Fenerbahçe'den forvete sürpriz hamle! Transfer için ilk adım atıldı

Depay'a yıllık 5 milyon euro maaş içeren 2+1 yıllık sözleşme teklif edilmesi planlanıyor.

Yeni sezon öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer listesindeki alternatifleri genişletiyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak Hollandalı yıldız Memphis Depay için harekete geçtiği öğrenildi.

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, hücum hattına en az iki takviye yapmayı hedeflerken görüşmelerini birçok isim üzerinden sürdürüyor. Vedat Muriqi transferinde önemli aşama kaydeden Fenerbahçe, Serhou Guirassy'nin henüz imza atmaması üzerine farklı hedeflere yöneldi.

Memphis Depay saha içi kadar dışında da çok konuşulan bir isim

LİSTEYE MEMPHIS DEPAY GİRDİ

Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Memphis Depay geldi. Corinthians ile sözleşmesinin son dönemine giren Hollandalı futbolcunun kariyerine yeniden Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli yönetim, deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip etmeye başladı.