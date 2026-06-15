CHP'nin Nilüfer'de kurduğu rüşvet düzeninde tehdit ve sahte imza! WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Uydurma yetkilerle 8 bin 500 usulsüz ruhsat

Mesajlarda, " Berk Ovatman: Ayşegül Hanım'ınkini ne yapalım? Tamer İşler: İmzalar demişlerdi. Bas kaşesini bitirin o işleri Berk Ovatman: Kaşe değil de parafını atıyorum " diyerek sahte imzalar ile usulsüz ruhsatların bu şekilde işleme konulduğu ortaya çıktı.

CHP'li Bozbey ve eşi.

Hazırlanan iddianamede göze çarpan bir diğer mesajlaşma ise Belediye yetkilisi olduğu belirtilen kişi ile İmar Müdürlüğünde görevli şüpheli Selda Nartop arasında geçiyor. Selda Nartop, yetkili kişiye" dediği, yetkili kişinin ise" diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı.

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Eski Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in, dönemin Nilüfer Belediye Başkan yardımcısı tutuklu Turgay Erdem'e, "Koordinatör Başkan Yardımcısı" şeklinde, Belediye yönetmeliğinde bulunmayan bir yetki verdiği ortaya çıktı. Turgay Erdem'in de ruhsatlara imza atmak istemeyen memurları devre dışı bırakan bu yetki sayesinde 16 Bin adet yapı ruhsatının 8 bin 500'ünü rüşvet karşılığında "tek imza" ile onayladığı anlaşıldı.