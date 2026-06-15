CHP’de Özel cephesinde çözülme! Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj: 50 vekilin yeni partiye geçme niyeti yok

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun otoritesi artarken, olağanüstü kurultay çağrısına imza atan vekiller arasında çözülme yaşanıyor.

50'ye yakın vekil, Kılıçdaroğlu ve genel başkan yardımcıları ile iletişime geçerek yeni partiye geçme niyetleri olmadığını belirtti.

CHP'li kaynaklar, Özgür Özel'in yanında gözüken vekillerin sosyal medyada linç kampanyası nedeniyle çekingen davrandığını ifade ediyor.

Özgür Özel cephesi, yeni parti kurulması durumunda 100'e yakın vekilin kendileriyle hareket edeceğini öne sürerken, genel merkez bu sayıyı 60 olarak tahmin ediyor.

CHP'de grup başkanvekilliği görevleri için yeni atamaların yapılabileceği ve bazı milletvekillerinin adının ön plana çıktığı belirtiliyor.

Mutlak butlan kararından bu yana iç savaşa teslim olan CHP'de sular durulmuyor. Geçen hafta itibarıyla arınma sürecinin resmen başladığı partide, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun otoritesi her geçen gün artıyor. Olağanüstü kurultay çağrısını içeren bildiriye imza atan 111 vekilin önemli bir kısmında da çözülme başladığı öğrenildi. Partili kaynaklardan edinilen son bilgilere göre, 50'ye yakın vekil o günden bu yana bireysel olarak hem Kılıçdaroğlu hem de genel başkan yardımcıları ile iletişime geçerek, "Yeni partiye geçme niyetimiz yok" mesajını iletti. Söz konusu tutum genel merkez kanadında da memnuniyetle karşılanıyor.