CHP'de 3 il başkanlığında arınma! Kılıçdaroğlu pavyonculara "güle güle" diyecek | İstanbul'da Gürsel Tekin'le devam
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu kapsamlı bir arınma süreci başlattı. Disipline sevk edilen 9 milletvekili ve 2 belediye başkanının yanı sıra il başkanlıkları da radarda. Takvim.com.tr'nin parti içinden edindiği bilgilere göre; Ankara'da İZBETON hükümlüsü Ümit Erkol görevden alınacak. Erkol'un yerine eski Çankaya ilçe başkanı Fahri Yıldırım'ın atanması bekleniyor. İzmir'de Çağatay Güç'e el çektirileceği konuşulurken masadaki isim Şakir Başak. Erzurum'da ise pavyonculara göz yumulmayacak. Serhat Can Eş, kesin ihraçla disipline sevk edilecek. Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yol arkadaşı Gürsel Tekin'le "yola devam" diyecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" kararıyla beraber yeni bir dönemin kapıları aralandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini arındırmadan kurultay yapmayacağını her kürsüde dile getirdi. "Arınacağız, temiz siyaset yapacağız" diyen Kılıçdaroğlu, iradesini parayla satanları, pavyonda kurultay pazarlıklarına bulaşanları partiden tasfiye edeceğini söyledi.
9 İSMİN BİLETİ KESİLDİ
Arınma operasyonunun ilk halkası 9 isimle başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Hesap sormazsam namerdim" dedikten saatler sonra Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut gibi isimlerinde yer aldığı 9 CHP'li ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
SIRA BOZBEY'DE
Daha sonra Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ihracı istendi.
Önümüzdeki günlerde Bursa Büyükşehir eski Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de ihraç istemiyle disipline verilmesi gündemde.
Kılıçdaroğlu yönetimi şaibeye bulaşan CHP İl Başkanlarını da radara aldı. Bu kapsamda ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum il başkanlıklarına yeni görevlendirmeler bekleniyor.
İSTANBUL'DA GÜRSEL TEKİN'LE DEVAM
CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi davasında adı geçen ve mahkeme kararıyla tedbiren görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin'in atanması bekleniyor. Tekin, bir süredir İstanbul İl Başkanlığı'ndan "Çağrı Heyeti Başkanı" olarak görevini sürdürüyordu. Kılıçdaroğlu'nun atama yapması sonrası İl Başkanlığı görevi Genel Merkez tarafından tescillenmiş olacak. İstanbul'daki ikiliğe son verilecek.
İZBETON HÜKÜMLÜSÜ ÜMİT ERKOL GÖREVDEN ALINACAK
CHP'nin Ankara İl Başkanlığı'nda Ümit Erkol'un görevden alınması bekleniyor. Erkol, İzmir'deki İZBETON davasının tutuklu sanıkları arasında yer alıyor. İsmi bir dizi mali usulsüzlükler ve paravan şirket üzerinden suç geliri aklamak gibi suçlarla anılıyor.
Kılıçdaroğlu yönetimi "Aklanın da gelin" yöntemi izlerken "Bu parti kirliliği kabul edemez" vurgusu yapıyor.
ERKOL'UN YERİNE FAHRİ YILDIRIM
Peki, Ümit Erkol'un yerine Ankara İl Başkanlığı'na kim düşünülüyor? O isim Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen eski Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım.
Yıldırım, geride bıraktığımız yıl hiçbir gerekçe gösterilmeksizin Özgür Özel yönetimi tarafından görevden alınmıştı. Görevden alındıktan sonra da "Elimden seçimle alamadıklarını hülleyle aldılar. Bu karar genel başkanımız Özgür Özel ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in isteğiyle verildi" demişti.
Kılıçdaroğlu'nun Fahri Yıldırım'a Ankara İl Başkanlığı göreviyle parti içinde iade-i itibar yapması bekleniyor.
İZMİR'DE ÇAĞATAY GÜÇ'ÜN YERİNE ŞAKİR BAŞAK
CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün il yönetimiyle beraber görevden alınıp disipline sevk edileceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun masasında İzmir İl Başkanlığı için Şakir Başak'ın ismi var.
ERZURUM'DA PAVYONCULARA ÇİZİK
Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş ve yönetiminin de kesin surette disipline sevk edilip görevden alınacağı öğrenildi.
Eş, CHP'nin mutlak butlanla iptal edilen şaibeli kurultayındaki pavyon pazarlıklarını organize eden isim olarak biliniyor.
Kılıçdaroğlu yönetimi, Serhat Can Eş'e "güle güle" diyecek.
"KİM PAVYONDA PARA ALDIYSA GÜLE GÜLE DİYECEĞİZ"
CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurultaydaki pavyon skandalına ilişkin şöyle demişti:
"Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Mutlak butlan davası ahlaki üstünlüğümüze vurulan bir darbedir. Onun hesabını soracağım. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa, onlara 'güle güle' diyeceğiz. Bir siyasetçinin hesap vermesi için, hesap sorar konumda olması lazım. O nedenle biz, önümüzde kim olursa olsun eğilmeden, herkesten hesap sorabiliriz. Onurlu insanlar hesap vermekten kaçınmaz. Eğer bir kişi hesap vermekten ve hesap sormaktan kaçınıyorsa, orada karanlık bir nokta vardır. O karanlığı CHP'nin feneri aydınlatacaktır, hiç kimse endişe etmesin."