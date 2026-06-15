ABD ile İran anlaştı! Küresel piyasalarda tarihi gün: Altın yükseldi, Brent petrol sert düştü
ABD ve İran arasında yürütülen görüşmelerde tarihi anlaşma sağlandı. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılacağını müjdelerken; imza tarihi için 19 Haziran işaret edildi. Dev anlaşma sonrası piyasalarda değişim başladı. Gram altın yeni zirvesine göz dikerken, Brent petrol fiyatlarında son haftaların en sert düşüşü yaşandı. İşte ABD-İran anlaşmasının detayları ve piyasalardaki son rakamlar.
Hızlı Özet Göster
- ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı ve resmi anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağı açıklandı.
- ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve bölgedeki ablukanın sona ereceğini duyurdu.
- Anlaşma haberi, enerji piyasalarında hızlı bir fiyatlamayı tetikleyerek Brent petrolün varil fiyatını yaklaşık yüzde 4 düşürdü.
- Petrol fiyatlarındaki düşüşe karşın, yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarını yükseltti.
- Gram altın fiyatı iç piyasada 6 bin 437 TL seviyesine kadar çıkarak yeni zirvelerine yaklaştı.
ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığı açıklandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, tarafların uzlaşmaya ulaştığını duyururken, resmi anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve bölgedeki ablukanın sona ereceğini söyledi. İran yönetimi ise anlaşmayı doğrulayarak mutabakat sürecine Lübnan'ın da dahil olduğunu açıkladı.
PETROL FİYATLARINDA SERT GERİ ÇEKİLME
Anlaşma haberi, enerji piyasalarında hızlı bir fiyatlamayı beraberinde getirdi. Özellikle savaş sürecinde Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla yükselen petrol fiyatları, barış beklentisinin güçlenmesiyle düşüşe geçti.
Açıklamaların ardından Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık yüzde 4 geriledi. Gün içinde 83,70 dolar seviyesinin altını gören Brent petrol, son haftaların en sert düşüşlerinden birini yaşadı.
Petrol fiyatları, bölgedeki gerilimin en yüksek seviyeye çıktığı dönemde 120 dolara kadar yükselmişti.
ALTINDA YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ
Petrol tarafında düşüş yaşanırken, yatırımcıların güvenli liman arayışı altın fiyatlarını destekledi. Küresel piyasalarda artan hareketlilikle birlikte ons altın değer kazanmaya devam etti.
Ons altın fiyatı yüzde 2,50 yükselerek 4 bin 327 dolar seviyesine ulaştı. Böylece değerli metal, son dönemdeki güçlü yükseliş trendini sürdürdü.
GRAM ALTIN 6 BİN 437 TL'Yİ GÖRDÜ
Uluslararası piyasalardaki yükselişin etkisi iç piyasada da hissedildi. Gram altın fiyatı gün içerisinde 6 bin 437 TL seviyesine kadar çıkarak yeni zirvelerine yakın seyrini korudu.
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