihracı istendi. Buna ek olarak Başarır ve Günaydın'ın grup başkanvekilliği görevi düştü.





KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN "GRUP" HAMLESİ



Takvim.com.tr'nin CHP içindeki kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkanvekilliği görevleri için yeni atamalar yapacak.



Bilindiği üzere önceki iki haftadır salı günleri "grup toplantısı" krizi yaşanıyor. Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis'teki grup salonunda Genel Merkez'in onayı dışında grup toplantıları düzenledi.



9 Haziran'daki grup toplantısı için hem Kılıçdaroğlu hem Özel, Meclis Grup Salonu'nu işaret etti. TBMM önünde olaylar çığırından çıkınca Kılıçdaroğlu, toplantıyı Genel Merkez'e çekti. "Hesap sormazsam namerdim" çıkışıyla CHP'yi arındıracağını bir kez daha ilan etti.