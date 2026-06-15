71 kız çocuğu yeraltından çıktı akıllara Hasidik tünelleri geldi! İsrail yine mağduru oynuyor

Hasidik tünellerinden çıkan kanlı yatak

TÜNELİN UCU SAPKINLIK

2024 yılınad Brooklyn'in Crown Heights semtinde bulunan Chabad-Lubavitch adlı Hasidik Yahudi sinagogunun altında, cemaat içindeki muhalif gençlerin aylardır gizlice kazdığı yasadışı tüneller tespit edildi.

Fark edilen bu tünellerin beton dökülerek kapatılması için inşaat ekipleri geldiğinde, çoğunluğu İsrail kökenli olan radikal genç Ortodoks erkekler işçilere ve New York Polisi'e (NYPD) direnerek barikatlar kurdu. Polis, direnen kişileri kelepçeleyerek gözaltına aldı.

Resmi olarak tünelin, terk edilmiş eski bir kadın "mikvesine" (ritüel arınma banyosu) ulaşmak ve sinagog binasını kaçak yollarla genişletmek amacıyla kazıldığı belirtildi.



Tünelin içerisinden paylaşılan görüntülerde şüpheli lekelerin olduğu çocuk yatakları, kesici-delici aletler ve bebek pusetleri gibi eşyaların bulunması kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı.

HASİDİK TÜNELLERİNDEN EPSTEIN'A…

Tünellerden çıkan bu eşyalar "pedofili", "organ kaçakçılığı" ve çocuklara işkence edilerek elde edilen "Adrenochrome" (gençlik kanı) üretimi gibi karanlık şebekelerin varlığına dair güçlü şüpheler doğurdu. Olay, o dönem listeleri yeni yayımlanan Jeffrey Epstein'ın pedofili ağı skandalıyla da ilişkilendirilerek küresel bir komplo teorisine dönüştü.