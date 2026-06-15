Teknoloji şirketleri, platformlarının çocuklar için güvenli olduğunu kanıtlamak zorunda kalacak; aksi takdirde ağır yaptırımlarla karşılaşacaklar.

Yeni yasa teklifi, çocukların internet ortamında tanımadıkları yabancılarla etkileşime girmesini ve yapay zeka sohbet botlarını kullanmasını da sınırlandıracak.

Avustralya ve Kanada'nın ardından İngiltere de çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlaması için harekete geçti.

İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, çocukların dijital dünyada kaybolmasını önlemek ve onlara "çocukluklarını geri vermek" amacıyla radikal bir adım attı. Ülkede 2027 yılından itibaren 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimi tamamen yasaklanacak.

İngiltere Başbakanı Starmer

ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN EN SERT KISITLAMA PAKETİ

İngiltere hükümeti, çocukların ruh sağlığını ve güvenliğini korumak adına bugüne kadarki en sert dijital kısıtlama paketini devreye sokmaya hazırlanıyor. Starmer, yaptığı resmi açıklamada teknolojinin artık çocukların hayatının her alanına kontrolsüzce müdahale ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ÇOCUKLARA ÇOCUKLIKLARINI GERİ VERİYORUZ"

"16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini yasaklıyoruz. Bugünlerde çocuklar, teknolojinin hayatlarının her alanına izinsizce girdiği bir dünyada yollarını bulmak zorunda kalıyor. Buna daha fazla göz yumamam. Çocuklara çocukluklarını geri veriyoruz."