Başkan Erdoğan bugün hizmete alıyor! NATO Zirvesi öncesi Ankara Havalimanı için tarihi açılış: Aynı anda 44 uçağa park hizmeti verecek

Ankara Havalimanı



PİST 3 BİN METREYE ÇIKARILDI



Daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, yapılan çalışmalarla 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe ulaştırıldı. Böylece büyük gövdeli yolcu uçakları ile devlet uçaklarının güvenli şekilde iniş ve kalkış yapmasının önü açıldı.



AYNI ANDA 44 UÇAK PARK EDEBİLECEK



Yeni inşa edilen apron alanıyla birlikte havalimanının kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Ankara Havalimanı artık aynı anda 44 uçağa park hizmeti verebilecek.

Ankara Havalimanı DEVLET KONUKEVİ VE STRATEJİK BAĞLANTI



Proje kapsamında diplomatik temaslar ve resmi kabuller için 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araç kapasiteli açık otopark inşa edildi. Ayrıca Ankara Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik bağlantı yolu da tamamlandı.

Ankara Havalimanı







NATO ZİRVESİNDE 70 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK



Ankara Havalimanı'nın açılışı, NATO Zirvesi öncesinde ayrı bir önem taşıyor. Zirve kapsamında Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Tedbirler çerçevesinde 55 bini polis ve jandarma olmak üzere toplam 70 bin personel görev yapacak. Terörle mücadele, istihbarat, siber suçlarla mücadele, KBRN, trafik, özel harekat ve jandarma komando birlikleri zirve güvenliğinde aktif rol üstlenecek. Havalimanları, konaklama alanları, toplantı merkezleri ve liderlerin kullanacağı güzergahlarda geniş çaplı güvenlik önlemleri uygulanacak.