Başkan Erdoğan'dan barış açıklaması sabotaj uyarısı! Liderlere teşekkür: "Kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan barış anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Mutabakatın bölgede sulh-u sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirten Erdoğan, süreçte gerilimi tırmandıracak eylem ve söylemlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasındaki mutabakatı bölgede barış için önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.
- Erdoğan, sosyal medya hesabından mutabakatı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
- Türkiye, bölgede barış ve istikrarın tesisi için her türlü diplomatik çabayı destekleyeceklerini belirtti.
- Erdoğan, süreçte gerilimi tırmandıracak eylem ve söylemlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.
- ABD, İran, Pakistan, Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlerine teşekkür etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgede sulh-u sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirtti.
MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD ve İran arasında varılan mutabakatı, bölgemizde sulh-u sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.
SABOTAJLARA DİKKAT
İsim vermeden İsrail'in bölgede huzur ve güvenliği hedef alan sabotajlarına vurgu yapan Erdoğan, süreçte gerilimi tırmandıracak eylem ve söylemlerden kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.
Tüm dünyanın uzun süredir ihtiyaç duyduğu bu haberin bölgede kalıcı huzur ve güven ortamının tesisine vesile olmasını yürekten temenni ettiğini kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum. Bu neticenin alınmasında ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere müstesna ara buluculuk gayretleri için Pakistan'a teşekkür ediyorum. Ayrıca Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladıkları desteği takdirle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak bölgemizde barışın, istikrarın ve huzurun tesisine yönelik her türlü çabayı desteklemeye, diplomasi ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz."