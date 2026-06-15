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Müge Anlı'da 19 yaşındaki Ceyda kararında ısrarcı: Ailesi gözyaşlarına boğuldu I Bakanlık devreye girdi

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun geleceğiyle ilgili gelişmeler gündeme damga vurdu. Ailesinin tüm çabalarına rağmen Ramazan'a dönmek istediğini söyleyen genç kızın durumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. Programda duygu dolu anlar yaşanırken, taraflar arasında tansiyon da yükseldi.

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Müge Anlı’da 19 yaşındaki Ceyda kararında ısrarcı: Ailesi gözyaşlarına boğuldu I Bakanlık devreye girdi

Manisa'nın Soma ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun ailesi, kızlarını bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Baba Ceyhun Evlekoğlu'nun yardım çağrısının ardından yapılan araştırmalarla genç kızın Adana'da olduğu tespit edildi ve Ceyda kaybının 5. gününde bulundu.

Genç kızın evli adamla kaçış hikayesi

Stüdyoya getirilen Ceyda Evlekoğlu, sosyal medya üzerinden oynadığı bir internet oyunu aracılığıyla sadece 2 hafta önce tanıştığı 25 yaşındaki Ramazan isimli kişinin yanına kendi isteğiyle gittiğini ve onunla evlenmek istediğini söyledi. Evli ve iki çocuk babası Ramazan Ökten'e kaçtığı anlaşılan genç kızın stüdyodaki inadı herkesi şoke ederken, canlı yayına gelen ihbarlar ve ortaya çıkan detaylar adeta kan dondurdu.

Ceyda’nın kaderini değiştirecek gelişme

Ceyda tüm bunlara rağmen baba evine dönmekte direnirken bugünkü canlı yayında olayların seyrini değiştirebilecek yeni gelişmeler yaşandı.19 yaşındaki Ceyda'nın sağlıklı bir geleceğe sahip olması amacıyla yayın ihbar kabul edilirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı uzmanlar da sürece dahil oldu.

Müge Anlı’dan kritik açıklama

Müge Anlı'nın açıklamasında, uzman ekiplerin Ceyda hakkında değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Ceyda Evlekoğlu'nun yaşam güvenliği, irade hürriyeti ve esenliğinin korunmasına yönelik gerekli hukuki ve tıbbi süreçlerin başlatılması amacıyla konu hem Cumhuriyet Savcılığı'na hem de ilçe sağlık kurumuna iletildi.

Bakanlıktan Ceyda için özel inceleme

Dosya, bakanlığın koordinasyonuyla takibe alındı. Uzmanlar, Ceyda'nın burada konuştuğumuz gerekçelerle çok da sağlıklı karar veremediğini değerlendirdi. Ceyda psikolojik ve sosyal açıdan incelemeye alınacak.

Genç kızın geleceği için kritik adımlar

Gerekli psikiyatrik desteği alabilmesi için çalışma yürütülecek. Gerekli görülmesi halinde de savcılık kanalıyla hastaneye yatırılacak. Ayrıca olay içerisinde suç unsuru bulunup bulunmadığı da savcılık tarafından değerlendirilecek.

Gözyaşları içinde kızına yalvaran baba

Tüm bu gelişmelere rağmen Ceyda'nın, "Ben Ramazan'a dönmek istiyorum" sözleri ailesini adeta yıktı. Kızlarının kararını değiştirmesi için büyük çaba harcayan anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Ceyhun Bey, kızının ayaklarına kapanarak, "Bırakmam seni" dedi. Anne ise gözyaşları içinde, "Seni nasıl sevdiğimi, uğruna neler yaptığımı sen biliyorsun" sözleriyle kızına seslendi.

Duygusal aile sahnesi

Programın ilerleyen dakikalarında baba Ceyhun Bey, kızının ellerini tutarak, "Ben senin sırdaşın olmak istiyorum" derken, anne Güneş Hanım da "Sen bizden ne istiyorsun?" diye sordu. Ceyda ise kararlılığını koruyarak, "Beni bırakın istiyorum" yanıtını verdi. Bunun üzerine anne ve babası kızlarına sarılarak, "Kızım bu sen değilsin" sözleriyle gözyaşı döktü.

Kayınvalideden şok açıklama

Öte yandan Ramazan'ın annesinin de Ceyda'yı istemediği ortaya çıktı. Canlı yayında Müge Anlı'nın aktardığı açıklamaya göre Ramazan'ın annesi, "Ramazan tek başına dönüyorsa dönsün. Eğer tek başına gelmiyorsa, kendine güvenmiyorsa Ceyda ile ev tutsun, bizi unutsun. Ben gelinime ve torunlarıma sahip çıkarım, oğlumu yok sayarım. Ceyda'yı istemiyorum" dedi.

Gergin stüdyo sert tepkiler

Yaşanan gelişmeler sırasında taraflar arasında gerginlik de yükseldi. Ceyda'nın babası, Ramazan'a tepki göstererek, "Biz çocuğumuzun peşinden koşuyoruz, o çocuklarını bırakıp karı kız peşinde koşuyor" dedi. Stüdyoda bu sözlere alkış yağdı.

Boşanma sürecinde şok çelişki

Dosyadaki en büyük çelişkilerden biri ise Ramazan'ın boşanma süreciyle ilgili açıklamaları oldu. Canlı yayında, "Ben boşanacağım" diyen Ramazan'ın, eşinin ise muhtara "Boşanmak istemiyorum" dediğinin ortaya çıkması kafaları karıştırdı.

Ceyda’nın kararlı duruşu

Tüm yaşananlara rağmen Ceyda, kararının değişmediğini belirterek Ramazan'ın yanına geri döneceğini söyledi. Ailesi ve uzmanların tüm uyarılarına rağmen genç kızın bu kararı, stüdyoda duygu dolu ve gerilimli anların yaşanmasına neden oldu. Dosya ise hem savcılık hem de ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

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Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Yaşam