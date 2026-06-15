ABD ile İran anlaştı! Küresel piyasalarda tarihi gün: Altın yükseldi, Brent petrol sert düştü

Gram altın fiyatı iç piyasada 6 bin 437 TL seviyesine kadar çıkarak yeni zirvelerine yaklaştı.

ABD ile İran arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varıldığı ve resmi anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağı açıklandı.

ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varıldığı açıklandı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, tarafların uzlaşmaya ulaştığını duyururken, resmi anlaşmanın 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağını ve bölgedeki ablukanın sona ereceğini söyledi. İran yönetimi ise anlaşmayı doğrulayarak mutabakat sürecine Lübnan'ın da dahil olduğunu açıkladı.