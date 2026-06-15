Müge Anlı’da 19 yaşındaki Ceyda kararında ısrarcı: Ailesi gözyaşlarına boğuldu I Bakanlık devreye girdi

Tüm yaşananlara rağmen Ceyda, kararının değişmediğini belirterek Ramazan'ın yanına geri döneceğini söyledi. Ailesi ve uzmanların tüm uyarılarına rağmen genç kızın bu kararı, stüdyoda duygu dolu ve gerilimli anların yaşanmasına neden oldu. Dosya ise hem savcılık hem de ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.