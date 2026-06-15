Müge Anlı'da 19 yaşındaki Ceyda kararında ısrarcı: Ailesi gözyaşlarına boğuldu I Bakanlık devreye girdi
atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu'nun geleceğiyle ilgili gelişmeler gündeme damga vurdu. Ailesinin tüm çabalarına rağmen Ramazan'a dönmek istediğini söyleyen genç kızın durumu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından incelemeye alındı. Programda duygu dolu anlar yaşanırken, taraflar arasında tansiyon da yükseldi.
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