CHP'de 3 il başkanlığında arınma! Kılıçdaroğlu pavyonculara "güle güle" diyecek | İstanbul'da Gürsel Tekin'le devam

9 İSMİN BİLETİ KESİLDİ Arınma operasyonunun ilk halkası 9 isimle başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, "Hesap sormazsam namerdim" dedikten saatler sonra Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut gibi isimlerinde yer aldığı 9 CHP'li ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. SIRA BOZBEY'DE Daha sonra Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer ile eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ihracı istendi.







Kılıçdaroğlu yönetimi şaibeye bulaşan CHP İl Başkanlarını da radara aldı. Bu kapsamda ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir ve Erzurum il başkanlıklarına yeni görevlendirmeler bekleniyor.



İSTANBUL'DA GÜRSEL TEKİN'LE DEVAM



CHP'nin şaibeli İstanbul İl Kongresi davasında adı geçen ve mahkeme kararıyla tedbiren görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin'in atanması bekleniyor. Tekin, bir süredir İstanbul İl Başkanlığı'ndan "Çağrı Heyeti Başkanı" olarak görevini sürdürüyordu. Kılıçdaroğlu'nun atama yapması sonrası İl Başkanlığı görevi Genel Merkez tarafından tescillenmiş olacak. İstanbul'daki ikiliğe son verilecek.