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Fenerbahçe'den forvete sürpriz hamle! Transfer için ilk adım atıldı

Fenerbahçe transfer haberleriyle her geçen gün taraftarlarını daha da heyecanlandırıyor. Golcü hamlesini yapmak adına geri sayıma geçen sarı lacivertlilere bir dünya yıldızı önerildi. Avrupa'ya dönmeye sıcak bakan Memphis Depay, Kanarya'nın gündemine geldi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'den forvete sürpriz hamle! Transfer için ilk adım atıldı
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  • Fenerbahçe, yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
  • Sarı-lacivertliler, Memphis Depay'ı transfer listesine ekleyerek oyuncunun durumunu yakından takip etmeye başladı.
  • Fenerbahçe, Depay'ın temsilcileriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi ve transferin mali detayları üzerinde çalışıyor.
  • Depay'a yıllık 5 milyon euro maaş içeren 2+1 yıllık sözleşme teklif edilmesi planlanıyor.
  • Hollandalı futbolcu, kariyerinde PSV Eindhoven, Manchester United, Lyon, Barcelona, Atletico Madrid ve Corinthians formaları giydi.

Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer listesindeki alternatifleri genişletiyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Hollandalı yıldız Memphis Depay için harekete geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den forvete sürpriz hamle! Transfer için ilk adım atıldı-2

FENERBAHÇE'DE FORVET OPERASYONU

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, hücum hattına en az iki takviye yapmayı hedeflerken görüşmelerini birçok isim üzerinden sürdürüyor. Vedat Muriqi transferinde önemli aşama kaydeden Fenerbahçe, Serhou Guirassy'nin henüz imza atmaması üzerine farklı hedeflere yöneldi.

Memphis Depay saha içi kadar dışında da çok konuşulan bir isimMemphis Depay saha içi kadar dışında da çok konuşulan bir isim

LİSTEYE MEMPHIS DEPAY GİRDİ

Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Memphis Depay geldi. Corinthians ile sözleşmesinin son dönemine giren Hollandalı futbolcunun kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetim, deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip etmeye başladı.

Fenerbahçe Memphis Depay için ilk adımı attıFenerbahçe Memphis Depay için ilk adımı attı

İLK TEMAS GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe'nin, Depay'ın temsilcileriyle ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi. Yönetimin, oyuncunun şartlarını öğrenirken transferin mali detayları üzerinde de çalışma yürüttüğü kaydedildi. Hollandalı yıldızın bonservisinin elinde bulunacak olması, transferi daha cazip hale getiren unsurlar arasında gösteriliyor.

Memphis Depay Hollanda ile Dünya Kupası'nda mücadele ediyorMemphis Depay Hollanda ile Dünya Kupası'nda mücadele ediyor

2+1 YILLIK PLAN

Sarı-lacivertli kurmayların, Depay'a yıllık 5 milyon euro maaş içeren 2+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı öğrenildi. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması bekleniyor.

Memphis Depay Avrupa'nın önemli takımlarında oynadıMemphis Depay Avrupa'nın önemli takımlarında oynadı

AVRUPA'NIN DEVLERİNDE OYNADI

Kariyerinde PSV Eindhoven, Manchester United, Lyon, Barcelona, Atletico Madrid ve Corinthians formaları giyen Memphis Depay, Avrupa futbolunun önemli hücum oyuncuları arasında yer alıyor. Tecrübeli futbolcu, hem santrfor hem de kanat bölgelerinde görev yapabilmesiyle dikkat çekiyor.

Memphis Depay Corhinthians forması giyiyorMemphis Depay Corhinthians forması giyiyor

BREZİLYA'DA İKİ SEZON GEÇİRDİ

2024 yılında Atletico Madrid'den ayrılan Depay, kariyerine Brezilya ekibi Corinthians'ta devam etmişti. İki sezondur Brezilya'da forma giyen Hollandalı oyuncunun sözleşmesini uzatmayı düşünmediği ve yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı belirtiliyor. Fenerbahçe cephesi ise transfer sürecindeki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

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