Başkan Erdoğan bugün hizmete alıyor! NATO Zirvesi öncesi Ankara Havalimanı için tarihi açılış: Aynı anda 44 uçağa park hizmeti verecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkentin ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi öncesi Ankara Havalimanı'nı bugün hizmete alacak. Sadece 8 ayda tamamlanan projeyle havalimanı, geniş gövdeli uçakların kullanabileceği uluslararası bir merkez haline getirildi. Havalimanı aynı anda 44 uçağa park hizmeti verebilecek.
Hızlı Özet Göster
- Ankara Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak.
- NATO Zirvesi kapsamında 7-8 Temmuz'da dünya liderlerini ağırlayacak havalimanının pisti 3 bin metre uzunluğa çıkarıldı.
- Havalimanı aynı anda 44 uçağa park hizmeti verebilecek ve 4 bin 800 metrekarelik Devlet Konukevi bulunuyor.
- NATO Zirvesi güvenliği için toplam 70 bin personel görev yapacak.
- Başkent Havacılık Köprüsü, 140 metre uzunluğunda ve Eyfel Kulesi ağırlığında inşa edildi.
Başkentin yeni hava ulaşım merkezi olarak hizmet verecek Ankara Havalimanı bugün açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk inişi yaparak hizmete alacağı tesis sivil havacılığın yanı sıra diplomatik misyonlar açısından da stratejik bir rol üstlenecek.
İLK BÜYÜK SINAVI NATO ZİRVESİ
"ANK" koduyla hizmet verecek Ankara Havalimanı, açılışından kısa süre sonra dünyanın en önemli diplomatik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapacak. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelecek devlet ve hükümet başkanları ilk kez bu havalimanında karşılanacak. Küresel diplomasinin yeni merkezlerinden biri olmaya hazırlanan havalimanı, zirve süresince Türkiye'nin ev sahipliği kapasitesini ve organizasyon gücünü gözler önüne serecek.
ASKERİ MEYDANDAN KÜRESEL HAVACILIK MERKEZİNE
Yapılan dev yatırımlarla askeri meydan kimliğinden çıkarılan Ankara Havalimanı, geniş gövdeli uçakların rahatlıkla iniş ve kalkış yapabileceği modern bir havacılık merkezine dönüştürüldü. Modern altyapısı, yüksek kapasitesi ve stratejik konumuyla dikkat çeken havalimanı, başkentin uluslararası ulaşım ağındaki konumunu güçlendirecek.
PİST 3 BİN METREYE ÇIKARILDI
Daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, yapılan çalışmalarla 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe ulaştırıldı. Böylece büyük gövdeli yolcu uçakları ile devlet uçaklarının güvenli şekilde iniş ve kalkış yapmasının önü açıldı.
AYNI ANDA 44 UÇAK PARK EDEBİLECEK
Yeni inşa edilen apron alanıyla birlikte havalimanının kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Ankara Havalimanı artık aynı anda 44 uçağa park hizmeti verebilecek.
DEVLET KONUKEVİ VE STRATEJİK BAĞLANTI
Proje kapsamında diplomatik temaslar ve resmi kabuller için 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araç kapasiteli açık otopark inşa edildi. Ayrıca Ankara Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik bağlantı yolu da tamamlandı.
NATO ZİRVESİNDE 70 BİN PERSONEL GÖREV YAPACAK
Ankara Havalimanı'nın açılışı, NATO Zirvesi öncesinde ayrı bir önem taşıyor. Zirve kapsamında Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak. Tedbirler çerçevesinde 55 bini polis ve jandarma olmak üzere toplam 70 bin personel görev yapacak. Terörle mücadele, istihbarat, siber suçlarla mücadele, KBRN, trafik, özel harekat ve jandarma komando birlikleri zirve güvenliğinde aktif rol üstlenecek. Havalimanları, konaklama alanları, toplantı merkezleri ve liderlerin kullanacağı güzergahlarda geniş çaplı güvenlik önlemleri uygulanacak.
KIRMIZI ALAN UYGULAMASI DEVREDE
Zirve süresince Ankara'da liderlerin kullanacağı güzergahlar, toplantı alanları ve kritik noktalarda "kırmızı alan" uygulaması hayata geçirilecek. Belirlenen bölgelerde araç ve yaya girişleri kontrollü şekilde sağlanırken, ulaşım ve güvenlik planları zirveye göre yeniden düzenlenecek. ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere NATO üyesi ülkelerin liderleri ile davetli ülke temsilcilerinin uçaklarının Ankara Havalimanı'nı kullanması bekleniyor. Lider eşleri için ise Ankara'nın tarihi ve turistik noktalarını kapsayan özel programlar hazırlanacak.
|Özellik
|Değer
|Pist uzunluğu
|3.000 metre
|Pist genişliği
|60 metre
|Uçak park kapasitesi
|44 uçak
|Devlet Konukevi
|4.800 m²
|Açık otopark
|310 araç
|Ay Yıldız Yerleşkesi bağlantı yolu
|12,5 km
|NATO Zirvesi güvenliği
|70 bin personel
|Güvenlik gücü
|55 bin polis ve jandarma
EYFEL KULESİ AĞIRLIĞINDAKİ KÖPRÜ
Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi kapsamında inşa edilen 140 metrelik Başkent Havacılık Köprüsü, projenin en dikkat çeken mühendislik eserlerinden biri oldu. Yüksek Hızlı Tren hattı üzerine inşa edilen köprüde, ağırlığı yaklaşık 10 bin ton olan tabliye, Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle yerine yerleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Havalimanı Bağlantı Yolları Projesi kapsamında tamamlanan çalışmalara ilişkin, "Ağırlığı neredeyse Eyfel Kulesi'ne eşdeğer olan köprü tabliyesini 800 ton kapasiteli hidrolik krikolarla itme-sürme yöntemiyle yerine yerleştirdik" dedi. 12,5 kilometrelik bağlantı yolu, Başkent Havacılık Köprüsü ve Ankara Bulvarı Altgeçidi ile Ankara Havalimanı, Kızılay'a sadece 17 kilometre uzaklığa kadar bağlandı.