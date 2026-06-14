TOKİ 64 ilde 20 bin konut kampanyasına nasıl başvurulur? Daire fiyatları, taksit tutarı ve teslim tarihleri

18 BİN LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLER

Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu.

Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkanı kadar sunulacak.