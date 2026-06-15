CHP’de Özel cephesinde çözülme! Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj: 50 vekilin yeni partiye geçme niyeti yok
CHP'de yaşanan mutlak butlan krizinin ardından başlayan "arınma" sürecinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partideki otoritesini yeniden tahkim etti. Olağanüstü kurultay çağrısıyla bildiri imzalayan 111 milletvekilinden 50'ye yakını, yeni kurulacak partiye geçmeyeceklerini belirterek Kılıçdaroğlu ve genel merkez yönetimiyle bireysel temas kurup geri adım attı. Genel merkez kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yanında saf tutan çok sayıda vekil ile belediye başkanı, sosyal medyadaki linç kampanyalarından çekindiği için renk vermezken; Özgür Özel'in yeni parti kurması halinde CHP'den en fazla 60 milletvekilinin kopabileceği öngörülüyor. Siyasi kulisleri hareketlendiren istifaların ardından, boşalan grup başkanvekillikleri için ise bugün genel merkez tarafından yeni atamaların yapılması bekleniyor.
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- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun otoritesi artarken, olağanüstü kurultay çağrısına imza atan vekiller arasında çözülme yaşanıyor.
- 50'ye yakın vekil, Kılıçdaroğlu ve genel başkan yardımcıları ile iletişime geçerek yeni partiye geçme niyetleri olmadığını belirtti.
- CHP'li kaynaklar, Özgür Özel'in yanında gözüken vekillerin sosyal medyada linç kampanyası nedeniyle çekingen davrandığını ifade ediyor.
- Özgür Özel cephesi, yeni parti kurulması durumunda 100'e yakın vekilin kendileriyle hareket edeceğini öne sürerken, genel merkez bu sayıyı 60 olarak tahmin ediyor.
- CHP'de grup başkanvekilliği görevleri için yeni atamaların yapılabileceği ve bazı milletvekillerinin adının ön plana çıktığı belirtiliyor.
Mutlak butlan kararından bu yana iç savaşa teslim olan CHP'de sular durulmuyor. Geçen hafta itibarıyla arınma sürecinin resmen başladığı partide, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun otoritesi her geçen gün artıyor. Olağanüstü kurultay çağrısını içeren bildiriye imza atan 111 vekilin önemli bir kısmında da çözülme başladığı öğrenildi. Partili kaynaklardan edinilen son bilgilere göre, 50'ye yakın vekil o günden bu yana bireysel olarak hem Kılıçdaroğlu hem de genel başkan yardımcıları ile iletişime geçerek, "Yeni partiye geçme niyetimiz yok" mesajını iletti. Söz konusu tutum genel merkez kanadında da memnuniyetle karşılanıyor.
LİNÇ KORKUSU AĞIR BASIYOR
CHP'li kaynaklar, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yanında gözüken birçok milletvekilinin özellikle sosyal medyadaki yoğun linç kampanyası sebebiyle gerçek iradelerini açıklama konusunda çekingen davrandığını savunuyor. Bu kapsamda Özgür Özel'in CHP ile yollarını ayıracağı güne kadar söz konusu grubun benzer tutumlarına devam edebileceği değerlendiriliyor. Ayrıca milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda belediye başkanının da genel merkez ile iletişim halinde olduğu ve yollarına CHP'de devam edeceklerini her fırsatta vurguladıkları ifade ediliyor. Özgür Özel cephesi, yeni parti kurulması durumunda 100'e yakın vekilin kendileri ile birlikte hareket edeceğini öne sürüyor. Genel merkez kanadı ise bu konuda tam tersini düşünüyor. Özel'in yeni parti kurması halinde en fazla 60 vekilin CHP'den ayrılabileceğini öngören partili isimler, "Onların da çoğu zaten CHP'ye sonradan katılan isimler olur" değerlendirmesinde bulunuyor.
KULİSLER KAYNIYOR
Öte yandan CHP'de Ali Mahir Başarır ile Gökhan Günaydın'dan boşalan grup başkanvekilliği görevleri için de bugün genel merkez tarafından yeni atamaların gerçekleştirilebileceği aktarıldı. Bu kapsamda İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve Konya Milletvekili Barış Bektaş'ın adı kulislerde ön plana çıkıyor.
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