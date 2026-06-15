71 kız çocuğu yeraltından çıktı akıllara Hasidik tünelleri geldi! İsrail yine mağduru oynuyor
New York'ta drenaj tünelinde kaybolan 71 Ortodoks kız çocuğunun gizemli bir şekilde bulunması, akıllara 2024 yılında Brooklyn'de patlak veren kan dondurucu Hasidik Sinagog Tünelleri skandalını getirdi. İsrail basını iddiaları "antisemitizm" diyerek kapatmaya çalışırken, New York yeraltındaki büyük şüphe büyüyor
Hızlı Özet Göster
- New York'ta bir yer altı tünelinde mahsur kalan 71 kız öğrenci, komplo teorilerini yeniden gündeme getirdi.
- Rockland County'deki bir okul gezisi sırasında çocuklar tünelde yollarını kaybetti ve bir restoran işletmecisi tarafından kurtarıldı.
- Çocukların Ortodoks Yahudi okuluna gitmesi, olayın Hasidik tünelleriyle ilişkilendirilmesine yol açtı.
- Resmi makamlar olayın Nyack Memorial Park'taki bir drenaj tüneline giren çocukların neden olduğu bağımsız bir kaza olduğunu açıkladı.
- İsrail, Hasidik tünelleriyle ilgili antisemitizm iddialarını reddederek konuyu kapatmaya çalışıyor.
New York'ta bir yer altı tünelinde gizemli bir şekilde mahsur kalan 71 kız öğrenci komplo teorilerini yeniden alevlendirdi. İsrail ise iddiaları antisemitizme sığınarak konuyu yeniden kapatmaya çalışıyor.
TÜNELDE 71 ÇOCUK GİZEMİ
Rockland County bölgesindeki bir okul gezisi sırasında yaşanan olayda, devasa bir tünelin derinliklerinde yollarını kaybeden çocuklar yerin altında yaklaşık 800 metre boyunca ilerledi. Çevredeki bir restoran işletmecisinin, bahçesindeki menfezden gelen çocuk seslerini şans eseri fark etmesi üzerine öğrencilerin tamamı yara almadan güvenli bir şekilde yüzeye çıkarıldı.
AKILLARA SAPKINLIĞA ÇIKAN HASİDİK TÜNELLERİ GELDİ
Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu gizemli olayda çocukların bir Ortodoks Yahudi okuluna gidiyor olması, olayın geçmişteki Hasidik tünelleriyle ilişkilendirilmesine yol açtı.
Resmi makamlar durumun tamamen Nyack Memorial Park'taki bir yağmur suyu drenaj tünelini merak eden çocukların plansız bir şekilde içeri girmesinden kaynaklanan bağımsız bir kaza olduğunu açıkladı. Fakat Hasidik tünellerinde yıllarca saklanan sapkınlıklar gün yüzüne çıkmışken şüphe devam ediyor.
ANTİSEMİTİZM SIĞINAĞI
İsrail ise yeniden gündeme gelen Hasidik tünellerinin ardından antisemitizm sığınağına geçti. Sosyal medyadan gelen yorumları paylaşan İsrail basını yine mağduru oynamaya çalışıyor.
TÜNELİN UCU SAPKINLIK
2024 yılınad Brooklyn'in Crown Heights semtinde bulunan Chabad-Lubavitch adlı Hasidik Yahudi sinagogunun altında, cemaat içindeki muhalif gençlerin aylardır gizlice kazdığı yasadışı tüneller tespit edildi.
Fark edilen bu tünellerin beton dökülerek kapatılması için inşaat ekipleri geldiğinde, çoğunluğu İsrail kökenli olan radikal genç Ortodoks erkekler işçilere ve New York Polisi'e (NYPD) direnerek barikatlar kurdu. Polis, direnen kişileri kelepçeleyerek gözaltına aldı.
Resmi olarak tünelin, terk edilmiş eski bir kadın "mikvesine" (ritüel arınma banyosu) ulaşmak ve sinagog binasını kaçak yollarla genişletmek amacıyla kazıldığı belirtildi.
Tünelin içerisinden paylaşılan görüntülerde şüpheli lekelerin olduğu çocuk yatakları, kesici-delici aletler ve bebek pusetleri gibi eşyaların bulunması kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı.
HASİDİK TÜNELLERİNDEN EPSTEIN'A…
Tünellerden çıkan bu eşyalar "pedofili", "organ kaçakçılığı" ve çocuklara işkence edilerek elde edilen "Adrenochrome" (gençlik kanı) üretimi gibi karanlık şebekelerin varlığına dair güçlü şüpheler doğurdu. Olay, o dönem listeleri yeni yayımlanan Jeffrey Epstein'ın pedofili ağı skandalıyla da ilişkilendirilerek küresel bir komplo teorisine dönüştü.
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NEW YORK KANALİZASYONUNDA NELER OLUYOR?
New York'ta son dönemde ise kanalizasyona giren gizemli kişiler gündemde. New York sokaklarındaki rögar kapaklarını açıp ellerinde kazma, kürek ve kafa lambalarıyla yer altına inen gizemli gruplar şehri alarma geçirdi. Güvenlik kameralarına takılan ve görgü tanıklarının "Ninja Kaplumbağalar'a benziyorlardı" dediği şüphelilerin, saatlerce kaldıkları kanalizasyonda ne yaptığı bilinmezken uzmanlar ise değerli eşyaların peşinde olduklarını belirtiyor.