TOKİ 64 ilde 20 bin konut kampanyasına nasıl başvurulur? Daire fiyatları, taksit tutarı ve teslim tarihleri
TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için süreç bugün başlıyor. 2+1 ve 3+1 konutların yer aldığı kampanya kapsamında başvuru bedeli, gelir şartı, ikamet zorunluluğu ve kura uygulaması aranmayacak. Vatandaşlara 3 farklı ödeme modeli sunulurken, peşin alımlarda yüzde 25 indirim imkanı sağlanacak. Satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek, konutların bir bölümü hemen teslim edilirken diğerlerinin 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.
Hızlı Özet Göster
- TOKİ, 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu 15 Haziran Pazartesi günü satışa sunacak ve satışlar 17 Temmuz'a kadar sürecek.
- Başvuru sahiplerinin TC vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş olması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekiyor.
- Konutlar peşin alımlarda yüzde 25 indirim, yüzde 50 peşinat ile 72 ay vade ve yüzde 8 indirim veya yüzde 50 peşinat ile 60 ay vade olmak üzere 3 farklı ödeme seçeneğiyle sunulacak.
- En fazla konut Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 adet satışa çıkarılacak.
- Konutların bir bölümü hemen teslim edilecek, diğerleri sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut için satışlar bugün başlayacak.TOKİ’den kurasız ev müjdesi: 64 ilde 20 bin konut için başvurular yarın başlıyor!
64 İLDE 20 BİN KONUT!
Piyasadaki konut arzını dengelemek ve kira fiyatlarının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla TOKİ tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında 64 ilde, yaklaşık 20 bin konut satışa sunulacak.
2+1 ve 3+1 konutların satışa sunulacağı kampanya kapsamında vatandaşlar diledikleri büyüklükteki konutu tercih edebilecek.
17 TEMMUZ'A KADAR DEVAM EDECEK
Konutların satışları 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 17 Temmuz'a kadar sürecek.
Başvuru bedeli alınmaksızın satışa sunulacak konutlar, Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ aracılığıyla doğrudan satış yöntemiyle vatandaşlara sunulacak.
Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Başvuru sahiplerinin T.C. vatandaşı olması, 18 yaşını doldurmuş bulunması ve kendisi ile eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması gerekecek.
18 BİN LİRADAN BAŞLAYAN TAKSİTLER
Konut fiyatları projenin bulunduğu şehre ve evin büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Evlerin fiyatları 2,1 milyon liradan, aylık taksitleri ise 18 bin liradan başlayacak. Kampanya kapsamında banka sürecinde alıcılara üç farklı ödeme planı sunuldu.
Evin bedelini peşin ödeyenlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler, yüzde 8 indirimle birlikte 72 ay vade imkanından faydalanabilecek. Peşinatın yüzde 25'ini peşin, kalan yüzde 25'ini bir yıl sonra ödemeyi tercih edenlere ise 60 aya vade imkanı kadar sunulacak.
KONUTLARIN BİR BÖLÜMÜ 48 AY SONRA TESLİM EDİLECEK
Vatandaşlar tercih ettikleri ödeme modeline göre peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalayabilecek.
Konutların satış fiyatları ve koşullarına ilişkin detaylar ilgili banka şubeleri ile TOKİ'nin internet sitesinde duyurulacak.
Ayrıca konutların bir bölümünü hemen teslim projeler oluşturuyor. Hemen teslim edilmeyecek konutların ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilmesi planlanıyor.
EN FAZLA KONUT BURSA'DA
Kampanya kapsamında en fazla konut Bursa'da satışa sunulacak. Bursa'da 2 bin 190, Ankara'da 2 bin 62, Hatay'da 1238, Kahramanmaraş'ta 1073 ve Malatya'da 1000 konut satışa çıkarılacak.
EN FAZLA KONUTUN SATIŞA SUNULDUĞU 6 İLDE TOKİ TANITIM OFİSLERİ KURULDU
Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 planındaki konutlarla ilgili yüz yüze detaylı bilgi almak isteyenler için Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı'da TOKİ tanıtım ofisleri kuruldu.
Bu illerdeki vatandaşlar konutlarla ilgili bilgi almak, ödeme planlarını incelemek ve örnek daireleri görmek için TOKİ tanıtım ofislerini ziyaret edebilecek.
Projenin yer aldığı iller ve konut sayıları şöyle:
|İl
|Sayı
|Afyonkarahisar
|395
|Ağrı
|118
|Aksaray
|219
|Amasya
|68
|Ankara
|2.062
|Antalya
|46
|Ardahan
|14
|Artvin
|30
|Aydın
|310
|Balıkesir
|213
|Batman
|588
|Bayburt
|172
|Bilecik
|206
|Bingöl
|88
|Bitlis
|262
|Burdur
|269
|Bursa
|2.190
|Çanakkale
|108
|Çankırı
|83
|Çorum
|157
|Denizli
|319
|Düzce
|130
|Edirne
|127
|Erzincan
|37
|Erzurum
|21
|Eskişehir
|565
|Giresun
|38
|Gümüşhane
|44
|Hakkari
|86
|Isparta
|176
|İzmir
|306
|Karabük
|127
|Karaman
|120
|Kars
|48
|Kastamonu
|28
|Kayseri
|104
|Kırıkkale
|85
|Kırklareli
|139
|Kırşehir
|220
|Kocaeli
|433
|Konya
|998
|Kütahya
|127
|Manisa
|115
|Mardin
|452
|Mersin
|272
|Muğla
|97
|Muş
|147
|Nevşehir
|317
|Rize
|5
|Sakarya
|20
|Samsun
|684
|Siirt
|294
|Sivas
|203
|Şırnak
|275
|Tekirdağ
|424
|Tokat
|61
|Van
|161
|Yozgat
|216
|Zonguldak
|19
|Elazığ
|61
|Gaziantep
|7
|Hatay
|1.238
|Kahramanmaraş
|1.073
|Malatya
|1.000